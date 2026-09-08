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Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 8 Eylül 2026 Salı...

Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 8 Eylül 2026 Salı...

8.09.2026 09:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 8 Eylül 2026 Salı...

8 Eylül 2026 Salı güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 8 Eylül 2026 Salı güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
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Spot altının ons fiyatı yüzde 0,6 artarak 4.429,89 dolara yükseldi. ABD altın vadeli kontratlarında aralık teslimi fiyatı ise 4.475,10 dolar seviyesinde yatay seyretti.

Altın Türü Altın Fiyatı
Gram altın 6.909 TL
Çeyrek altın 11.259 TL
Cumhuriyet altını 44.798 TL
Ons altın 4.434 Dolar
Yarım altın 22.481 TL
Tam altın 44.473 TL
Gremse altın 111.524 TL

Altın fiyatlarındaki yükselişte doların değer kaybetmesi etkili oldu. ABD dolar endeksinin yüzde 0,4 gerilemesi, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale getirdi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Pepperstone Group Araştırma Başkanı Chris Weston, altının henüz belirgin bir yön kazanamadığına dikkat çekerek piyasada alıcılarla satıcılar arasındaki mücadelenin sürdüğünü belirtti.

KRİTİK ABD ENFLASYON VERİLERİ BEKLENİYOR

Piyasalarda gözler ABD'den açıklanacak yeni ekonomik verilere çevrildi. Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) perşembe günü, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ise cuma günü açıklanması bekleniyor.

Söz konusu verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta gerçekleştireceği para politikası toplantısında atacağı adımlara ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed'in gelecek haftaki toplantısında faiz artırımı ihtimalini yaklaşık yüzde 60 seviyesinde fiyatlıyor. Faizlerin yüksek seviyelerde kalması, herhangi bir faiz getirisi sağlamayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltabiliyor.

İSTİHDAM VERİLERİ ALTIN FİYATLARINI BASKILAMIŞTI

Altın fiyatları, ABD'de istihdam artışının ağustos ayında hızlandığını gösteren verilerin ardından önceki iki seansta düşüş kaydetmişti.

İşsizlik oranının yüzde 4,1 seviyesinde sabit kalması ise ABD işgücü piyasasının dirençli görünümünü koruduğuna yönelik değerlendirmeleri güçlendirdi.

Marex analisti Edward Meir, Fed'in faiz artırması durumunda dahi altında sert bir düşüş beklemediğini belirterek piyasalardaki asıl belirleyici unsurun Fed ve ABD Hazine Bakanlığı'ndan gelecek mesajlara ilişkin belirsizlik olabileceğini ifade etti.

BATI ASYA'DAKİ GERİLİM ALTIN PİYASASINDA İZLENİYOR

Altın piyasasında jeopolitik gelişmeler de yakından takip ediliyor. İran, ABD'yi "ekonomik savaş" yürütmekle suçlarken, ABD savaş gemilerine gelişmiş bir füze fırlattığını açıkladı.

Tarafların yalnızca birkaç gün önce karşılıklı saldırılarda bulunmasının ardından gelen açıklamalar, Batı Asya'da gerilimin yeniden tırmanabileceğine ilişkin endişeleri artırdı.

Jeopolitik risklerin yükselmesi ise güvenli liman olarak değerlendirilen altına destek sağlayabiliyor.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM DA YÜKSELDİ

Diğer değerli metallerde de pozitif seyir görüldü.

Spot gümüş yüzde 1 yükselerek 66,78 dolara, platin yüzde 0,4 artışla 1.834 dolara çıktı. Paladyum ise yüzde 1 değer kazanarak 1.402,87 dolar seviyesine yükseldi.

Altın ve diğer değerli metallerin yönü açısından önümüzdeki günlerde açıklanacak ABD enflasyon verileri ile Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerin belirleyici olması bekleniyor.

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