Altın fiyatları hangi şartlarda yükselecek? Saxo Bank kritik seviyeyi açıkladı

Küresel piyasalarda ons altın, eylül ayının ilk yarısından bu yana devam eden satış baskısının etkisiyle gerilemesini sürdürüyor. Gün içerisinde 4 bin 266 dolara kadar düşen ons altın, Saxo Bank'ın kısa vadede kritik eşik olarak işaret ettiği 4 bin 300 dolar seviyesinin altına indi. Alıcıların yoğunlaştığı bu desteğin kaybedilmesi, kritik Fed kararı öncesinde altındaki teknik görünüm üzerindeki baskıyı artırdı.

SAXO BANK'TAN ALTIN İÇİN 4 BİN 440 DOLAR EŞİĞİ

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, altındaki mevcut düşüş eğiliminin zayıflaması için fiyatın yeniden 4 bin 440 dolar seviyesinin üzerine çıkması gerektiğini belirtti.

Ons altının 4 bin 266 dolardan 4 bin 440 dolara yükselmesi yaklaşık yüzde 4'lük bir artış anlamına geliyor. Ancak analistler, toparlanmanın teyit edilmesi açısından yalnızca bu seviyenin görülmesinin yeterli olmayacağını, fiyatın 4 bin 440 doların üzerinde kalıcılık sağlamasının da önemli olduğunu vurguluyor.

ALTINDA SATIŞ BASKISINI ARTIRAN 3 ETKEN

Değerli metal piyasasındaki geri çekilmede üç temel gelişme öne çıkıyor.

Fed faiz beklentisi: Fed'in faiz kararına ilişkin belirsizlik ve daha şahin bir faiz patikası ihtimali, faiz getirisi sağlamayan altının alternatif maliyetini yükseltiyor.

Tahvil getirilerindeki yükseliş: ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin gün içerisinde yüzde 5 seviyesini aşarak son yılların en yüksek bölgelerine çıkması, sabit getirili varlıkların cazibesini artırıyor.

Güçlenen dolar: Dolar endeksindeki yükseliş, ons altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getiriyor.

Brent petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini güçlendirmesi ve Fed'in sıkı para politikasını sürdüreceği beklentisi de altının güvenli liman talebini sınırlıyor. Batı Asya'daki jeopolitik risklere karşın faiz ve dolar cephesindeki gelişmeler altın üzerinde daha güçlü bir baskı oluşturuyor.

SATIŞLAR DİĞER DEĞERLİ METALLERE DE YAYILDI

Piyasalardaki satış yalnızca ons altınla sınırlı kalmadı. Gümüş fiyatı 63 dolar seviyelerine gerilerken, platin ve paladyumda da benzer yönde hareketler görüldü.

Değerli metallerin genelindeki düşüş, satış baskısının yalnızca altına özgü olmadığını ve küresel faiz ile dolar beklentilerinin piyasadaki fiyatlamada belirleyici olduğunu ortaya koyuyor.

GÖZLER FED'İN YARINKİ KARARINDA

Fed'in iki günlük toplantısı başlarken, faiz kararı 16 eylül'de TSİ 21.00'de açıklanacak. Kararın ardından TSİ 21.30'da Fed Başkanı Kevin Warsh'ın basın toplantısı gerçekleştirilecek ve yeni ekonomik projeksiyonlar paylaşılacak.

Piyasalarda yalnızca faiz kararına değil, Fed'in önümüzdeki döneme ilişkin vereceği politika sinyallerine de odaklanılıyor. Özellikle faiz patikasına ilişkin mesajların altın fiyatlarında yön belirleyici olması bekleniyor.

GRAM ALTIN KUR DESTEĞİYLE TUTUNUYOR

Ons altındaki sert geri çekilmeye karşın yurt içi piyasada gram altın daha yatay bir görünüm sergiliyor. Dolar/TL kurundaki hareketlilik, ons altındaki düşüşün gram altına doğrudan yansımasını sınırlıyor.

15 eylül işlemleri itibarıyla gram altın 6 bin 700 TL seviyesinin üzerinde tutunmayı sürdürüyor.

Saxo Bank'a göre uzun vadede kamu borçlarındaki artış ve merkez bankalarının altın alımları fiyatları desteklemeye devam edebilir. Kısa vadeli yönün ise Fed'in yarın vereceği faiz kararı ve sonrasında paylaşacağı mesajlarla daha net hale gelmesi bekleniyor.