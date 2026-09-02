Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 2 Eylül 2026 Çarşamba...

Altın fiyatlarında satış baskısı hız kazandı. Spot altın, çarşamba günü yüzde 0,6 değer kaybederek 4 bin 304,01 dolara geriledi.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.661 TL Çeyrek altın 10.821 TL Cumhuriyet altını 43.138 TL Ons altın 4.301 dolar Yarım altın 21.672 TL Tam altın 43.868 TL Gremse altın 110.007 TL

Böylece ons altın, 7 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini görürken düşüşünü üst üste dördüncü işlem gününe taşıdı.

Altının, piyasaların yakından takip ettiği 200 günlük hareketli ortalamanın altında seyretmesi de teknik açıdan dikkat çekti. ABD Aralık vadeli altın kontratları ise yüzde 1 düşüşle 4 bin 350,80 dolara geriledi.

BATI ASYA'DAKİ GERİLİM ALTINI BASKILADI

Altındaki düşüşte, ABD ile İran arasındaki çatışmanın yeniden tırmanması etkili oldu.

ABD'nin salı günü İran'a yönelik düzenlediği hava saldırılarının ardından Tahran yönetiminin karşılık vermesiyle, haftalardır devam eden gerilim son dönemin en ciddi tırmanışlarından birini yaşadı.

Artan çatışma riski petrol fiyatlarını yukarı taşırken, petrol üst üste üçüncü işlem seansında yükseldi. ABD Hazine tahvil getirilerindeki artış da altın fiyatları üzerinde ek baskı oluşturdu.

PETROL FİYATLARI ENFLASYON ENDİŞESİNİ ARTIRDI

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, piyasalarda yeni bir enflasyon dalgası yaşanabileceği endişelerini güçlendirdi.

Cnbc-E'de yer alan habere göre DHF Capital CEO'su Bas Kooijman, ABD ile İran arasındaki gerilimin petrol fiyatlarını yukarı çekmesinin enflasyon beklentilerini artırdığını belirtti.

Kooijman, petrolün pahalılaşmasının merkez bankalarının sıkı para politikasını daha uzun süre koruyacağı beklentisini güçlendirebileceğine dikkat çekti.

Faizlerin yüksek seyrettiği bir ortamda yatırımcısına faiz getirisi sağlamayan altının cazibesi azalıyor. Bu gelişmeler, jeopolitik risklere rağmen altın fiyatları üzerindeki satış baskısının sürmesine neden oluyor.

FED'İN FAİZ ARTIRIMI İHTİMALİ YÜZDE 67

Fed'in faiz politikasına ilişkin piyasa beklentileri de değişiyor. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın bu ay faiz artırabileceği ihtimalini fiyatlamaya başladı.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in bu ayki toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gitme olasılığını yüzde 67 olarak değerlendiriyor.

Fed Guvernörü Michael Barr, enflasyonun yeterince hızlı gerilememesi halinde faiz artırımı için zamanın gelebileceğini söyledi. Fed Başkanı Kevin Warsh da geçen hafta yaptığı açıklamalarda faiz artırımı ihtimaline işaret etmişti.

GÖZLER ABD İSTİHDAM VERİLERİNDE

Altın yatırımcılarının gözü ABD'den gelecek istihdam verilerine çevrildi.

Bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdam raporunun ardından cuma günü, Fed'in faiz politikası açısından daha kritik görülen tarım dışı istihdam verisi takip edilecek.

Analistlere göre zayıf istihdam verileri, Fed üzerindeki faiz artırımı baskısını azaltarak altındaki düşüşü sınırlayabilir.

Buna karşılık güçlü istihdam rakamları veya Fed yetkililerinden gelecek yeni şahin mesajlar, altın fiyatlarındaki satış baskısının daha da güçlenmesine yol açabilir.

GÜÇLÜ DOLAR ALTINI BASKILIYOR

ABD Doları'nın güçlü seyrini koruması da altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

ABD Doları'nın değer kazanması, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum, değerli metale yönelik talebi zayıflatarak altındaki satış baskısını artırıyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLER DE GERİLEDİ

Altın fiyatlarındaki düşüş, diğer değerli metallere de yayıldı.

Gümüş: Yüzde 1 düşüşle 63,60 dolar

Platin: Yüzde 1 düşüşle 1.722,23 dolar

Paladyum: Yüzde 1,4 düşüşle 1.292,21 dolar