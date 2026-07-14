Altın fiyatlarında kritik veri öncesi hareketlilik: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 14 Temmuz 2026 Salı...

Altın fiyatları, piyasaların odaklandığı ABD enflasyon verileri öncesinde dalgalı bir seyir izledi. Seansın ilk bölümünde son iki haftanın en düşük seviyesine gerileyen altın, gün içinde gelen alımlarla kayıplarını telafi ederek yükselişe geçti.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.072 TL Çeyrek altın 9.991 TL Cumhuriyet altını 39.739 TL Ons altın 4.017 dolar Yarım altın 19.964 TL Tam altın 39.880 TL Gremse altın 100.006 TL

ABD ile İran arasında artan gerilim, petrol fiyatlarını yukarı taşırken yatırımcıların enflasyon endişelerini artırdı. Bu gelişme, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentilerin yeniden güçlenmesine neden oldu.

Bu gelişmelerin etkisiyle spot altın, TSİ 03.00 itibarıyla yüzde 0,3 yükselişle ons başına 4 bin 14 dolardan işlem gördü. Böylece altın, 1 Temmuz'dan bu yana gördüğü en düşük seviyeden toparlanmış oldu.

ABD'de ağustos vadeli altın kontratları da yüzde 0,4 değer kazanarak ons başına 4 bin 21 dolara yükseldi.

ALTINDA BİR AYIN EN BÜYÜK GÜNLÜK KAYBI

Altın fiyatları, önceki işlem gününde ise sert satış baskısıyla karşılaştı. ABD ile İran arasında devam eden çatışmaların petrol fiyatlarını son bir ayın en yüksek seviyelerine taşımasının ardından değerli metal yaklaşık yüzde 3 gerileyerek bir aydan uzun süredir görülen en büyük günlük düşüşünü kaydetti.