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Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 13 Temmuz 2026 Pazartesi...

Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 13 Temmuz 2026 Pazartesi...

13.07.2026 09:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 13 Temmuz 2026 Pazartesi...

13 Temmuz 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 13 Temmuz 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
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ABD ile İran arasında hafta sonu karşılıklı düzenlenen saldırılar, enerji fiyatlarını yükseltirken küresel enflasyon endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Artan petrol fiyatlarının merkez bankalarını faiz artırımlarına yöneltebileceği beklentisi, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Altın Türü Altın Fiyatı
Gram altın 6.132 TL
Çeyrek altın 10.068 TL
Cumhuriyet altını 40.045 TL
Ons altın 4.060 ABD Doları
Yarım altın 20.118 TL
Tam altın 40.430 TL
Gremse altın 101.386 TL

Şubat ayı sonlarında başlayan İran savaşı sonrası altın fiyatları yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti. Yüksek petrol fiyatları, tahvil getirilerindeki yükseliş ve güçlü doların etkisiyle değerli metalde satış baskısı devam etti.

Haftanın ilk işlem gününde altının ons fiyatı yüzde 1,4'e kadar gerileyerek 4 bin 60 dolar seviyesine yaklaştı. Böylece altın, geçen hafta yaşadığı kayıpları yeni haftaya da taşımış oldu.

ABD VE İRAN ARASINDA GERİLİM TIRMANIYOR

Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğine ilişkin belirsizlik sürerken, ABD, İran'ın boğazın "bir sonraki duyuruya kadar" kapatıldığı yönündeki açıklamasını yalanladı.

Bloomberg'in haberine göre, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Kıbrıs bayraklı bir konteyner gemisine düzenlediği saldırının ardından Amerikan güçlerinin bir hafta içinde dördüncü kez hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte yatırımcılar, enerji fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyonu yeniden hızlandırabileceği ve bunun da başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere büyük merkez bankalarının para politikasında daha sıkı bir duruş benimsemesine yol açabileceği beklentisini fiyatlıyor. Bu görünüm ise faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

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