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Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 21 Eylül 2026 Pazartesi...

Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 21 Eylül 2026 Pazartesi...

21.09.2026 09:45:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 21 Eylül 2026 Pazartesi...

21 Eylül 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 21 Eylül 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
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Altın fiyatları, yatırımcıların Batı Asya’daki gelişmeleri ve savaşın enflasyon ile faiz oranları üzerindeki olası etkilerini değerlendirmesiyle haftaya yatay negatif başladı.

Altın Türü Altın Fiyatı
Gram altın 6.849 TL
Çeyrek altın 11.165 TL
Cumhuriyet altını 44.502 TL
Ons altın 4.360 dolar
Yarım altın 22.323 TL
Tam altın 44.558 TL
Gremse altın 111.737 TL

Spot altının ons fiyatı 4 bin 361 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altın, cuma günü bir haftanın en yüksek seviyesini görmüştü.

ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 419,40 dolara geriledi. Gram altın ise yeni haftaya 6 bin 834 Türk Lirası seviyesinde başladı.

BATI ASYA’DAKİ GELİŞMELER BELİRLEYİCİ OLACAK

Cnbc-e'nin haberine göre, altın fiyatlarında yön arayışında Batı Asya’daki gelişmeler belirleyici olmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmaya varılmaması halinde ülkenin ekonomik açıdan başarısız olacağını veya yönetiminin ortadan kaldırılabileceğini söyledi. İran ordusu ise yeni bir saldırıya karşılık vereceği uyarısında bulundu.

Gerilimin seyri, petrol fiyatları ve enflasyon beklentileri üzerinden altın piyasası tarafından yakından izleniyor.

ALTININ YÜKSELMESİ İÇİN PETROL VEYA TAHVİL FAİZLERİ DÜŞMELİ

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altın fiyatlarında anlamlı bir yükseliş için petrol fiyatlarında ve tahvil getirilerinde düşüş gerektiğini belirtti.

Waterer, piyasaların odağında jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatları ve tahvil getirilerinin bulunduğunu ifade etti.

Analiste göre altın kısa vadede yaklaşık 4 bin 200-4 bin 580 dolar aralığında işlem görebilir.

YENİ FAİZ ARTIRIMI DÖNGÜSÜ GÜNDEMDE

İran savaşı nedeniyle enerji fiyatları ve enflasyon baskılarının artması, küresel ekonomide yeni bir faiz artırımı döngüsü ihtimalini gündeme taşıdı.

Dünyanın önde gelen merkez bankalarından bazıları faizleri artırırken, enflasyonu kontrol altına almak için daha fazla sıkılaşmaya ihtiyaç duyulabileceğine ilişkin mesajlar veriyor.

Japonya Merkez Bankası cuma günü faiz artıran son büyük merkez bankası oldu. Bu adım, aynı hafta içinde ABD Merkez Bankası’nın ve bir önceki hafta Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararlarının ardından geldi.

YÜKSELEN FAİZLER ALTININ CAZİBESİNİ AZALTABİLİR

Altın, geleneksel olarak enflasyona karşı korunma aracı olarak görülüyor. Ancak faiz oranlarının yükselmesi, faiz getirisi sağlayan varlıkların cazibesini artırarak altın talebi üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de ABD ekonomisinin tüm sektörlerinde enflasyonun hâlâ yüksek olduğunu belirtti.

Bu nedenle yatırımcılar, merkez bankalarının faiz kararlarını ve vereceği mesajları altının yönü açısından yakından izliyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Altındaki yatay seyre karşın diğer değerli metallerde yükseliş görüldü.

Spot gümüşün ons fiyatı yüzde 0,8 artışla 66,76 dolara çıktı. Platin yüzde 0,2 yükselerek 1.804,33 dolara, paladyum ise yüzde 0,7 artışla 1.311,65 dolara ulaştı.

Değerli metallerdeki hareket, yatırımcıların küresel faiz ve jeopolitik gelişmelere verdiği tepkiyi yansıtmaya devam ediyor.

ALTINDA KRİTİK BANT

Piyasaların odağında önümüzdeki dönemde petrol fiyatları, tahvil getirileri, merkez bankalarının faiz kararları ve Batı Asya’daki gelişmeler olacak.

Analist Tim Waterer, kısa vadede altının 4 bin 200-4 bin 580 dolar aralığında hareket edebileceğini öngörüyor.

Altının bu bandın hangi yönünde hareket edeceği konusunda özellikle petrol ve tahvil faizlerindeki değişimler belirleyici olabilir.

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