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Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 6 Ekim 2026 Salı...

Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 6 Ekim 2026 Salı...

6.10.2026 09:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 6 Ekim 2026 Salı...

6 Ekim 2026 Salı güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 6 Ekim 2026 Salı güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
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Spot altının ons fiyatı yüzde 0,3 düşüşle 4 bin 128,69 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri ise 4 bin 156 dolar seviyesinde yatay seyretti.

Altın Türü Altın Fiyatı
Gram altın 6.532 TL
Çeyrek altın 10.745 TL
Cumhuriyet altını 42.842 TL
Ons altın 4.129 Dolar
Yarım altın 21.484 TL
Tam altın 42.832 TL
Gremse altın 107.409 TL

Doların güçlü kalması, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getirerek değerli metal üzerinde baskı oluşturdu.

ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş de faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azalttı.

İSTİHDAM VERİSİ FED BEKLENTİLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

ABD’de cuma günü açıklanan istihdam verileri, eylül ayında istihdam artışının beklentilerin üzerinde yavaşladığını gösterdi. Önceki iki aya ilişkin tarım dışı istihdam verileri de aşağı yönlü revize edildi.

İstihdam piyasasındaki zayıflama, Fed’in ekim toplantısında faiz artıracağı beklentisini azaltırken, aralık ayına ilişkin faiz artışı beklentisi güçlü kalmaya devam etti.

CME FedWatch Tool verilerine göre piyasalarda Fed’in aralık ayında faiz artırma ihtimali yüzde 87 seviyesinde fiyatlanıyor.

ENFLASYON BASKISI SÜRÜYOR

ABD’de hizmet sektöründeki faaliyetler eylül ayında yavaşlarken, güçlü iç talebin tedarik zincirleri üzerindeki baskıyı sürdürdüğü görüldü.

Şirketlerin girdiler için ödediği fiyatları ölçen gösterge ise dört yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıktı.

Söz konusu veriler, ABD’de enflasyon baskısının kısa sürede ortadan kalkmayabileceği ve 2027 yılına kadar yüksek seyrini koruyabileceği beklentilerini güçlendirdi.

Yüksek enflasyonun Fed’i sıkı para politikasını daha uzun süre sürdürmeye yöneltmesi, altın fiyatları açısından başlıca riskler arasında yer alıyor.

BATI ASYA'DAKİ GELİŞMELER DE İZLENİYOR

Değerli metal piyasalarında Batı Asya’daki jeopolitik gelişmeler de yakından takip ediliyor.

Suudi Arabistan destekli Yemen hükümet güçlerinin Babülmendep Boğazı çevresindeki kıyı bölgesini Moha kentine kadar yeniden ele geçirmek amacıyla ilerleme başlattığı bildirildi.

Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin geçen ay ele geçirdiği bölgelerin büyük bölümünden çıkarıldığını açıkladı.

Kızıldeniz ve Babülmendep çevresindeki gelişmeler, küresel ticaret ve enerji taşımacılığı açısından taşıdığı önem nedeniyle emtia piyasalarının da gündeminde bulunuyor.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM DA GERİLEDİ

Diğer değerli metallerde de satış baskısı görüldü.

Spot gümüş yüzde 0,6 düşüşle ons başına 60,67 dolara, platin yüzde 0,7 kayıpla 1.710,08 dolara geriledi.

Paladyum ise yüzde 0,2 değer kaybederek 1.170,15 dolara indi.

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