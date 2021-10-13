Altın fiyatları son 4 ayın zirvesine çıktı
Altının gram fiyatı, dolar/TL'deki yükselişle beraber Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 511,8 liradan tamamladı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 512,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 840 lira, Cumhuriyet altını da 3.430 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.765 dolardan alıcı buluyor.
FED'E ODAKLANILDI
Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları öncesinde altının ons fiyatının sınırlı da yükseliş eğiliminde hareket ettiğini söyledi.
Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların direnç, 1.750 doların destek konumunda olduğunu bildirdi.
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