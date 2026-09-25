Altın fiyatlarında düşüşün nedeni belli oldu: Yükselişin önündeki engel ne?

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,2 yükselerek 4.288,36 dolara çıkarken, hafta genelinde yaklaşık yüzde 2 geriledi. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,6 artışla 4.323,10 dolara yükseldi.

ALTININ ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL DOLAR

Dolar haftalık bazda yükselişe hazırlanırken, bu durum dolar üzerinden fiyatlanan metalleri diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirdi. ABD Hazine tahvil getirileri de yükselişini sürdürdü.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, “Odak noktası kesinlikle faiz oranları olmaya devam edecek. Piyasaların daha şahin bir Fed’i fiyatlamaya başladığını gördüğümüzde, bu durum doları güçlendiriyor ve altın açısından olumsuz oluyor” dedi.

FED YETKİLİLERİNDEN ENFLASYON MESAJI

ABD’de faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağına yönelik beklentiler, geçen hafta politika faizinin 25 baz puan artırılmasının ardından iki Fed yetkilisinin yüksek enflasyonu kontrol altına almak için ilave faiz artışlarının gerekebileceğini söylemesiyle güçlendi.

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, “Enflasyonu yüzde 2’ye geri döndürmek en önemli öncelik ve bu hedefe ulaşmamızı sağlayacak politika patikasını destekleyeceğim. Bu süreçte iş gücü piyasasına yönelik riskleri de dikkatle değerlendireceğim” dedi.

New York Fed Başkanı John Williams da daha sıkı para politikasının geleceğine işaret etti.

Altın geleneksel olarak enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de yüksek faiz oranları, getiri sağlayan varlıkların cazibesini artırarak altına yönelik talebi sınırlayabiliyor.

JEOPOLİTİK GERİLİMLER ALTINA DESTEK OLABİLİR

J. Rotbart & Co. Kurucusu Joshua Rotbart, “Yılın geri kalanında altın konusunda iyimserliğimi koruyorum. Devam eden jeopolitik gerilimler ve artan kamu borcu, güvenli liman varlıklarına yönelik sürekli bir talep yaratıyor” dedi.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE DE KAYIP BEKLENTİSİ

Spot gümüş yüzde 0,1 düşüşle 63,81 dolara gerilerken, platin yüzde 0,5 artışla 1.756,90 dolara yükseldi. Paladyum ise yüzde 1,3 düşüşle 1.257,56 dolara geriledi.

Üç metal de haftayı kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor.