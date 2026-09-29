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Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 29 Eylül 2026 Salı...

Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 29 Eylül 2026 Salı...

29.09.2026 09:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 29 Eylül 2026 Salı...

29 Eylül 2026 Salı güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 29 Eylül 2026 Salı güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
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Altın fiyatları, küresel piyasalarda yüksek seyreden petrol fiyatları ve faiz artışı beklentilerinin etkisiyle baskı altında kalmayı sürdürüyor. Spot altın, önceki seansta 5 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından yatay seyrederken, ABD altın vadeli işlemlerinde düşüş görüldü.

Altın Türü Altın Fiyatı
Gram altın 6.516 TL
Çeyrek altın 10.722 TL
Cumhuriyet altını 42.751 TL
Ons altın 4.132 dolar
Yarım altın 21.437 TL
Tam altın 42.785 TL
Gremse altın 107.290 TL

Spot altın, yüzde 0,1’den az değişimle ons başına 4 bin 124,57 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,3 gerileyerek 4 bin 156,70 dolara indi.

Exness Kıdemli Piyasa Stratejisti Christopher Tahir, jeopolitik gelişmelerin altın fiyatları üzerindeki etkisini koruduğunu belirtti. Tahir, devam eden gerilimlerin enerji fiyatları ile tahvil getirilerini yüksek tutabileceğini, gerilimin azaltılmasına yönelik somut adımların ise altın üzerindeki baskıyı hafifletebileceğini ifade etti.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİRKEN GÖZLER ALTINA ÇEVRİLDİ

ABD ve İranlı yetkililer, yedi aydır devam eden savaşı sona erdirmeye yönelik yeniden başlatılan diplomatik girişimler kapsamında arabulucularla ayrı ayrı görüştü.

Diplomatik temaslara karşın Batı Asya’daki arz kesintilerine yönelik endişeler petrol fiyatlarını üst üste ikinci seansta yükseltti. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik, küresel enflasyon görünümü ve merkez bankalarının faiz politikalarına etkisi nedeniyle altın piyasasının da yakından takip ettiği başlıklardan biri oldu.

Yüksek petrol fiyatları üretim ve taşımacılık maliyetlerini artırarak enflasyonist baskıyı güçlendirebilir. Bu durum, merkez bankalarının fiyat artışlarını kontrol altında tutmak amacıyla faizleri yüksek seviyelerde bırakması veya artırması ihtimalini gündeme getiriyor.

Faiz getirisi bulunmayan altın ise yüksek faiz ortamında tahvil gibi getiri sağlayan varlıklara yönelimin artması nedeniyle baskı görebiliyor.

PİYASALAR FED’İN FAİZ KARARINA ODAKLANDI

CME FedWatch Tool verilerine göre piyasalar, Fed’in ekim ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 70,3 seviyesinde fiyatlıyor.

Fed Guvernörü Lisa Cook, yapay zekâ kaynaklı talep artışı ile yüksek petrol fiyatlarının önümüzdeki aylarda enflasyonist baskıların devam etmesine neden olabileceğini söyledi. Cook, buna karşın yeni faiz artışlarına ihtiyaç duyulacağı konusunda kesin bir değerlendirmede bulunmadı.

ABD VERİLERİ FAİZ BEKLENTİLERİNİ ŞEKİLLENDİRECEK

Yatırımcıların odağında bu hafta açıklanacak ABD ekonomik verileri bulunuyor. Veriler, Fed’in para politikasına ilişkin beklentilerin şekillenmesinde önemli rol oynayacak.

Ekonomik veri takviminde açık iş ilanları, ADP özel sektör istihdam verisi, kişisel tüketim harcamaları (PCE) göstergeleri ve tarım dışı istihdam verisi yer alıyor.

Söz konusu verilerin enflasyon ve işgücü piyasasına ilişkin vereceği sinyallerin, faiz beklentileri üzerinden altın fiyatlarına yön vermesi bekleniyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLER DE GERİLEDİ

Altınla birlikte diğer değerli metallerde de düşüş kaydedildi. Gümüşün ons fiyatı yüzde 0,6 gerileyerek 60,62 dolara, platinin ons fiyatı yüzde 1 düşüşle 1.699,86 dolara ve paladyumun ons fiyatı yüzde 0,5 azalışla 1.209,08 dolara indi.

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