Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 17 Temmuz 2026 Cuma...

Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde sınırlı toparlanma gösterse de haftalık bazda son altı haftanın en sert değer kaybına hazırlanıyor. ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim petrol fiyatlarını yükseltirken, artan enflasyon endişeleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi altın üzerinde baskı oluşturuyor.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.060 TL Çeyrek altın 9.956 TL Cumhuriyet altını 39.658 TL Ons altın 3.989 ABD Doları Yarım altın 19.923 TL Tam altın 39.525 TL Gremse altın 99.115 TL

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,5 yükselişle 3.988,20 ABD Doları'na çıktı. ABD altın vadeli işlemleri ise seansın ilk saatlerinde 1 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından 3.992 ABD Doları seviyesinde yatay seyretti.

Haftalık bazda yaklaşık yüzde 3,2 değer kaybeden altın, böylece 1 Haziran'dan bu yana en sert haftalık düşüşünü yaşamaya hazırlanıyor. Haziran ayına ilişkin ABD enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesi altına kısa süreli destek sağlasa da, Batı Asya'da artan jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş bu etkiyi sınırladı.

ANALİST: PETROL KAYNAKLI ENFLASYON ENDİŞELERİ ALTINI BASKILIYOR

Bloomberg HT'de yer alan habere göre KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, düşük gelen TÜFE ve ÜFE verilerine rağmen petrol fiyatlarındaki sert yükselişin yatırımcıların iyimserliğini gölgelediğini belirtti.

Waterer, Batı Asya'daki jeopolitik risklerin devam ettiğini vurgulayarak, enflasyon ve tahvil getirilerine ilişkin endişelerin altın fiyatları üzerindeki baskının temel nedeni olmaya devam ettiğini ifade etti.

ABD-İRAN GERİLİMİ PETROL FİYATLARINI YÜKSELTTİ

ABD ile İran arasında geçen ay sağlanan ateşkesin büyük ölçüde bozulmasının ardından karşılıklı saldırılar yeniden başladı. Enerji arzına yönelik endişelerin artmasıyla birlikte petrol fiyatları hafta boyunca yaklaşık yüzde 12 yükseldi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatını kısıtlama ihtimali ve Husilerin Kızıldeniz'deki ihracat rotalarını hedef alabileceğine yönelik gelişmeler, küresel enerji piyasalarında arz güvenliği endişelerini güçlendirdi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyonu yeniden hızlandırabileceği ve Fed'in faiz artırımlarına devam edebileceği beklentisi güçlenirken, faiz getirisi bulunmayan altın yüksek faiz ortamında baskı altında kalmayı sürdürüyor.

FED YETKİLİLERİNDEN ŞAHİN MESAJLAR

Fed yetkililerinin açıklamaları da piyasalarda faiz artırımı beklentilerini destekledi.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın göreve başlamasının ardından kamuoyu önünde faiz artışı çağrısı yapan ilk Fed yetkilisi oldu.

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ise enflasyonda kısa vadede kalıcı iyileşme görülmemesi halinde ilave faiz artışlarını destekleyebileceğini belirterek sıkı para politikasının sürebileceği mesajını verdi.

PİYASALAR ARALIK AYINDA FAİZ ARTIŞINI FİYATLIYOR

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed'in aralık ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 73 seviyesinde fiyatlamayı sürdürüyor. Bu beklenti, yılın geri kalanında sıkı para politikasının devam edeceğine işaret ediyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Diğer değerli metallerde de satış baskısı devam etti.

Spot gümüş yüzde 0,5 düşüşle 55,22 ABD Doları'na, platin yüzde 0,7 gerileyerek 1.605,62 ABD Doları'na, paladyum ise yüzde 0,4 değer kaybederek 1.244,86 ABD Doları'na indi. Üç değerli metal de haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.