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Altın fiyatlarında hangi seviyeler takip edilmeli? Uzman isimden kısa ve uzun vade analizi...
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Altın fiyatlarında hangi seviyeler takip edilmeli? Uzman isimden kısa ve uzun vade analizi...

19.08.2026 12:41:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altın fiyatlarında hangi seviyeler takip edilmeli? Uzman isimden kısa ve uzun vade analizi...

Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz altın fiyatlarında kısa vadede satış baskısının öne çıktığını ve 4 bin 300 dolar seviyesinin kritik destek oluşturduğunu belirtti. Yüksek tahvil faizleri ile petrol fiyatlarının değerli metali baskıladığına dikkat çeken Eryılmaz olası geri çekilmelerin uzun vadeli yatırımcılar için kademeli alım fırsatı yaratabileceğini ifade etti.

Altın fiyatlarında hangi seviyeler takip edilmeli? Uzman isimden kısa ve uzun vade analizi...

Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altın fiyatlarında son dönemde yaşanan sert yükselişin ardından kısa vadede satış baskısının öne çıktığını belirtti. Eryılmaz, 4.300 dolar seviyesinin kritik destek olduğunu vurgularken, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde daha sert bir geri çekilme yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Altın fiyatlarında hangi seviyeler takip edilmeli? Uzman isimden kısa ve uzun vade analizi...

ALTIN 4.450 DOLARI AŞAMADI

Eryılmaz, yaklaşık bir buçuk-iki haftalık süreçte 4.000-4.100 dolar bandından 4.450 dolara kadar yükselen altının bu seviyeyi kalıcı şekilde aşmakta zorlandığını söyledi.

Altın fiyatlarında hangi seviyeler takip edilmeli? Uzman isimden kısa ve uzun vade analizi...

Son günlerde piyasadaki karar aşamasının satış yönünde şekillendiğini belirten Eryılmaz, altın fiyatlarının 4.300 dolar civarında baskı altında bulunduğunu ifade etti.

Altın fiyatlarında hangi seviyeler takip edilmeli? Uzman isimden kısa ve uzun vade analizi...

TAHVİL FAİZLERİ VE PETROL FİYATLARI ALTINI BASKILIYOR

Uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükselişin altın fiyatları açısından önemli bir engel oluşturduğunu kaydeden Eryılmaz, petrol fiyatlarının da 90 doların üzerinde seyretmesinin değerli metal üzerinde baskı yarattığını söyledi.

Altın fiyatlarında hangi seviyeler takip edilmeli? Uzman isimden kısa ve uzun vade analizi...

Yüksek petrol fiyatlarının enflasyon ve faiz beklentilerini yukarı çektiğine dikkat çeken Eryılmaz, yüksek enflasyon ve yüksek faiz beklentisinin altın açısından kısa vadede olumsuz bir ortam oluşturduğunu belirtti.

Altın fiyatlarında hangi seviyeler takip edilmeli? Uzman isimden kısa ve uzun vade analizi...

4.300 DOLARIN ALTINA DİKKAT

Altında 4.300 dolar seviyesinin kritik destek konumunda olduğunu vurgulayan Eryılmaz, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde fiyatların hızlı şekilde 4.200 dolara gerileyebileceğini ifade etti.

Altın fiyatlarında hangi seviyeler takip edilmeli? Uzman isimden kısa ve uzun vade analizi...

Daha olumsuz senaryoda 4.000 doların altındaki seviyelerin de gündeme gelebileceğini belirten Eryılmaz, genel beklentisinin ise 4.000 dolar seviyesinin güçlü destek olarak korunması yönünde olduğunu söyledi.

Altın fiyatlarında hangi seviyeler takip edilmeli? Uzman isimden kısa ve uzun vade analizi...

Eryılmaz, yukarı yönlü hareketin yeniden güç kazanması için 4.450 dolar seviyesinin kalıcı olarak aşılması gerektiğini vurguladı.

Altın fiyatlarında hangi seviyeler takip edilmeli? Uzman isimden kısa ve uzun vade analizi...

UZUN VADELİ YATIRIMCI İÇİN GERİ ÇEKİLME FIRSATI

Kısa vadede temkinli olunması gerektiğini belirten Eryılmaz, 4.400 dolar üzerindeki hareketin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Altın fiyatlarında hangi seviyeler takip edilmeli? Uzman isimden kısa ve uzun vade analizi...

Uzun vadeli yatırımcıların mevcut pozisyonlarını koruyabileceğini ifade eden Eryılmaz, 4.000 dolara doğru yaşanabilecek geri çekilmelerin kademeli alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Altın fiyatlarında hangi seviyeler takip edilmeli? Uzman isimden kısa ve uzun vade analizi...

*Haber metninde bulunan ifadeler uzman görüşü olup yatırım tavsiyesi değildir.

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