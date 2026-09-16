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Altın fiyatlarında kritik gün: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 16 Eylül 2026 Çarşamba...

Altın fiyatlarında kritik gün: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 16 Eylül 2026 Çarşamba...

16.09.2026 09:09:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altın fiyatlarında kritik gün: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 16 Eylül 2026 Çarşamba...

16 Eylül 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 16 Eylül 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
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Spot altın, pazartesi günü bir aydan uzun sürenin en düşük seviyesini test etmesinin ardından düşüşünü sürdürdü. Ons altın yüzde 0,1 gerileyerek 4 bin 288,48 dolar seviyesine indi. Piyasalarda tüm dikkatler bugün açıklanacak Fed faiz kararına çevrilirken, merkez bankasının karar sonrası vereceği mesajların da altının yönünde belirleyici olması bekleniyor.

Altın Türü Altın Fiyatı
Gram altın 6.770 TL
Çeyrek altın 11.072 TL
Cumhuriyet altını 44.130 TL
Ons altın 4.328 dolar
Yarım altın 22.136 TL
Tam altın 43.740 TL
Gremse altın 109.686 TL

ABD'de aralık vadeli altın kontratları da yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 328,10 dolara geriledi.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Piyasaların odağında bugün Fed'in açıklayacağı faiz kararı bulunuyor. CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed'in en az 25 baz puanlık faiz artırımı yapma ihtimalini yüzde 92,4 olarak fiyatlıyor.

Faiz kararının ardından Fed Başkanı Kevin Warsh'ın düzenleyeceği basın toplantısı da yakından izlenecek. Piyasa aktörleri, karar kadar toplantı sırasında verilecek geleceğe yönelik mesajlara da odaklanıyor.

ŞAHİN MESAJLAR ALTINDAKİ BASKIYI ARTIRABİLİR

Naga.com piyasa analisti Frank Walbaum, Fed'in faiz kararının yanı sıra karar sonrasında kullanılacak ifadelerin de değerli metalin seyrinde etkili olabileceğini belirtti.

Walbaum'a göre Fed'in daha şahin bir tutum benimsemesi altındaki satış baskısını güçlendirebilir. Daha güvercin bir söylem ise faiz artırımı beklentilerini zayıflatarak altının toparlanmasına zemin hazırlayabilir.

Analistin değerlendirmesine göre yatırımcıların takip ettiği başlıklar arasında petrol fiyatları ve Batı Asya'daki gelişmeler de bulunuyor.

GÜÇLÜ DOLAR VE YÜKSEK PETROL FİYATI BASKI YARATIYOR

Dolar, son dönemde elde ettiği kazanımların önemli bölümünü korurken, petrol fiyatları da varil başına 100 doların üzerinde seyrediyor.

Doların değer kazanması, dolar cinsinden fiyatlanan ons altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum altına yönelik talep üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ise enflasyonist baskıların yeniden güçlenebileceğine ilişkin endişeleri artırıyor. Böyle bir görünüm, Fed'in para politikasında daha sıkı bir tutum sergilemesi ihtimalini gündemde tutuyor.

BATI ASYA'DAKİ GERİLİM YAKINDAN İZLENİYOR

Piyasalarda jeopolitik gelişmeler de yakından takip ediliyor. Suudi Arabistan, İran yanlısı savaşçıların yaklaşık bir haftadır düzenlediği saldırıların ardından Mekke ve ülkenin ikinci büyük kenti Cidde'nin de aralarında bulunduğu geniş bir bölgede güvenlik uyarıları yayımladı.

Bölgede saldırıların artması, Suudi Arabistan'ın Batı Asya'daki çatışmalara daha fazla dahil olabileceğine ilişkin endişeleri gündeme getiriyor.

COMMERZBANK: ALTININ DİRENÇ GÖSTERMESİ DİKKAT ÇEKİCİ

Commerzbank, mevcut piyasa koşullarına rağmen altının daha fazla gerilememesini dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirdi.

Banka, altının direnç göstermesinde uzun vadeli tahvil getirilerinin yüksek seviyelerde kalmasına işaret eden mali endişelerin etkili olabileceğini belirtti.

ABD'de siyasi risklerin son dönemde artması da banka tarafından altın fiyatlarını destekleyebilecek unsurlar arasında gösterildi.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE KARIŞIK SEYİR

Değerli metallerin diğer üyelerinde ise farklı yönlerde hareketler görüldü.

Spot gümüş 63,67 dolar/ons seviyesinde yatay seyrederken, platin yüzde 0,3 düşüşle 1.770,47 dolara geriledi.

Paladyum ise yaklaşık yüzde 1 yükselerek 1.301,61 dolar seviyesine çıktı.

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