Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 27 Temmuz 2026 Pazartesi...

Altın fiyatları, Batı Asya'da çatışmaların şiddetinin azalmasına bağlı olarak petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilmenin enflasyon baskılarını hafifletmesiyle haftanın ilk işlem gününde yüzde 1'in üzerinde yükseldi. Piyasaların odağı ise bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına ve toplantı sonrası verilecek para politikası mesajlarına çevrildi.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.227 TL Çeyrek altın 10.200 TL Cumhuriyet altını 40.631 TL Ons altın 4.092 ABD Doları Yarım altın 20.412 TL Tam altın 40.213 TL Gremse altın 100.843 TL

Spot altının ons fiyatı yüzde 1,4 artışla 4.110,56 dolara yükselirken, ABD altın vadeli kontratları da yüzde 1 prim yaparak 4.112,10 dolardan işlem gördü.

ALTINA PETROL VE DOLAR DESTEĞİ

Bloomberg HT'de yer alan habere göre KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Altın bugün hem petrol hem de ABD dolarındaki düşüşten destek buluyor. ABD ile İran arasında gerilimin azalacağına yönelik beklentiler hem petrolü hem de doları aşağı çekti. Petrol fiyatlarındaki gerileme enflasyon endişelerini hafifletiyor” dedi.

ABD Dolar Endeksi yüzde 0,3 gerilerken, dolardaki değer kaybı dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

İRAN'DAN ATEŞKES MESAJI GELDİ

Üst düzey bir İranlı yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada, ABD'nin saldırılarını durdurması halinde Tahran yönetiminin de askeri operasyonlarını askıya almaya hazır olduğunu söyledi. Açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarının hedef sayısının azaldığı ve mühimmat stoklarının tükenme riski bulunduğu yönündeki uyarılarının ardından Washington'ın bombardıman operasyonlarına ara vermesinin ardından geldi.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ ALTINI DESTEKLEDİ

Petrol fiyatları gün içerisinde yüzde 4'ten fazla geriledi.

Yılın ilk aylarında yükselen jeopolitik gerilim nedeniyle petrol fiyatlarındaki artış, enflasyon baskılarını güçlendirerek merkez bankalarının faiz artırımlarını sürdürebileceği beklentisini desteklemişti. Faiz beklentilerindeki yükseliş ise faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturmuştu. Çünkü yüksek faiz ortamı, yatırımcılar açısından altın tutmanın fırsat maliyetini artırıyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, uzun vadede altına ilişkin olumlu beklentisini koruduğunu belirterek kısa vadede fiyatlamalarda petrol piyasasının belirleyici olacağını ifade etti. Waterer, "Kalıcı bir barış sağlanıncaya kadar jeopolitik gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında sert ve dalgalı hareketler görülmesi olası" değerlendirmesinde bulundu.

PİYASALARIN GÖZÜ FED'İN FAİZ KARARINDA

Yatırımcıların odağı bu hafta gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına çevrildi. Piyasalarda genel beklenti, Fed'in politika faizini mevcut seviyesinde sabit bırakacağı yönünde oluşurken, yatırımcılar karar metni ile Fed Başkanı'nın açıklamalarından gelecek para politikası sinyallerini yakından takip edecek.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in eylül ayında faiz artırma ihtimalini yaklaşık yüzde 80 olarak fiyatlıyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 2,8 yükselişle ons başına 59,81 dolara, platin yüzde 2,6 artışla 1.629,15 dolara ve paladyum yüzde 2,1 primle 1.269,43 dolara çıktı.