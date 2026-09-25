Altın fiyatlarında haftanın bilançosu: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 25 Eylül 2026 Cuma...

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 4.288,36 dolara yükseldi. Buna karşın değerli metal hafta genelinde yaklaşık yüzde 2 geriledi. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,6 yükselerek 4.323,10 dolara çıktı.

Altın türü Altın fiyatı Gram altın 6.726 TL Çeyrek altın 11.005 TL Cumhuriyet altını 43.879 TL Ons altın 4.270 dolar Yarım altın 22.003 TL Tam altın 43.630 TL Gremse altın 109.410 TL

Altındaki haftalık düşüşte doların değer kazanması ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş etkili oldu. Doların güçlenmesi, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getirerek talep üzerinde baskı oluşturuyor.

PİYASANIN ODAĞINDA FED VAR

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, altın piyasasında temel odağın faiz oranları olmaya devam ettiğini belirtti.

Wong, piyasaların daha şahin bir Fed politikasını fiyatlamaya başlamasının doları desteklediğini ve bunun altın üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

ABD’de faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentisi, geçen hafta politika faizinin 25 baz puan artırılmasının ardından daha da güçlendi. İki Fed yetkilisinin yüksek enflasyonla mücadele kapsamında ilave faiz artışlarının gerekebileceğine ilişkin açıklamaları da piyasalardaki beklentileri etkiledi.

ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, enflasyonun yüzde 2 hedefine geri döndürülmesinin öncelik olduğunu belirterek, bu hedefe ulaşılmasını sağlayacak para politikası patikasını destekleyeceğini söyledi.

New York Fed Başkanı John Williams’ın açıklamaları da para politikasında daha sıkı bir duruş ihtimalinin gündemde olduğuna işaret etti.

Yüksek faiz ortamı, faiz getirisi sunmayan altının cazibesini azaltabiliyor. Buna karşın altın, özellikle enflasyon ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde geleneksel olarak güvenli liman ve korunma aracı olarak değerlendiriliyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER ALTINA DESTEK OLABİLİR

J. Rotbart & Co. Kurucusu Joshua Rotbart ise yılın kalan bölümünde altına yönelik iyimserliğini koruduğunu belirtti.

Rotbart, devam eden jeopolitik gerilimler ile artan kamu borcunun güvenli liman varlıklarına yönelik talebi destekleyebileceğini ifade etti.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE DE KAYIP BEKLENTİSİ

Değerli metallerin diğer üyelerinde de haftalık kayıp beklentisi öne çıktı.

Spot gümüş yüzde 0,1 düşüşle 63,81 dolara gerilerken, platin yüzde 0,5 artışla 1.756,90 dolara yükseldi. Paladyum ise yüzde 1,3 değer kaybederek 1.257,56 dolara indi.

Gümüş, platin ve paladyumun da haftayı düşüşle tamamlaması bekleniyor.