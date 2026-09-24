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Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 24 Eylül 2026 Perşembe...

Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 24 Eylül 2026 Perşembe...

24.09.2026 09:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 24 Eylül 2026 Perşembe...

24 Eylül 2026 Perşembe güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 24 Eylül 2026 Perşembe güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
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Spot altın, yüzde 0,1 gerileyerek ons başına 4 bin 281,98 dolara indi. ABD altın vadeli kontratları ise aralık tesliminde önemli bir değişim göstermeyerek 4 bin 317,50 dolardan işlem gördü.

Altın Türü Altın Fiyatı
Gram altın 6.729 TL
Çeyrek altın 11.006 TL
Cumhuriyet altını 43.883 TL
Ons altın 4.284 dolar
Yarım altın 22.006 TL
Tam altın 43.838 TL
Gremse altın 109.931 TL

VT Markets Baş Strateji Sorumlusu Ross Maxwell, piyasaların geçen haftaki faiz artırımının ardından Fed’in faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutup tutmayacağına odaklandığını belirtti.

Maxwell, yatırımcıların aynı zamanda ABD doları ve Hazine tahvil getirilerindeki hareketleri izlediğini, Batı Asya’daki petrol ve enerji arzına ilişkin risklerin de piyasanın gündeminde olduğunu söyledi.

YENİ FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ BASKI YARATIYOR

Maxwell, Fed’den yeni bir faiz artışına ilişkin daha güçlü bir sinyal gelmesinin altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskıyı artırabileceğini ifade etti.

Fed, geçen hafta politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltmişti. Artan enflasyon baskıları ve ekonomik aktivitedeki güçlenme, bankanın sıkı para politikasını sürdürmesine yönelik beklentileri destekliyor.

Piyasalarda, ekim ayının sonlarında yapılacak toplantıda bir faiz artışı daha gelebileceğine ilişkin beklentilerin güçlendiği görülüyor.

PETROL GERİLEDİ, ALTINA SINIRLI DESTEK GELDİ

İran’ın ABD ile savaşı sona erdirmek amacıyla diplomasiye açık olduğunu açıklaması, petrol fiyatlarının gerilemesine neden oldu. Bununla birlikte Washington ile Tahran arasında savaşın nasıl sona erdirileceği konusunda önemli görüş ayrılıkları bulunuyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüş, enerji maliyetleri üzerinden enflasyonist baskıların azalabileceği beklentisiyle altın fiyatlarına da sınırlı destek sağladı.

GÜÇLÜ ABD VERİLERİ FAİZ BEKLENTİLERİNİ ETKİLİYOR

ABD’de çarşamba günü açıklanan veriler, ticari faaliyetlerin eylül ayında beş yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıktığını ortaya koydu.

Ancak güçlü talep, tedarik zincirleri üzerindeki baskıyı artırırken fiyatların da yükselmesine yol açtı. Bu tablo, Fed’in enflasyonla mücadele kapsamında faizleri yüksek tutabileceği beklentilerini güçlendiriyor.

Faiz getirisi sağlamayan altın, yüksek faiz ortamında tahvil ve benzeri getiri sağlayan varlıklara kıyasla daha az cazip hale gelebiliyor.

'ALTINDA BELİRGİN YÖN BEKLEMİYORUZ'

Intesa Sanpaolo ekonomisti Daniela Corsini, değerli metaller için temel senaryolarında belirgin bir yön oluşmasını beklemediklerini belirtti.

Corsini, piyasalardaki oynaklığın yüksek kalabileceğine işaret ederek altının birkaç çeyrek boyunca ons başına ortalama 4 bin 200 dolar civarında işlem görebileceği değerlendirmesinde bulundu.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE KARIŞIK SEYİR

Diğer değerli metallerde ise karışık bir görünüm izlendi.

Spot gümüş yüzde 0,6 düşüşle ons başına 64,07 dolara gerilerken, platin yüzde 0,2 yükselişle 1.754,05 dolara çıktı.

Paladyum ise yüzde 0,1 değer kaybederek ons başına 1.260,70 dolara geriledi.

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