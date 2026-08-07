Altın fiyatlarında güçlü yükseliş sürüyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 7 Ağustos 2026 Cuma...

Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde yükselişini sürdürerek ocak ayından bu yana en güçlü haftalık performansına yöneldi. Petrol fiyatlarındaki gerileme ve güvenli liman talebindeki artış, değerli metaldeki yükselişi destekledi.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.534 TL Çeyrek altın 10.709 TL Cumhuriyet altını 42.610 TL Ons altın 4.261 ABD Doları Yarım altın 21.377 TL Tam altın 42.526 TL Gremse altın 106.643 TL

Piyasalar ise şimdi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentilere yön verecek temmuz ayı tarım dışı istihdam verisine odaklandı.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,4 yükselerek 4.254,11 dolara çıktı. Bir önceki işlem gününde son yedi haftanın en yüksek seviyesini gören ons altın, haftalık bazda yüzde 5'in üzerinde prim yaparak ocak ayından bu yana en güçlü haftalık kazancını elde etmeye hazırlanıyor.

BARIŞ BEKLENTİLERİ ALTINI DESTEKLEDİ

Bloomberg HT'de yer alan habere göre StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson, Batı Asya'da barış beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte enflasyon endişelerinin azaldığını belirtti.

Simpson, bu gelişmenin altının uzun süredir aşmakta zorlandığı 4.000 dolar seviyesinin üzerine yerleşmesini sağladığını ve yükseliş ivmesini güçlendirdiğini ifade etti.

TRUMP'TAN İRAN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada İran ile devam eden savaşın yakında sona erebileceğine inandığını söyledi.

Trump ayrıca, ABD ordusunun bazı silah sistemlerinin tedarikinde sorun yaşadığını belirterek bu alanda sıkıntılarla karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

PETROLDEKİ GERİLEME ALTINA DESTEK VERDİ

Petrol fiyatlarının haftayı düşüşle kapatmaya hazırlanması, enerji maliyetleri kaynaklı enflasyon baskılarının hafiflemesine katkı sağladı.

Bu gelişme, Fed'in faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutacağı beklentisini zayıflatırken, faiz indirimi ihtimalinin güçlenmesi altın fiyatlarını destekledi.

Faiz getirisi olmayan altın, yüksek faiz dönemlerinde yatırımcı açısından cazibesini kaybetse de faiz indirimi beklentilerinin artması değerli metale olan talebi yeniden canlandırıyor.

PİYASALAR ABD İSTİHDAM VERİSİNE ODAKLANDI

Yatırımcıların odağında bugün açıklanacak ABD temmuz ayı tarım dışı istihdam verisi bulunuyor.

Verinin, Fed'in para politikası görünümü ve küresel piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

ANALİSTTEN 4.600 DOLAR TAHMİNİ

StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson, tarım dışı istihdam verisinin sonucundan bağımsız olarak 4.000 dolar seviyesinin ons altın için güçlü bir destek haline geldiğini söyledi.

Simpson, "Tarım dışı istihdam verisi nasıl gelirse gelsin, 4.000 dolar seviyesinin güçlü bir destek olduğu görüldü. Olası geri çekilmelerin yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak değerlendirileceğini ve bunun fiyatları 4.600 dolar seviyesine taşıyacak yükseliş hareketini destekleyebileceğini düşünüyorum. İstihdam verisi kısa vadede dalgalanma yaratabilir ancak mevcut fiyat hareketleri altının yükseliş eğilimini koruduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

FAİZ BEKLENTİLERİ GERİLEDİ

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in eylül ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 55 olarak fiyatlıyor. Bu oran bir hafta önce yüzde 63 seviyesinde bulunuyordu.

Beklentilerdeki gerileme, yatırımcıların Fed'in para politikasına ilişkin daha temkinli bir görünüm benimsediğine işaret ediyor.

FED YETKİLİSİNDEN FAİZ MESAJI

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, kısa vadeli faizlerin artırılmasını desteklediğini belirterek kademeli adımların ekonomi açısından daha düşük maliyet oluşturacağını söyledi.

Musalem, "Faizlerin erken dönemde küçük ve kademeli adımlarla artırılması, ilerleyen dönemde gerekebilecek ani ve sert faiz artışlarına kıyasla hem daha düşük maliyetli hem de ekonomik açıdan daha az bozucu olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,8 yükselişle 61,96 dolara, platin yüzde 0,4 artışla 1.735,71 dolara çıktı.

Paladyum ise yüzde 0,3 değer kaybederek 1.367,06 dolara geriledi. Buna rağmen üç değerli metal de haftalık bazda yükseliş kaydetmeye hazırlanıyor.