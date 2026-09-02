Altın fiyatları neden düşüyor? Uzmanlardan kayıp sonrası rekor tahmini!

Altın fiyatlarında son günlerde hızlanan düşüş, yatırımcıların odağındaki başlıklardan biri haline geldi. ağustos ayında yılın en güçlü aylık performanslarından birini sergileyen ons altın, eylül ayına satış baskısıyla başladı. Geçen hafta üç ayın zirvesini test eden değerli metal, haftalık kazançlarını geri vererek önce 4.500 dolar seviyesinin altına geriledi. Satışların derinleşmesiyle ons altın 4.300 dolar seviyesine kadar çekilirken, gram altın da 6.700 Türk Lirası'nın altına indi.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR? Petrol ve tarım ürünlerinde görülen fiyat artışları, küresel enflasyonun yeniden hızlanabileceğine yönelik endişeleri güçlendirdi. Enflasyon baskısının artması, ABD Merkez Bankası'nın faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği ve hatta yeniden faiz artırımına gidebileceği beklentisini güçlendirdi.

Bu tablo, altının geleneksel güvenli liman özelliğinin önüne geçerek değerli metal üzerinde baskı oluşturdu. Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen de son düşüşü yükselen faiz beklentileri, artan tahvil getirileri ve güçlenen dolar ile ilişkilendiriyor.

SAVAŞ BİLE ALTIN FİYATLARINI YÜKSELTMEDİ ABD ile İran'ın yaklaşık bir aylık aranın ardından yeniden karşılıklı saldırılara başlaması, altın fiyatlarında beklenen yükselişi beraberinde getirmedi. Artan jeopolitik risklerin güvenli liman talebini güçlendirmesi beklenirken, ons altında düşüş yaşanması dikkat çekti.

Piyasalarda bu durumun temel nedeninin faiz beklentileri olduğu değerlendiriliyor. Ayrıca ons altında 4.500 ve 4.350 dolar seviyelerindeki desteklerin aşağı yönlü kırılması, satış baskısının daha da güçlenmesine yol açtı.

KISA VADEDE SATIŞ BASKISI SÜREBİLİR Analistler, kritik destek seviyelerinin kaybedilmesinin ardından altındaki oynaklığın ve satış baskısının kısa vadede devam edebileceği görüşünde. Ancak son düşüşlerin, değerli metalin uzun vadeli yükseliş potansiyelinin sona erdiği anlamına gelmediği belirtiliyor.

Saxo Bank'tan Ole Hansen'e göre yüksek reel faizler kısa vadede altın açısından olumsuz bir görünüm oluşturuyor. Buna karşılık kamu borçlarına ve küresel para sistemine ilişkin uzun vadeli endişelerin altın talebini desteklemeyi sürdürebileceği değerlendiriliyor.

5 BİN DOLARLIK BEKLENTİ GÜNDEMDE Son satışlara rağmen bazı büyük finans kuruluşları altın için yükseliş beklentisini koruyor. RBC Capital Markets, ons altının yılın geri kalanında ağırlıklı olarak 4.500-5.000 dolar bandında işlem görmesini bekliyor.

Saxo Bank, yıl sonu için ons altın tahminini 4.929 dolar olarak açıklarken, RBC Capital Markets 2027 yılında fiyatın 5.296 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.

YATIRIMCI VE MERKEZ BANKASI TALEBİ BELİRLEYİCİ OLACAK RBC Capital Markets'ın yükseliş senaryosunda yatırımcıların yeniden altına yönelmesi ve merkez bankalarının alımları önemli rol oynuyor.

Altın destekli yatırım fonlarına yılbaşından bu yana 100 tonun üzerinde net giriş gerçekleşti. RBC'nin tahminlerine göre yatırımcılardan gelen girişlerin yıl genelinde 200 tonu aşması mümkün.

ALTINDA BUNDAN SONRA NE OLACAK? Kısa vadede küresel enflasyon endişeleri, yüksek faiz beklentileri, yükselen tahvil getirileri ve güçlü doların altın fiyatları üzerindeki baskısını sürdürmesi bekleniyor. Bu nedenle yatırımcıların faiz kararları, tahvil piyasası ve dolar hareketlerini yakından izlemesi önem taşıyor.

Uzun vadede ise RBC Capital Markets altının yeniden yükselerek 5 bin dolar seviyesine yaklaşabileceğini öngörüyor. Saxo Bank da kamu borçlarındaki artış ve merkez bankalarının altın alımlarının değerli metali desteklemeyi sürdürebileceği görüşünde.

Böylece son günlerdeki sert satışlara rağmen altının uzun vadeli yükseliş senaryosu tamamen ortadan kalkmış görünmüyor. Kısa vadede ise piyasaların odağında faiz beklentileri, doların seyri ve ons altındaki kritik destek seviyeleri bulunuyor.