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Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 10 Ağustos 2026 Pazartesi...

Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 10 Ağustos 2026 Pazartesi...

10.08.2026 09:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 10 Ağustos 2026 Pazartesi...

10 Ağustos 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 10 Ağustos 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
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Altın fiyatları, geçen hafta ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından gördüğü yedi haftanın zirvesinden geri çekildi. Yatırımcıların kâr satışına yönelmesiyle değerli metalde düşüş yaşanırken, piyasaların odağı bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verileri ile Fed'in faiz politikasına ilişkin sinyallere çevrildi.

ALTIN HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Spot altının ons fiyatı, yeni haftanın ilk işlemlerinde yüzde 0,5 gerileyerek 4.322,28 ABD Doları seviyesine indi.

Altın, cuma günü ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verilerinin ardından 17 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

Altın Türü Altın Fiyatları
Gram altın 6.634 TL
Çeyrek altın 10.862 TL
Cumhuriyet altını 43.272 TL
Ons altın 4.328 Dolar
Yarım altın 21.710 TL
Tam altın 43.378 TL
Gremse altın 108.777 TL

ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,4 düşerek 4.381,60 ABD Doları seviyesine geriledi.

ZİRVE SONRASI KÂR SATIŞI GELDİ

Altındaki geri çekilmede, geçen haftaki güçlü yükselişin ardından yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesi etkili oldu.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, yaşanan hareketin piyasa görünümünde önemli bir değişiklikten ziyade doğal bir dengelenmeye işaret ettiğini belirtti.

Waterer, altının kısa vadede 4.300 ABD Doları seviyesinin üzerinde destek bulmaya devam etmesini beklediğini ifade etti.

ABD İSTİHDAM VERİSİ FED BEKLENTİLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

ABD'de temmuz ayında tarım dışı istihdamın beklenmedik şekilde azalması, altın fiyatlarındaki yükselişin önemli nedenlerinden biri oldu.

Veriler, ABD ekonomisinin temmuz ayında istihdam kaybettiğini gösterirken, önceki iki aya ilişkin istihdam artışları da sert biçimde aşağı yönlü revize edildi.

Zayıf iş gücü piyasası, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerin yeniden şekillenmesine neden oldu.

FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ ZAYIFLADI

İstihdam verilerinin ardından vadeli piyasalarda Fed'in 15-16 Eylül'deki toplantısında faiz artıracağına ilişkin beklentiler belirgin şekilde geriledi.

Daha düşük faiz ortamı, faiz getirisi sağlamayan altının yatırımcılar açısından cazibesini artırıyor. Bu nedenle piyasalar, Fed'in önümüzdeki dönemde izleyeceği faiz politikasına ilişkin yeni sinyalleri yakından takip ediyor.

GÖZLER ÇARŞAMBA GÜNÜ ABD ENFLASYON VERİSİNDE

Bu hafta altın fiyatlarının yönü açısından en önemli göstergelerden biri ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) olacak.

TÜFE verisi çarşamba günü açıklanacak. Perşembe günü ise Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) takip edilecek.

Enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması, faiz artışı ihtimalini daha da zayıflatabilir. Böyle bir senaryonun altın fiyatlarındaki yükselişi yeniden desteklemesi bekleniyor.

ALTINDA 4.300 ABD DOLARI KRİTİK SEVİYE

Piyasa uzmanlarına göre altının kısa vadeli görünümünde 4.300 ABD Doları seviyesi önemini koruyor.

KCM Trade analisti Waterer, ABD enflasyon verilerinin ılımlı gelmesi halinde Fed'in para politikasında daha temkinli davranmasının altın için yeni bir yükseliş alanı oluşturabileceğini belirtti.

Buna karşılık güçlü enflasyon verileri, faiz beklentilerini yeniden yukarı çekerek değerli metal üzerinde baskı oluşturabilir.

HÜRMÜZ BOĞAZI BELİRSİZLİĞİ PİYASAYI ETKİLİYOR

Altın fiyatlarında ABD para politikasının yanı sıra Batı Asya'daki gelişmeler de yakından izleniyor.

İran, Umman ile Hürmüz Boğazı üzerinden yeni denizcilik güzergâhlarını belirleyecek nihai bir anlaşmaya yaklaştığını açıkladı. Ancak Tahran, stratejik su yolunun yeniden açılması için ABD'nin bazı koşulları yerine getirmesi gerektiğini yineledi.

Bölgede yeni bir gerilim yaşanması ve petrol fiyatlarının yükselmesi, altın piyasasında da yeni hareketlilik yaratabilir.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE DE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Altın fiyatlarındaki gerileme diğer değerli metallere de yansıdı.

Spot gümüş yüzde 0,2 düşüşle 63,45 ABD Doları seviyesine gerilerken, platin yüzde 0,1 kayıpla 1.742,50 ABD Doları oldu.

Paladyum ise yüzde 1,1 gerileyerek 1.362,97 ABD Doları seviyesine indi.

Piyasanın odağında bu hafta ABD'den gelecek enflasyon verileri bulunuyor. Verilerin Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentileri nasıl değiştireceği, altın fiyatlarının yönü açısından belirleyici olacak.

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