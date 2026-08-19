Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 19 Ağustos 2026 Çarşamba...

Altın fiyatlarında toparlanma görülürken, ABD Hazine tahvil getirilerindeki geri çekilme yükselişi destekledi. Yatırımcıların odağı ise artık Fed'in temmuz toplantısına ilişkin tutanaklara çevrildi. Tutanakların, merkez bankasının önümüzdeki dönemde izleyeceği faiz politikasına ilişkin mesajları daha net ortaya koyması bekleniyor.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.715 TL Çeyrek altın 10.988 TL Cumhuriyet altını 43.778 TL Ons altın 4.354 Dolar Yarım altın 21.970 TL Tam altın 43.953 TL Gremse altın 110.220 TL

GÖZLER FED'İN FAİZ MESAJINDA

Fed'in 28-29 Temmuz'da gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına ilişkin tutanaklar TSİ 18.00'de açıklanacak. Piyasalar özellikle faiz artırımını savunan üyelerin gerekçelerine ve toplantı sırasında yaşanan görüş ayrılıklarına odaklanacak.

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed'in eylül ayında faizleri sabit tutma ihtimalini yüzde 64, faiz artırma ihtimalini ise yüzde 36 olarak fiyatlıyor.

ABD ekonomisinden gelen zayıf veriler, faiz artırımı beklentilerinin önceki döneme göre gerilemesinde etkili oldu.

Fed'den daha güvercin mesajlar gelmesi altın fiyatlarını destekleyebilir. Buna karşılık enflasyon ve faizlere ilişkin daha sert mesajlar, ABD Doları ve tahvil getirilerini yukarı çekerek altın üzerinde baskı oluşturabilir.

ABD TAHVİL FAİZLERİNDEKİ GERİLEME ALTINI DESTEKLEDİ

Altın fiyatlarındaki toparlanmanın arkasındaki bir diğer önemli gelişme, ABD tahvil faizlerindeki geri çekilme oldu.

ABD'nin uzun vadeli tahvil getirileri, salı günü ulaştıkları yüksek seviyelerden geri çekildi. Son dönemde küresel tahvil piyasalarında yaşanan satış dalgası nedeniyle ABD, Japonya ve diğer büyük ekonomilerde uzun vadeli borçlanma maliyetleri yüksek seviyelere ulaşmıştı.

Tahvil faizlerinin gerilemesi altın açısından olumlu değerlendiriliyor. Faiz getirisi sağlamayan altının yatırımcı açısından fırsat maliyeti, tahvil getirilerindeki düşüşle birlikte azalıyor.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, Fed'in faiz artırım beklentilerindeki düşüşün altın için destekleyici olduğunu belirtirken, artan mali endişelerin de değerli metal lehine çalıştığını ifade etti.

ALTINDA 4.390 DOLAR SEVİYESİ ÖNE ÇIKIYOR

Altında teknik görünüm açısından yatırımcıların takip ettiği en önemli seviyelerden biri 4.390 dolar olarak öne çıkıyor.

Cnbc-e'nin derlediği habere göre FXTM Piyasa Araştırmaları Başkanı Lukman Otunuga, altının bu seviyenin üzerinde kalıcı bir kırılma gerçekleştirmesi halinde 4.505 dolara doğru yeni bir yükseliş hareketinin başlayabileceğini belirtti.

Bu senaryoda salı günkü sert düşüşün ardından oluşan kayıpların önemli bölümünün geri alınması mümkün olabilir.

4.390 DOLARIN ALTINDA SATIŞ BASKISI ARTABİLİR

Altının 4.390 doların altında kalması halinde ise piyasada yeniden satış baskısının oluşabileceği ve fiyat hareketinin bir süre daha dalgalı seyredeceği değerlendiriliyor.

Bu nedenle yatırımcıların kısa vadede 4.390 dolar seviyesindeki hareketi yakından takip etmesi bekleniyor.

4.300 DOLAR KRİTİK DESTEK KONUMUNDA

Altında aşağı yönlü senaryoda ise 4.300 dolar seviyesi kritik destek olarak öne çıkıyor.

Otunuga'ya göre bu seviyenin altına inilmesi halinde satış baskısı güçlenebilir. Böyle bir durumda yatırımcıların karşısına 4.200 ve 4.150 dolar seviyeleri çıkabilir.

Böylece altının kısa vadeli görünümünde 4.300-4.390 dolar aralığı önemli bir karar bölgesi haline geliyor. Bu bandın hangi yöne kırılacağı üzerinde Fed tutanaklarından çıkacak mesajların yanı sıra ABD tahvil faizleri ve ABD Doları'nın seyri de belirleyici olacak.

İRAN VE HÜRMÜZ BOĞAZI ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR

Altın piyasasında para politikasının yanı sıra jeopolitik gelişmeler de yakından takip ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü İran ile herhangi bir görüşme yapılmadığını söyledi ve Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu savundu. Bu açıklamalar, İran'ın söz konusu kritik su yolundaki gemi trafiğinin kapalı olduğu yönündeki iddiasıyla çelişti.

Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler petrol piyasası üzerinden de altın fiyatlarını etkileyebilir. Bölgedeki gerilimin artması güvenli liman talebini destekleyebilirken, petrol fiyatlarındaki yükseliş küresel enflasyon beklentilerini artırarak faizler üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir.

Bu nedenle jeopolitik riskler altın açısından hem doğrudan destek hem de dolaylı risk unsuru oluşturuyor.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatları da üst üste dördüncü seansta yükselişini sürdürdü.

Petrol piyasasında arz güvenliğine ilişkin endişelerin artması enerji fiyatlarını yukarı taşırken, bu gelişme küresel enflasyon açısından da yakından izleniyor.

Petrol fiyatlarının uzun süre yüksek kalması halinde merkez bankalarının faiz indirimlerinde daha temkinli davranması gerekebilir. Böyle bir tablo altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir.

Buna karşılık çatışma ve arz risklerinin büyümesi halinde güvenli liman talebindeki artış, altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyebilir.

GÜMÜŞ GERİLEDİ, PLATİN YÜKSELDİ

Altın dışındaki değerli metallerde ise farklı bir fiyatlama görüldü.

Spot gümüş yüzde 0,4 gerileyerek ons başına 63,03 dolara inerken, platin yüzde 0,5 artışla 1.720,10 dolara yükseldi. Paladyum ise 1.289,45 dolar seviyesinde yatay seyretti.

TD Securities, gümüş ve platin grubu metallerin 2027'nin ikinci yarısında daha destekleyici bir makroekonomik ortamdan faydalanabileceğini değerlendiriyor.

Enflasyon risklerinin azalması, ABD Doları'nın zayıflaması ve taşıma maliyetlerinin düşmesi halinde bu metallerin altından daha güçlü performans gösterebileceği öngörülüyor.