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Altın fiyatları yükselecek mi? JPMorgan tahminlerini güncelledi...
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Altın fiyatları yükselecek mi? JPMorgan tahminlerini güncelledi...

5.08.2026 15:48:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altın fiyatları yükselecek mi? JPMorgan tahminlerini güncelledi...

JPMorgan’ın uzun vadeli rekor tahminleri ve merkez bankalarının güçlü alımları, ons altındaki sert düzeltmeye rağmen alıcıların piyasaya geri dönmesini sağladı. Ons altında kritik desteklerin korunması halinde iç piyasada gram altının yeni rekor seviyelere ulaşabileceği öngörülüyor.

Altın fiyatları yükselecek mi? JPMorgan tahminlerini güncelledi...

Ocak ayında ons altın yaklaşık 5.500 dolarla tarihi zirvesini gördükten sonra son aylarda sert bir düzeltme sürecine girerek 4.050 dolar seviyesine kadar geriledi. Yaşanan geri çekilmenin ardından yatırımcılar, düşüşün devam edip etmeyeceğine odaklandı.

Altın fiyatları yükselecek mi? JPMorgan tahminlerini güncelledi...

Kısa vadeli teknik görünüm ile uzun vadeli beklentiler arasında dikkat çeken bir ayrışma yaşansa da piyasa verileri yatırımcıların yeniden alım yönünde pozisyon almaya başladığına işaret ediyor.

Altın fiyatları yükselecek mi? JPMorgan tahminlerini güncelledi...

4.100 DOLAR KRİTİK SEVİYE

Teknik analizlerde ons altın için 4.000 dolar seviyesi önemli bir destek noktası olarak öne çıkarken, artan talep de yükseliş beklentilerini destekliyor.

Altın fiyatları yükselecek mi? JPMorgan tahminlerini güncelledi...

Analistlere göre yaklaşık 4.162 dolar seviyesinde işlem gören ons altının 4.100 doların üzerinde kalıcılık sağlaması halinde ilk etapta 4.200 dolar, ardından 4.300 dolar seviyeleri hedeflenebilir.

Altın fiyatları yükselecek mi? JPMorgan tahminlerini güncelledi...

JPMORGAN'DAN REKOR ALTIN TAHMİNİ

JPMorgan Global Research analistleri ise altına yönelik uzun vadeli iyimser beklentilerini koruyor.

Altın fiyatları yükselecek mi? JPMorgan tahminlerini güncelledi...

Banka, 9 Haziran'da yayımladığı analizde ons altının 2026'nın son çeyreğinde ortalama 6.000 dolar seviyesinde işlem göreceğini öngörmüştü. Daha sonra 3 Temmuz'da tahminlerini güncelleyerek üçüncü çeyrek için 4.300 dolar, dördüncü çeyrek için ise 4.500 dolar beklentisini paylaştı.

Altın fiyatları yükselecek mi? JPMorgan tahminlerini güncelledi...

Analistlere göre mevcut düzeltme süreci tek başına uzun vadeli yükseliş trendini bozmuş değil. Merkez bankalarının güçlü alımları, jeopolitik belirsizlikler ve rezerv çeşitlendirme eğiliminin sürmesi halinde altının yeniden yükseliş ivmesi kazanabileceği değerlendiriliyor.

Altın fiyatları yükselecek mi? JPMorgan tahminlerini güncelledi...

GRAM ALTIN İÇİN BEKLENTİLER

Uluslararası piyasalarda ons altındaki yükselişin yeniden hız kazanması, Dolar/TL kurunda belirgin bir gerileme yaşanmaması halinde gram altın fiyatlarını da yukarı taşıyabilir.

Altın fiyatları yükselecek mi? JPMorgan tahminlerini güncelledi...

Bu nedenle ons altında 4.000 dolar seviyesinin korunup korunamayacağı, yalnızca küresel yatırımcılar değil gram altın yatırımcıları tarafından da yakından takip ediliyor.

Altın fiyatları yükselecek mi? JPMorgan tahminlerini güncelledi...

Mevcut kur seviyelerinin korunması halinde ons altının 4.300 dolara yükselmesi gram altını yaklaşık 6.550 TL'ye taşıyabilir. Ons altının 6.000 dolar seviyesine ulaşması durumunda ise gram altının 9.100 TL'nin üzerine çıkabileceği öngörülüyor.

Altın fiyatları yükselecek mi? JPMorgan tahminlerini güncelledi...

DOLAR VE TAHVİL FAİZLERİ RİSK OLUŞTURUYOR

Altın fiyatları açısından en önemli risk unsurları arasında ABD tahvil faizleri ile dolar endeksi yer alıyor.

Altın fiyatları yükselecek mi? JPMorgan tahminlerini güncelledi...

Faiz getirisi bulunmayan altın, tahvil faizlerinin yükseldiği dönemlerde yatırımcı açısından cazibesini kaybedebiliyor. Buna karşın uzun vadeli görünümde merkez bankalarının sürdürdüğü altın alımlarının fiyatları desteklemeye devam ettiği belirtiliyor.

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