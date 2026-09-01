Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 1 Eylül 2026 Salı...

Altın fiyatları, haftanın ikinci işlem gününde düşüşünü sürdürdü. Yatırımcıların gözünü ABD işgücü piyasasına ilişkin verilere çevirmesi ve Fed’in faiz politikasına yönelik beklentilerin değişmesi, değerli metal üzerinde baskı oluşturdu.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.884 TL Çeyrek altın 11.160 TL Cumhuriyet altını 44.517 TL Ons altın 4.440 dolar Yarım altın 22.324 TL Tam altın 44.329 TL Gremse altın 111.164 TL

Spot altın, saat 02.35 GMT itibarıyla yüzde 0,3 değer kaybederek 4.437,10 dolara geriledi. Altın, önceki seansta 19 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesini görmüştü. ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 0,1 yükselişle 4.485,30 dolara çıktı.

PİYASALARIN GÖZÜ ABD İŞGÜCÜ VERİLERİNDE

Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak ABD işgücü piyasasına ilişkin verilere odaklandı. JOLTS açık iş ilanları, ADP özel sektör istihdamı ve tarım dışı istihdam verileri, piyasaların yakından izleyeceği göstergeler arasında yer alıyor.

Açıklanacak verilerin ABD işgücü piyasasının görünümüne ilişkin beklentileri şekillendirmesi ve Fed’in faiz politikasına yönelik fiyatlamalara yön vermesi bekleniyor.

WARSH’IN ŞAHİN MESAJLARI ALTINI BASKILADI

Altın fiyatları geçen hafta üç ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesini test etmişti. Ancak Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole toplantısındaki açıklamalarının ardından değerli metal sert satışlarla karşılaştı.

Warsh, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğine dair yeterli güven oluşmaması halinde Fed’in "yapacak işleri olacağını" ifade etti. Bu mesajların ardından altın, cuma günü yüzde 3’ün üzerinde değer kaybetti.

FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR

Warsh’ın açıklamalarının ardından piyasalarda Fed’in eylül ayında faiz artırabileceğine yönelik beklentiler güç kazandı.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed’in eylül ayında faiz artırımı ihtimalini yüzde 66, aralık ayında ise yüzde 89 olarak fiyatlıyor.

Faiz oranlarının yükselmesi, faiz getirisi sağlamayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

HÜRMÜZ GERİLİMİ DE ALTINI BASKILIYOR

Altın fiyatları üzerinde etkili olan bir diğer gelişme ise Batı Asya'daki gerilim oldu. ABD ile İran arasında çatışma riskinin yeniden artması ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin endişelerin petrol fiyatlarını yukarı çekmesi, piyasalarda enflasyon beklentilerinin yükselmesine yol açıyor.

IG analisti Tony Sycamore, Warsh’ın şahin mesajları ile Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin altın fiyatları üzerinde aynı anda baskı oluşturduğunu belirtti.

Sycamore, tek bir faiz artışının altın açısından dengeleri tamamen değiştirmeyebileceğini ancak iki veya üç ek faiz artışının değerli metal için daha ciddi bir risk oluşturabileceğini ifade etti.

TRUMP’TAN WARSH’A DESTEK

ABD Başkanı Donald Trump, Kevin Warsh’a destek verdi. Trump, Warsh’a büyük saygı duyduğunu ve faizler konusunda "yapması gerekeni yapacağını" söyledi.

Trump ayrıca İran’a yönelik yeni saldırılar düzenlenebileceği yönünde uyarıda bulundu. Açıklamanın ardından petrol fiyatları üst üste ikinci seansta yükseldi.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUMDA SON DURUM

Diğer değerli metallerde ise daha sakin bir görünüm öne çıktı.

Spot gümüş yüzde 0,3 artışla 66,34 dolara yükseldi. Platin yüzde 0,1 artışla 1.793,03 dolara çıkarken, paladyum 1.356,75 dolar seviyesinde yatay seyretti.