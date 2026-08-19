Altın fiyatlarında hangi seviyeler takip edilmeli? Uzman isimden kısa ve uzun vade analizi...

Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altın fiyatlarında son dönemde yaşanan sert yükselişin ardından kısa vadede satış baskısının öne çıktığını belirtti. Eryılmaz, 4.300 dolar seviyesinin kritik destek olduğunu vurgularken, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde daha sert bir geri çekilme yaşanabileceği uyarısında bulundu.

ALTIN 4.450 DOLARI AŞAMADI Eryılmaz, yaklaşık bir buçuk-iki haftalık süreçte 4.000-4.100 dolar bandından 4.450 dolara kadar yükselen altının bu seviyeyi kalıcı şekilde aşmakta zorlandığını söyledi.

Son günlerde piyasadaki karar aşamasının satış yönünde şekillendiğini belirten Eryılmaz, altın fiyatlarının 4.300 dolar civarında baskı altında bulunduğunu ifade etti.

TAHVİL FAİZLERİ VE PETROL FİYATLARI ALTINI BASKILIYOR Uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükselişin altın fiyatları açısından önemli bir engel oluşturduğunu kaydeden Eryılmaz, petrol fiyatlarının da 90 doların üzerinde seyretmesinin değerli metal üzerinde baskı yarattığını söyledi.

Yüksek petrol fiyatlarının enflasyon ve faiz beklentilerini yukarı çektiğine dikkat çeken Eryılmaz, yüksek enflasyon ve yüksek faiz beklentisinin altın açısından kısa vadede olumsuz bir ortam oluşturduğunu belirtti.

4.300 DOLARIN ALTINA DİKKAT Altında 4.300 dolar seviyesinin kritik destek konumunda olduğunu vurgulayan Eryılmaz, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde fiyatların hızlı şekilde 4.200 dolara gerileyebileceğini ifade etti.

Daha olumsuz senaryoda 4.000 doların altındaki seviyelerin de gündeme gelebileceğini belirten Eryılmaz, genel beklentisinin ise 4.000 dolar seviyesinin güçlü destek olarak korunması yönünde olduğunu söyledi.

Eryılmaz, yukarı yönlü hareketin yeniden güç kazanması için 4.450 dolar seviyesinin kalıcı olarak aşılması gerektiğini vurguladı.

UZUN VADELİ YATIRIMCI İÇİN GERİ ÇEKİLME FIRSATI Kısa vadede temkinli olunması gerektiğini belirten Eryılmaz, 4.400 dolar üzerindeki hareketin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Uzun vadeli yatırımcıların mevcut pozisyonlarını koruyabileceğini ifade eden Eryılmaz, 4.000 dolara doğru yaşanabilecek geri çekilmelerin kademeli alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini belirtti.