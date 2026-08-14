Altın fiyatları zirveden düştü: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 14 Ağustos 2026 Cuma...

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 1 Ağustos 2026 Pazartesi.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.661 TL Çeyrek altın 10.895 TL Cumhuriyet altını 43.408 TL Ons altın 4.323 Dolar Yarım altın 21.791 TL Tam altın 43.740 TL Gremse altın 109.685 TL

ABD'den gelen ılımlı enflasyon verilerinin ardından yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesi altın fiyatlarını aşağı çekti. Spot altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,5 gerileyerek 4.326,75 ABD Doları'na inerken, Aralık vadeli ABD altın kontratları yaklaşık yüzde 1 düşüşle 4.382,50 ABD Doları'na geriledi.

ALTIN İKİ AYIN ZİRVESİNDEN GERİ DÖNDÜ

Altın fiyatları perşembe günü 5 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini test ettikten sonra sert düşüş yaşadı. Değerli metal günü yüzde 1,3 kayıpla tamamladı.

Yaşanan geri çekilmeyle birlikte altının haftayı da düşüşle tamamlama ihtimali güçlendi.

4.400 ABD DOLARI AŞILIRSA 5.000 DOLAR GÜNDEME GELEBİLİR

Tastylive Küresel Makroekonomi Yöneticisi Ilya Spivak, altın fiyatlarındaki kâr satışlarının kısa vadede devam edebileceğini belirtti.

Spivak, ons altının 4.400 ABD Doları seviyesini aşması halinde yükselişin yıl sonuna kadar 5.000 ABD Doları'na kadar devam edebileceğini ifade etti.

FED'İN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ YÜZDE 35'E GERİLEDİ

Altın fiyatlarındaki son yükselişte ABD ekonomisine ilişkin veriler etkili oldu. Geçen hafta açıklanan zayıf istihdam verisinin ardından bu hafta enflasyonun da ılımlı seyretmesi, Fed'in yakın dönemde faiz artıracağı yönündeki beklentileri zayıflattı.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in eylül toplantısında faiz artırma ihtimalini yüzde 35 olarak fiyatlıyor. Bu oran bir hafta önce yaklaşık yüzde 55 seviyesindeydi.

Faiz artışı beklentilerindeki gerileme, faiz getirisi sağlamayan altının yatırımcılar açısından cazibesini artırıyor.

ABD'DE ÜRETİCİ FİYATLARI TEMMUZDA DEĞİŞMEDİ

ABD'de üretici fiyatları temmuz ayında değişim göstermedi. Haziran ayında yüzde 0,1 olarak açıklanan düşüş ise revize edildi.

Tüketici fiyatları da temmuz ayında sınırlı bir artış gösterirken, benzin fiyatlarının üst üste ikinci ay gerilemesi enflasyon üzerindeki baskının hafiflemesine katkı sağladı.

JEOPOLİTİK RİSKLER ALTINA GÜVENLİ LİMAN DESTEĞİ SAĞLIYOR

Altın piyasasında ekonomik verilerin yanı sıra jeopolitik gelişmeler de fiyatlamalarda etkili olmaya devam ediyor.

ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını süresiz olarak sürdürme tehdidinde bulunması ve ateşkes görüşmelerinde ilerleme sağlanamaması, bölgedeki riskleri artırdı.

Artan jeopolitik belirsizliklerin güvenli liman talebini güçlendirerek altın fiyatlarına destek sağlayabileceği değerlendiriliyor.

DEĞERLİ METALLERDE HAFTANIN SON GÜNÜNDE DÜŞÜŞ

Diğer değerli metaller de haftanın son işlem gününde geriledi.

Spot gümüş yüzde 0,4 düşüşle 64,17 ABD Doları'na inerken, platin yüzde 0,3 kayıpla 1.711,84 ABD Doları'na geriledi.

Paladyum ise 1.306,98 ABD Doları seviyesinde yatay seyretti.