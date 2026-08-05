Altın fiyatları yükselecek mi? JPMorgan tahminlerini güncelledi...

Ocak ayında ons altın yaklaşık 5.500 dolarla tarihi zirvesini gördükten sonra son aylarda sert bir düzeltme sürecine girerek 4.050 dolar seviyesine kadar geriledi. Yaşanan geri çekilmenin ardından yatırımcılar, düşüşün devam edip etmeyeceğine odaklandı.

Kısa vadeli teknik görünüm ile uzun vadeli beklentiler arasında dikkat çeken bir ayrışma yaşansa da piyasa verileri yatırımcıların yeniden alım yönünde pozisyon almaya başladığına işaret ediyor.

4.100 DOLAR KRİTİK SEVİYE Teknik analizlerde ons altın için 4.000 dolar seviyesi önemli bir destek noktası olarak öne çıkarken, artan talep de yükseliş beklentilerini destekliyor.

Analistlere göre yaklaşık 4.162 dolar seviyesinde işlem gören ons altının 4.100 doların üzerinde kalıcılık sağlaması halinde ilk etapta 4.200 dolar, ardından 4.300 dolar seviyeleri hedeflenebilir.

JPMORGAN'DAN REKOR ALTIN TAHMİNİ JPMorgan Global Research analistleri ise altına yönelik uzun vadeli iyimser beklentilerini koruyor.

Banka, 9 Haziran'da yayımladığı analizde ons altının 2026'nın son çeyreğinde ortalama 6.000 dolar seviyesinde işlem göreceğini öngörmüştü. Daha sonra 3 Temmuz'da tahminlerini güncelleyerek üçüncü çeyrek için 4.300 dolar, dördüncü çeyrek için ise 4.500 dolar beklentisini paylaştı.

Analistlere göre mevcut düzeltme süreci tek başına uzun vadeli yükseliş trendini bozmuş değil. Merkez bankalarının güçlü alımları, jeopolitik belirsizlikler ve rezerv çeşitlendirme eğiliminin sürmesi halinde altının yeniden yükseliş ivmesi kazanabileceği değerlendiriliyor.

GRAM ALTIN İÇİN BEKLENTİLER Uluslararası piyasalarda ons altındaki yükselişin yeniden hız kazanması, Dolar/TL kurunda belirgin bir gerileme yaşanmaması halinde gram altın fiyatlarını da yukarı taşıyabilir.

Bu nedenle ons altında 4.000 dolar seviyesinin korunup korunamayacağı, yalnızca küresel yatırımcılar değil gram altın yatırımcıları tarafından da yakından takip ediliyor.

Mevcut kur seviyelerinin korunması halinde ons altının 4.300 dolara yükselmesi gram altını yaklaşık 6.550 TL'ye taşıyabilir. Ons altının 6.000 dolar seviyesine ulaşması durumunda ise gram altının 9.100 TL'nin üzerine çıkabileceği öngörülüyor.

DOLAR VE TAHVİL FAİZLERİ RİSK OLUŞTURUYOR Altın fiyatları açısından en önemli risk unsurları arasında ABD tahvil faizleri ile dolar endeksi yer alıyor.