Cumhuriyet Gazetesi Logo
Altın fiyatlarında haftanın bilançosu: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 25 Eylül 2026 Cuma...

Altın fiyatlarında haftanın bilançosu: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 25 Eylül 2026 Cuma...

25.09.2026 09:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Altın fiyatlarında haftanın bilançosu: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 25 Eylül 2026 Cuma...

25 Eylül 2026 Cuma güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 25 Eylül 2026 Cuma güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 4.288,36 dolara yükseldi. Buna karşın değerli metal hafta genelinde yaklaşık yüzde 2 geriledi. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,6 yükselerek 4.323,10 dolara çıktı.

Altın türü Altın fiyatı
Gram altın 6.726 TL
Çeyrek altın 11.005 TL
Cumhuriyet altını 43.879 TL
Ons altın 4.270 dolar
Yarım altın 22.003 TL
Tam altın 43.630 TL
Gremse altın 109.410 TL

Altındaki haftalık düşüşte doların değer kazanması ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş etkili oldu. Doların güçlenmesi, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getirerek talep üzerinde baskı oluşturuyor.

PİYASANIN ODAĞINDA FED VAR

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, altın piyasasında temel odağın faiz oranları olmaya devam ettiğini belirtti.

Wong, piyasaların daha şahin bir Fed politikasını fiyatlamaya başlamasının doları desteklediğini ve bunun altın üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

ABD’de faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentisi, geçen hafta politika faizinin 25 baz puan artırılmasının ardından daha da güçlendi. İki Fed yetkilisinin yüksek enflasyonla mücadele kapsamında ilave faiz artışlarının gerekebileceğine ilişkin açıklamaları da piyasalardaki beklentileri etkiledi.

ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, enflasyonun yüzde 2 hedefine geri döndürülmesinin öncelik olduğunu belirterek, bu hedefe ulaşılmasını sağlayacak para politikası patikasını destekleyeceğini söyledi.

New York Fed Başkanı John Williams’ın açıklamaları da para politikasında daha sıkı bir duruş ihtimalinin gündemde olduğuna işaret etti.

Yüksek faiz ortamı, faiz getirisi sunmayan altının cazibesini azaltabiliyor. Buna karşın altın, özellikle enflasyon ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde geleneksel olarak güvenli liman ve korunma aracı olarak değerlendiriliyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER ALTINA DESTEK OLABİLİR

J. Rotbart & Co. Kurucusu Joshua Rotbart ise yılın kalan bölümünde altına yönelik iyimserliğini koruduğunu belirtti.

Rotbart, devam eden jeopolitik gerilimler ile artan kamu borcunun güvenli liman varlıklarına yönelik talebi destekleyebileceğini ifade etti.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE DE KAYIP BEKLENTİSİ

Değerli metallerin diğer üyelerinde de haftalık kayıp beklentisi öne çıktı.

Spot gümüş yüzde 0,1 düşüşle 63,81 dolara gerilerken, platin yüzde 0,5 artışla 1.756,90 dolara yükseldi. Paladyum ise yüzde 1,3 değer kaybederek 1.257,56 dolara indi.

Gümüş, platin ve paladyumun da haftayı düşüşle tamamlaması bekleniyor.

İlgili Konular: #altın #çeyrek altın #gram altın #Cumhuriyet altını #altın fiyatları

İlgili Haberler

Altında düşüş devam edecek mi? Uzmanların beklentisi belli oldu
Altında düşüş devam edecek mi? Uzmanların beklentisi belli oldu Altın fiyatlarında Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler belirleyici olmaya devam ediyor. Güçlü ABD ekonomik verileri ve faizlerin yüksek tutulabileceği beklentisi değerli metal üzerinde baskı oluştururken, petrol fiyatlarındaki gerileme altındaki kayıpları sınırladı.
Petrol piyasasında büyük hamle: Suudi Arabistan'dan Asya'ya 100 milyon varillik satış
Petrol piyasasında büyük hamle: Suudi Arabistan'dan Asya'ya 100 milyon varillik satış Suudi Arabistan, Asya pazarına yaklaşık 100 milyon varillik ham petrol satışı gerçekleştirerek sevkiyatlarını artırdı. Doğu-Batı boru hattındaki aksaklıkların ardından petrolün Hürmüz Boğazı üzerinden taşınması planlanırken, satışların Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore’deki alıcıları kapsadığı belirtildi.
TCMB rezervlerinde sert düşüş: Toplam tutar ne kadar oldu?
TCMB rezervlerinde sert düşüş: Toplam tutar ne kadar oldu? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 18 Eylül haftasında düşüş kaydetti. Bu dönemde brüt döviz rezervleri gerilerken, altın rezervleri yükseldi. Böylece döviz rezervlerindeki azalış, altın rezervlerindeki artışın üzerinde gerçekleşti ve toplam rezervlerde düşüş yaşandı.