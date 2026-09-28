Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 28 Eylül 2026 Pazartesi...

Ons altın, TSİ 06.57 itibarıyla yüzde 2,1 düşüşle ons başına 4.198,10 dolardan işlem gördü. Böylece değerli metal, 1 Eylül'den bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor.

Altın Türü Altın Fiyatları Gram altın 6.603 TL Çeyrek altın 10.748 TL Cumhuriyet altını 42.856 TL Ons altın 4.197 dolar Yarım altın 21.490 TL Tam altın 43.826 TL Gremse altın 109.901 TL

Yüksek enerji fiyatları ekonominin genelinde maliyetleri artırarak enflasyonu körüklerken, altın enflasyona karşı bir korunma aracı olarak görülmesine karşın yüksek faiz oranlarından olumsuz etkileniyor. Yatırımcılar, getiri sağlamayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini göz önünde bulunduruyor.

PİYASALAR ABD VERİLERİNE ODAKLANDI

Yatırımcılar bu hafta ABD'den gelecek işgücü piyasası ve enflasyon verilerini takip edecek. Gündemde iş ilanları, ADP istihdam raporu, Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve tarım dışı istihdam verileri bulunuyor.

PETROL VE TAHVİL GETİRİLERİ ALTINI BASKILIYOR

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, Reuters'a verdiği demeçte yüksek tahvil getirileri ile yüksek petrol fiyatlarının altın üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

Waterer, petrol fiyatlarındaki yükselişin petrol akışlarına ilişkin karışık sinyallerden kaynaklandığını ve bunun enflasyonu yatırımcıların gündeminde tuttuğunu belirtti.

GÜÇLÜ VERİLER ALTIN ÜZERİNDEKİ BASKIYI ARTIRABİLİR

Cnbc-e'nin aktardığına göre Waterer, beklenenden yüksek enflasyon veya istihdam rakamlarının tahvil getirileri üzerindeki yukarı yönlü baskıyı sürdürebileceğini ve bunun altın üzerindeki baskıyı daha da artırabileceğini söyledi.