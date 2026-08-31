Altın fiyatları haftaya sert düşüşle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 31 Ağustos 2026 Pazartesi...

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh’ın enflasyonla mücadele kapsamında yeni faiz artırımlarının gündemde kalabileceğine ilişkin mesajları ve Batı Asya’da artan askerî gerilim, altın fiyatları üzerindeki satış baskısını artırdı. Değerli metal, bu gelişmelerin etkisiyle son iki haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Altın Türü Altın Fiyatları Gram altın 6.864 TL Çeyrek altın 11.193 TL Cumhuriyet altını 44.595 TL Ons altın 4.425 Dolar Yarım altın 22.380 TL Tam altın 44.643 TL Gremse altın 111.949 TL

Spot altın, TSİ 07.30 itibarıyla ons başına 4.418,04 dolara gerileyerek yüzde 0,8 değer kaybetti. Böylece 19 ağustostan bu yana en düşük seviyesini gören altın, cuma günü yaşadığı yüzde 3’ün üzerindeki düşüşün ardından kayıplarını artırdı.

ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 1,4 düşüşle 4.466,80 dolar seviyesine indi.

ALTINDA FED BASKISI GÜÇLENDİ

Cnbc-E'de yer alan habere göre KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altının Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu’ndaki şahin mesajlarının ardından toparlanmakta zorlandığını belirtti.

Waterer, ABD’nin İran’daki askerî operasyonunun petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu ve bunun enflasyon endişelerini artırdığını ifade etti.

Geleneksel olarak enflasyona karşı güvenli liman olarak görülen altın, faiz getirisi sunmaması nedeniyle faiz oranlarının yükseldiği dönemlerde yatırımcılar açısından cazibesini kaybedebiliyor.

Fed Başkanı Kevin Warsh, cuma günü Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada, politika yapıcıların enflasyonun yüzde 2 hedefine geri döneceğine yönelik yeterli güveni sağlayamaması halinde Fed’in “yapacak işi olacağını” ifade etti. Warsh’ın açıklamaları, yeni faiz artırımlarının gündeme gelebileceği beklentilerini güçlendirdi.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed’in eylül ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 60 seviyesinde fiyatlıyor.

BATI ASYA'DA GERİLİM PETROLÜ YÜKSELTTİ

Batı Asya’da artan askerî gerilim de piyasalardaki risk algısını güçlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın stratejik enerji merkezlerinden Harg Adası’nın hedef alındığını duyurdu.

Saldırı, temmuz sonundan bu yana Tahran yönetimine yönelik bilinen ilk doğrudan ABD saldırısı olarak kayıtlara geçti. Gelişmenin ardından küresel petrol fiyatları yüzde 2’nin üzerinde yükseldi.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, enerji maliyetleri üzerinden enflasyonist baskıların artabileceği beklentisini güçlendirirken Fed’in faiz politikasına ilişkin belirsizliği de artırdı.

GÖZLER ABD İSTİHDAM VERİLERİNDE

Piyasalarda Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentilerin yanı sıra ABD’den gelecek istihdam verileri de yakından izlenecek.

İstihdam piyasasına ilişkin verilerin, Fed’in önümüzdeki dönemde faiz politikasına nasıl yön vereceğine ilişkin beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor. Faiz görünümündeki değişiklikler ise dolar ve tahvil getirileri üzerinden altın fiyatlarının seyrini belirleyebilecek.

DEĞERLİ METALLERDE DÜŞÜŞ

Altındaki düşüşe diğer değerli metaller de eşlik etti.

Spot gümüş yüzde 0,4 düşüşle 66,30 dolara gerilerken, platin yüzde 1,3 kayıpla 1.797,03 dolara, paladyum ise yüzde 2,5 düşüşle 1.386,96 dolara indi.

Araştırma kuruluşu BMI, istikrarlı yatırım talebi ve sınırlı maden arzının desteğiyle gümüş fiyatlarının mevcut seviyelerini koruyabileceğini öngördü. Ancak fiziksel arz sıkıntılarının hafiflemesi halinde gümüşteki yükseliş potansiyelinin sınırlanabileceği değerlendirildi.