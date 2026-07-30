Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Ünlü ekonomistten kritik uyarı

Ekonomist Mustafa Aşkın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını değerlendirerek, küresel risklerin sürmesi halinde Fed'in eylül ayında faiz artırımı baskısıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Aşkın, altın fiyatlarında yükseliş ivmesinin zayıfladığına dikkat çekerek gram altında 6 bin TL'nin altının da gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.

FED EYLÜLDE FAİZ ARTIRIMI BASKISIYLA KARŞILAŞABİLİR

Fed'in politika faizini beklentilere paralel olarak sabit tuttuğunu hatırlatan Mustafa Aşkın, kararın küresel belirsizliklerin yoğun olduğu bir dönemde alındığını söyledi.

Son enflasyon verileri ve büyüme göstergelerinin Fed'i faiz artırımından alıkoyduğunu belirten Aşkın, buna karşın petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi ve ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanması halinde eylül toplantısında faiz artırımının yeniden gündeme gelebileceğini ifade etti.

'ŞAHİN GÖRÜNÜMLÜ GÜVERCİN' YORUMU

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamalarını değerlendiren Aşkın, kullanılan dilin "şahin görünümlü güvercin" niteliğinde olduğunu söyledi.

Fed'in enflasyonu yüzde 2 hedefine indirme konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü belirten Aşkın, piyasaların bu mesajlara tam olarak ikna olmadığını kaydetti. Açıklamalar sırasında uzun vadeli tahvil faizlerinde görülen yükselişin ise iletişim eksikliğine işaret ettiğini dile getirdi.

KÜRESEL RİSKLER DÜNYA EKONOMİSİNİ BASKILAYABİLİR

Aşkın, ABD'nin gümrük vergisi politikaları, Batı Asya'daki gelişmeler ve ABD ile İran hattındaki olası gerilimlerin Fed'in kararlarında belirleyici olacağını söyledi.

Faiz artırımının gerçekleşmesi halinde bunun yalnızca ABD ekonomisini değil, küresel varlık fiyatlarını ve ülkelerin borçlanma maliyetlerini de yukarı taşıyarak dünya ekonomisindeki büyümeyi yavaşlatabileceğini ifade etti.

ALTINDA YÜKSELİŞ İVMESİ ZAYIFLADI

Altın fiyatlarının 2024-2025 dönemindeki güçlü yükseliş performansını kaybettiğini belirten Aşkın, olumlu gelişmelere verilen tepkinin sınırlı kaldığını söyledi.

Fed açıklamalarının altın üzerinde baskı oluşturduğunu ifade eden Aşkın, jeopolitik risklerin ise fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam ettiğini kaydetti.

GRAM ALTINDA 6 BİN TL'NİN ALTI GÜNDEME GELEBİLİR

Ons altında 3.900-4.000 ABD Doları bandının kritik destek olduğunu belirten Aşkın, bu seviyenin korunması halinde 4.200-4.250 ABD Doları bandına tepki yükselişi görülebileceğini söyledi.

Risklerin artması durumunda ise önce 3.700-3.600 ABD Doları, ardından 3.200 ABD Doları seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade eden Aşkın, gram altında da 6 bin TL'nin altına sarkma ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Olumsuz senaryoda 5 binli seviyelerin de görülebileceğini dile getiren Aşkın, buna karşın yıl sonuna doğru merkez bankalarının alımlarının altın fiyatlarını yeniden destekleyebileceğini sözlerine ekledi.