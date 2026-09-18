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Altın fiyatlarında kritik gelişme: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 18 Eylül 2026 Cuma...

Altın fiyatlarında kritik gelişme: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 18 Eylül 2026 Cuma...

18.09.2026 09:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altın fiyatlarında kritik gelişme: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 18 Eylül 2026 Cuma...

18 Eylül 2026 Cuma güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 18 Eylül 2026 Cuma güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
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Spot altın yüzde 0,2 yükselerek 4.346,65 dolara çıkarken, ABD altın vadeli kontratları yüzde 0,3 düşüşle 4.385,70 dolara geriledi.

Altın Türü Altın Fiyatı
Gram altın 6.826 TL
Çeyrek altın 11.146 TL
Cumhuriyet altını 44.435 TL
Ons altın 4.359 dolar
Yarım altın 22.289 TL
Tam altın 44.462 TL
Gremse altın 111.497 TL

Petrol fiyatlarının yaklaşık yüzde 1 değer kaybetmesi ve doların son dönemdeki yüksek seviyelerinden uzaklaşması altın fiyatlarını destekledi. Doların zayıflaması, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha cazip hale getiriyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ ALTINI NASIL ETKİLİYOR?

Pepperstone Araştırma Stratejisti Ahmad Assiri, petrol ile altın arasındaki ilişkinin önümüzdeki dönemde farklı bir görünüm kazanabileceğine dikkat çekti.

Assiri, petrol fiyatlarında sert bir düşüş yaşanmasının enflasyon ve faiz artışı beklentilerini aşağı çekebileceğini belirtti. Buna karşılık, jeopolitik gerilimin daha da tırmanmasının küresel ekonomi üzerindeki baskıyı artırarak resesyon riskini yükseltebileceğini ifade etti.

Mali disiplinin zayıflaması ve yüksek bütçe açıklarının faiz beklentilerinin önüne geçmesi halinde ise yüksek tahvil getirileriyle birlikte zayıf doların altın fiyatlarına destek verebileceği değerlendiriliyor.

FED'İN FAİZ KARARI SONRASI ALTIN PİYASASI

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü faiz oranlarını artırması ve önümüzdeki aylarda yeni artışların gelebileceğine yönelik sinyal vermesi, altın piyasasının odağındaki başlıklardan biri oldu.

Faizlerin yüksek seyretmesi, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Buna rağmen Goldman Sachs, Fed'in faiz artışına karşın 2027 sonu altın fiyatı tahminini 5.400 dolar seviyesinde tuttu. Banka, daha sıkı para politikasının altın rallisinin hızını kesebileceğini ancak yükseliş eğilimini tamamen sona erdirmesinin beklenmediğini belirtti.

GÖZLER İNGİLTERE VE JAPONYA MERKEZ BANKALARINDA

Altın fiyatlarının yönü açısından küresel merkez bankalarının para politikaları da yakından izleniyor.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), perşembe günü politika faizini sabit tutarken ilerleyen dönemde faiz artışına ihtiyaç duyulabileceği mesajını verdi.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) ise cuma günü politika faizini 31 yılın en yüksek seviyesine çıkarması ve enflasyon risklerine karşı ilave adımlar atabileceğine ilişkin sinyal vermesi bekleniyor.

YÜKSEK FAİZ ALTININ ÖNÜNDEKİ ÖNEMLİ RİSKLERDEN BİRİ

Ahmad Assiri, mevcut yüksek faiz ortamının altının kısa vadeli yükseliş potansiyelini sınırladığını söyledi.

Bununla birlikte tahvil getirilerindeki yükselişin temel nedeninin faiz artışı beklentilerinden ziyade mali güvenin zayıflaması, savaş harcamalarının artması ve bütçe açıklarının genişlemesi olması halinde altın için farklı bir tablo oluşabileceğine işaret etti.

Bu durumda tahvil getirilerinin yükselmesiyle eş zamanlı olarak doların zayıflaması, değerli metal fiyatlarını destekleyen bir ortam yaratabilir.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM DA YÜKSELDİ

Değerli metallerin diğer üyelerinde de pozitif seyir görüldü.

Spot gümüş yüzde 0,7 artışla 65,61 dolara yükselirken haftalık bazda da kazanıma yöneldi.

Platin yüzde 1 yükselişle 1.785,80 dolara çıkarken paladyum yüzde 0,2 artışla 1.294,41 dolar seviyesine ulaştı.

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