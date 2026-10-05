Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 5 Ekim 2026 Pazartesi...

Altın, ABD'den gelen zayıf ekonomik verilerin ardından haftaya temkinli başladı. Eylül ayında tarım dışı istihdamın beklentilerin altında kalması, ekim ayında Fed'in faiz artırımı yapacağına ilişkin beklentileri önemli ölçüde düşürdü.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.553 TL Çeyrek altın 10.801 TL Cumhuriyet altını 43.067 TL Ons altın 4.142 dolar Yarım altın 21.595 TL Tam altın 42.916 TL Gremse altın 107.618 TL

Spot altın, saat 07.42 itibarıyla ons başına 4 bin 132 dolara gerileyerek yüzde 0,25 değer kaybetti.

ABD'DE EYLÜLDE SADECE 29 BİN İSTİHDAM ARTTI

Cuma günü açıklanan veriler, ABD ekonomisinde eylül ayında yalnızca 29 bin yeni iş eklendiğini gösterdi.

Beklentilerin altında kalan istihdam verisi, ekim ayında Fed'in faiz artırımı yapacağına ilişkin beklentileri aşağı çekti.

Piyasalar, Fed'in bu ay politika değişikliğine gitmeme olasılığını yaklaşık yüzde 80 olarak fiyatlıyor. Aralık ayında faiz artırımı beklentisi ise yüzde 69 civarında bulunuyor.

TAHVİL GETİRİLERİ ALTIN ÜZERİNDE BASKI YARATIYOR

Yüksek ABD Hazine tahvil getirileri değerli metaller üzerinde baskı oluşturmaya devam etti.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, Reuters'a yaptığı değerlendirmede, işgücü piyasası verilerindeki yumuşamanın ekim ayındaki Fed faiz artırımı beklentilerini düşürmeye yardımcı olduğunu ve bunun altına bir miktar destek sağladığını söyledi.

Waterer, ekim ayında faiz artırımına ara verilmesi halinde dahi piyasanın Fed'in genel faiz artırım döngüsünün hâlâ geçerli olduğunu değerlendirdiğini belirtti.

GÖZLER PETROL FİYATLARI VE BATI ASYA'DA

Cnbc-e'nin aktardığına göre Waterer, Batı Asya'daki gelişmelerin özellikle petrol fiyatları ve genel enflasyon görünümüne etkileri nedeniyle altın açısından önemini koruyacağını ifade etti.

Petrol fiyatları, tahvil getirileri ve Fed beklentilerindeki dalgalanmanın sürmesi halinde piyasalardaki oynaklığın yüksek kalmasının muhtemel olduğunu söyledi.