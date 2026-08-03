Altın fiyatları ne zaman yükselecek? Dev bankadan dikkat çeken tahmin

Küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki dalgalanma sürerken, İsviçreli bankacılık devi UBS yeni bir analiz yayımladı. Banka, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası, merkez bankalarının altın alımları ve yatırım talebinin seyrine bağlı olarak ons altında yeni rekorların görülebileceğini öngördü.

UBS'ye göre, Fed'in ilave faiz artışlarından kaçınması ve yatırım talebinin yeniden güçlenmesi halinde ons altın 2026'nın ikinci yarısında yükseliş trendine dönebilir.

YATIRIM VE MÜCEVHER TALEBİ ZAYIFLADI UBS analizinde, son dönemde yatırım ve mücevher talebindeki gerilemenin yanı sıra maden arzındaki artışın altın fiyatlarındaki yükselişi sınırladığı belirtildi.

Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) verilerine göre, külçe ve sikke talebi önceki iki çeyrekte 400 tonun üzerinde gerçekleşirken, ikinci çeyrekte 307 metrik tona geriledi.

Yatırım talebi ise borsa yatırım fonlarından (ETF) çıkan paranın etkisiyle geçen yılın aynı dönemindeki 487 tondan 262 tona düştü.

MERKEZ BANKALARI ALTIN ALIMLARINI SÜRDÜRDÜ Rapora göre, altın fiyatlarına en güçlü destek merkez bankalarının alımları oldu.

Merkez bankaları ikinci çeyrekte 289 ton altın alırken, yılın ilk yarısındaki toplam alımlar 345 tona ulaştı. Bu da yıllık bazda yaklaşık 700 tonluk alım hızına işaret etti.

UBS, ons altının 4 bin ABD Doları'nın üzerinde kalabilmesi için yatırım girişlerinin yeniden güçlenmesi ve resmi sektör talebinin çeyrek başına yaklaşık 300 ton seviyesinde devam etmesi gerektiğini değerlendirdi.

KISA VADEDE 3 BİN 850 DOLAR RİSKİ UBS, kısa vadede para politikasına ilişkin beklentilerin altın üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekti.

Analize göre piyasaların Fed'den yeni faiz artışlarını fiyatlaması halinde ons altın 3 bin 850 ABD Doları seviyesine kadar geri çekilebilir.

Buna karşılık Fed'in faizleri sabit tutması ve 2027 başlarında faiz indirimlerine başlaması durumunda yatırım talebinin yeniden güçlenebileceği belirtildi.

MADEN ÜRETİMİ ARTTI Raporda arz tarafındaki gelişmelere de yer verildi.

Buna göre ikinci çeyrekte maden üretimi yıllık bazda 948 tondan 966 tona yükselirken, geri dönüştürülen altın arzı ilk çeyrekteki 374 tondan 326 tona geriledi.

UBS'DEN ONS ALTIN İÇİN YENİ HEDEF UBS, olası geri çekilmelerin uzun vadeli yatırımcılar açısından alım fırsatı oluşturabileceğini belirterek ons altın için çeyrek bazında şu tahminleri paylaştı: