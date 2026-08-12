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Altın fiyatları güne yükselişle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 12 Ağustos 2026 Çarşamba...

Altın fiyatları güne yükselişle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 12 Ağustos 2026 Çarşamba...

12.08.2026 09:15:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altın fiyatları güne yükselişle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 12 Ağustos 2026 Çarşamba...

12 Ağustos 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 12 Ağustos 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
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Altın fiyatları çarşamba günü yaklaşık yüzde 1 yükselerek yeniden 4.400 ABD Doları seviyesinin üzerine çıktı. Spot altının ons fiyatı 4.406,34 ABD Doları'na yükselirken, ABD altın vadeli kontratları da yüzde 0,6 artışla 4.466,70 ABD Doları seviyesine ulaştı.

Altın Türü Altın Fiyatı
Gram altın 6.760 TL
Çeyrek altın 11.028 TL
Cumhuriyet altını 43.936 TL
Ons altın 4.402 Dolar
Yarım altın 22.056 TL
Tam altın 43.765 TL
Gremse altın 109.748 TL

Yatırımcıların odağında ise bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi bulunuyor. Verinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olması ve altın fiyatlarının yönünü etkilemesi bekleniyor.

ALTIN 10 HAFTANIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Altın, salı günü son 10 haftanın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından teknik dirençle karşılaştı. Değerli metalin fiyatı, 100 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu yaklaşık 4.387 ABD Doları seviyesinde ivme kaybederken yükseliş eğilimini korudu.

Piyasalarda gözler, ons altının bu kritik direnç seviyesini aşıp aşamayacağına çevrildi. Direncin kırılması halinde yükselişin güç kazanabileceği, aksi durumda ise kısa vadeli kâr satışlarının gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

FED'İN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Altın fiyatlarındaki yükselişin önemli desteklerinden biri, Fed'in faiz politikasına yönelik beklentilerde yaşanan değişim oldu. Geçen hafta açıklanan zayıf istihdam verisinin ardından yatırımcılar, Fed'in faiz artırma ihtimalini daha düşük fiyatlamaya başladı.

CME FedWatch verilerine göre eylül ayında faiz artırımı ihtimali yüzde 50'ye geriledi. Faiz beklentilerindeki değişim, faiz getirisi sağlamayan altına yönelik talebi destekleyerek değerli metalin yükselişini hızlandırdı.

GÖZLER BUGÜN AÇIKLANACAK ABD ENFLASYON VERİSİNDE

Piyasaların odağında bugün açıklanacak ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi bulunuyor. Temmuz ayına ilişkin enflasyon verisinin, Fed'in önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin önemli bir sinyal vermesi bekleniyor.

Enflasyonun beklentilerin altında kalması halinde Fed'in faiz artıracağına yönelik beklentilerin daha da zayıflayabileceği ve bunun altın fiyatlarına destek sağlayabileceği değerlendiriliyor. Beklentilerin üzerinde gelecek bir veri ise faiz politikasına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirerek altın üzerinde baskı oluşturabilir.

DÜŞÜK FAİZ BEKLENTİSİ ALTINI DESTEKLİYOR

Faiz getirisi bulunmayan altın, faiz oranlarının düşeceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle yatırımcıların ilgisini artırıyor. Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerdeki değişim, değerli metaldeki yükselişi destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong da altındaki yükselişin temel nedenlerinden birinin Fed'in faiz artıracağına yönelik fiyatlamaların zayıflaması olduğunu belirtti.

ZAYIF İSTİHDAM VERİSİ SONRASI YÜKSELİŞ HIZLANDI

Geçen hafta açıklanan ve beklentilerin altında kalan ABD istihdam verisi, altın fiyatlarındaki yükselişi hızlandırdı. Değerli metal, cuma günü ocak ayından bu yana en güçlü haftalık kazancını kaydetti.

İstihdam piyasasındaki zayıflığın Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri değiştirebileceği değerlendirilirken, yatırımcılar üzerindeki faiz artışı baskısının azalabileceği öngörülüyor. Bu beklenti, faiz getirisi bulunmayan altına yönelik talebi destekledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GERİLİM DE PİYASAYI ETKİLİYOR

Altın fiyatlarında makroekonomik beklentilerin yanı sıra jeopolitik gelişmeler de yakından takip ediliyor. ABD ile Yemen'deki İran destekli Husilerin deniz taşımacılığına yönelik saldırılarının ardından petrol fiyatlarındaki yükseliş sürerken, bölgedeki gerilim de piyasalardaki risk algısını artırıyor.

İran'ın, Washington'ın kendi koşullarını kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını açıklaması ise enerji arzına ilişkin endişeleri güçlendirdi. Artan jeopolitik risklerin güvenli liman talebi üzerinden altın fiyatlarını destekleyebileceği değerlendiriliyor.

ALTINDA KRİTİK EŞİK ABD ENFLASYONU OLACAK

Altın piyasasında kısa vadeli yönün belirlenmesinde bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi kritik rol oynayacak.

Enflasyonun beklentilerin altında kalması, Fed'in daha sıkı para politikası uygulayacağına yönelik beklentileri zayıflatarak altın fiyatlarında yeni bir yükseliş alanı oluşturabilir.

Buna karşılık enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi halinde faiz artışı beklentilerinin yeniden güçlenmesi ve bunun altın fiyatları üzerinde baskı oluşturması bekleniyor. Yatırımcılar, verinin ardından Fed'in faiz politikasına ilişkin vereceği sinyalleri yakından takip edecek.

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