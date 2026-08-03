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Altın fiyatları ne zaman yükselecek? Dev bankadan dikkat çeken tahmin
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Altın fiyatları ne zaman yükselecek? Dev bankadan dikkat çeken tahmin

3.08.2026 17:06:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altın fiyatları ne zaman yükselecek? Dev bankadan dikkat çeken tahmin

İsviçreli bankacılık devi UBS, yayımladığı analizde ons altın için tarihi rekor seviyeleri işaret etti. Fed'in para politikası ve merkez bankalarının alımlarıyla şekillenen piyasada, kısa vadeli düşüşlerin ardından uzun vadeli yeni bir yükseliş dalgası bekleniyor.

Altın fiyatları ne zaman yükselecek? Dev bankadan dikkat çeken tahmin

Küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki dalgalanma sürerken, İsviçreli bankacılık devi UBS yeni bir analiz yayımladı. Banka, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası, merkez bankalarının altın alımları ve yatırım talebinin seyrine bağlı olarak ons altında yeni rekorların görülebileceğini öngördü.

Altın fiyatları ne zaman yükselecek? Dev bankadan dikkat çeken tahmin

UBS'ye göre, Fed'in ilave faiz artışlarından kaçınması ve yatırım talebinin yeniden güçlenmesi halinde ons altın 2026'nın ikinci yarısında yükseliş trendine dönebilir.

Altın fiyatları ne zaman yükselecek? Dev bankadan dikkat çeken tahmin

YATIRIM VE MÜCEVHER TALEBİ ZAYIFLADI

UBS analizinde, son dönemde yatırım ve mücevher talebindeki gerilemenin yanı sıra maden arzındaki artışın altın fiyatlarındaki yükselişi sınırladığı belirtildi.

Altın fiyatları ne zaman yükselecek? Dev bankadan dikkat çeken tahmin

Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) verilerine göre, külçe ve sikke talebi önceki iki çeyrekte 400 tonun üzerinde gerçekleşirken, ikinci çeyrekte 307 metrik tona geriledi.

Altın fiyatları ne zaman yükselecek? Dev bankadan dikkat çeken tahmin

Yatırım talebi ise borsa yatırım fonlarından (ETF) çıkan paranın etkisiyle geçen yılın aynı dönemindeki 487 tondan 262 tona düştü.

Altın fiyatları ne zaman yükselecek? Dev bankadan dikkat çeken tahmin

MERKEZ BANKALARI ALTIN ALIMLARINI SÜRDÜRDÜ

Rapora göre, altın fiyatlarına en güçlü destek merkez bankalarının alımları oldu.

Altın fiyatları ne zaman yükselecek? Dev bankadan dikkat çeken tahmin

Merkez bankaları ikinci çeyrekte 289 ton altın alırken, yılın ilk yarısındaki toplam alımlar 345 tona ulaştı. Bu da yıllık bazda yaklaşık 700 tonluk alım hızına işaret etti.

Altın fiyatları ne zaman yükselecek? Dev bankadan dikkat çeken tahmin

UBS, ons altının 4 bin ABD Doları'nın üzerinde kalabilmesi için yatırım girişlerinin yeniden güçlenmesi ve resmi sektör talebinin çeyrek başına yaklaşık 300 ton seviyesinde devam etmesi gerektiğini değerlendirdi.

Altın fiyatları ne zaman yükselecek? Dev bankadan dikkat çeken tahmin

KISA VADEDE 3 BİN 850 DOLAR RİSKİ

UBS, kısa vadede para politikasına ilişkin beklentilerin altın üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekti.

Altın fiyatları ne zaman yükselecek? Dev bankadan dikkat çeken tahmin

Analize göre piyasaların Fed'den yeni faiz artışlarını fiyatlaması halinde ons altın 3 bin 850 ABD Doları seviyesine kadar geri çekilebilir.

Altın fiyatları ne zaman yükselecek? Dev bankadan dikkat çeken tahmin

Buna karşılık Fed'in faizleri sabit tutması ve 2027 başlarında faiz indirimlerine başlaması durumunda yatırım talebinin yeniden güçlenebileceği belirtildi.

Altın fiyatları ne zaman yükselecek? Dev bankadan dikkat çeken tahmin

MADEN ÜRETİMİ ARTTI

Raporda arz tarafındaki gelişmelere de yer verildi.

Altın fiyatları ne zaman yükselecek? Dev bankadan dikkat çeken tahmin

Buna göre ikinci çeyrekte maden üretimi yıllık bazda 948 tondan 966 tona yükselirken, geri dönüştürülen altın arzı ilk çeyrekteki 374 tondan 326 tona geriledi.

Altın fiyatları ne zaman yükselecek? Dev bankadan dikkat çeken tahmin

UBS'DEN ONS ALTIN İÇİN YENİ HEDEF

UBS, olası geri çekilmelerin uzun vadeli yatırımcılar açısından alım fırsatı oluşturabileceğini belirterek ons altın için çeyrek bazında şu tahminleri paylaştı:

Altın fiyatları ne zaman yükselecek? Dev bankadan dikkat çeken tahmin

Eylül 2026: 4 bin 400 ABD Doları

Aralık 2026: 4 bin 600 ABD Doları

Mart 2027: 5 bin ABD Doları

Haziran 2027: 5 bin 200 ABD Doları

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