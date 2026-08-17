Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 17 Ağustos 2026 Pazartesi...

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yükselişini sürdürdü. Spot altın yüzde 0,4 artışla ons başına 4.391,07 ABD Doları seviyesine çıktı. Değerli metal, geçen hafta iki ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesini görmüştü.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.767 TL Çeyrek altın 11.037 TL Cumhuriyet altını 43.971 TL Ons altın 4.398 Dolar Yarım altın 22.073 TL Tam altın 43.546 TL Gremse altın 109.198 TL

Aralık vadeli ABD altın kontratları da yüzde 0,3 yükselerek 4.448,10 ABD Doları'na ulaştı.

ZAYIF ABD DOLARI ALTINI DESTEKLEDİ

ABD Doları endeksi yüzde 0,1 gerilerken, ABD Doları üzerinden fiyatlanan altın diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale geldi.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, zayıf enflasyon verilerinin ABD Doları üzerinde baskı oluşturduğunu ve bunun altın fiyatının 4.400 ABD Doları seviyesine doğru ilerlemesine alan açtığını belirtti.

Waterer, altının 4.500 ABD Doları üzerinde kalıcı bir yükseliş göstermesi için ABD Doları'nın daha fazla değer kaybetmesi veya enerji fiyatlarında daha belirgin bir düşüş yaşanması gerekebileceğini söyledi.

FED'İN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ YÜZDE 30'A GERİLEDİ

ABD'de temmuz ayında tarım dışı istihdamın beklenmedik şekilde gerilemesi ve tüketici enflasyonunun sınırlı kalması, Fed'in eylül ayında faiz artıracağı yönündeki beklentileri zayıflattı.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in eylül ayında faiz artırma ihtimalini şu anda yüzde 30 olarak fiyatlıyor. Bu oran bir ay önce yüzde 47 seviyesindeydi.

Faiz oranlarının düşmesi, faiz getirisi sağlamayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini azaltarak değerli metalin yatırımcılar açısından cazibesini artırıyor.

GÖZLER FED TUTANAKLARINDA

Piyasaların odağında şimdi Fed'in temmuz ayında gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin tutanaklar bulunuyor.

Çarşamba günü yayımlanması beklenen tutanakların, para politikası kurulundaki yetkililerin faiz politikasına ilişkin görüşleri konusunda piyasalara yeni ipuçları vermesi bekleniyor.

GAZZE'DEKİ GELİŞMELER DE TAKİP EDİLİYOR

Altın fiyatlarında para politikası ve ekonomik verilerin yanı sıra jeopolitik gelişmeler de yakından izleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri, Mısır, Katar ve Türkiye'den arabulucularla pazar günü Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmelerin Trump'ın Gazze barış planını ilerletmeyi amaçladığı belirtilirken, İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarını sürdürmesi bölgede gerilimin devam ettiğine işaret ediyor.