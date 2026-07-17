Cumhuriyet Gazetesi Logo
Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 17 Temmuz 2026 Cuma...

Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 17 Temmuz 2026 Cuma...

17.07.2026 09:45:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 17 Temmuz 2026 Cuma...

17 Temmuz 2026 Cuma güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 17 Temmuz 2026 Cuma güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde sınırlı toparlanma gösterse de haftalık bazda son altı haftanın en sert değer kaybına hazırlanıyor. ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim petrol fiyatlarını yükseltirken, artan enflasyon endişeleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi altın üzerinde baskı oluşturuyor.

Altın Türü Altın Fiyatı
Gram altın 6.060 TL
Çeyrek altın 9.956 TL
Cumhuriyet altını 39.658 TL
Ons altın 3.989 ABD Doları
Yarım altın 19.923 TL
Tam altın 39.525 TL
Gremse altın 99.115 TL

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,5 yükselişle 3.988,20 ABD Doları'na çıktı. ABD altın vadeli işlemleri ise seansın ilk saatlerinde 1 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından 3.992 ABD Doları seviyesinde yatay seyretti.

Haftalık bazda yaklaşık yüzde 3,2 değer kaybeden altın, böylece 1 Haziran'dan bu yana en sert haftalık düşüşünü yaşamaya hazırlanıyor. Haziran ayına ilişkin ABD enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesi altına kısa süreli destek sağlasa da, Batı Asya'da artan jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş bu etkiyi sınırladı.

ANALİST: PETROL KAYNAKLI ENFLASYON ENDİŞELERİ ALTINI BASKILIYOR

Bloomberg HT'de yer alan habere göre KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, düşük gelen TÜFE ve ÜFE verilerine rağmen petrol fiyatlarındaki sert yükselişin yatırımcıların iyimserliğini gölgelediğini belirtti.

Waterer, Batı Asya'daki jeopolitik risklerin devam ettiğini vurgulayarak, enflasyon ve tahvil getirilerine ilişkin endişelerin altın fiyatları üzerindeki baskının temel nedeni olmaya devam ettiğini ifade etti.

ABD-İRAN GERİLİMİ PETROL FİYATLARINI YÜKSELTTİ

ABD ile İran arasında geçen ay sağlanan ateşkesin büyük ölçüde bozulmasının ardından karşılıklı saldırılar yeniden başladı. Enerji arzına yönelik endişelerin artmasıyla birlikte petrol fiyatları hafta boyunca yaklaşık yüzde 12 yükseldi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatını kısıtlama ihtimali ve Husilerin Kızıldeniz'deki ihracat rotalarını hedef alabileceğine yönelik gelişmeler, küresel enerji piyasalarında arz güvenliği endişelerini güçlendirdi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyonu yeniden hızlandırabileceği ve Fed'in faiz artırımlarına devam edebileceği beklentisi güçlenirken, faiz getirisi bulunmayan altın yüksek faiz ortamında baskı altında kalmayı sürdürüyor.

FED YETKİLİLERİNDEN ŞAHİN MESAJLAR

Fed yetkililerinin açıklamaları da piyasalarda faiz artırımı beklentilerini destekledi.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın göreve başlamasının ardından kamuoyu önünde faiz artışı çağrısı yapan ilk Fed yetkilisi oldu.

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ise enflasyonda kısa vadede kalıcı iyileşme görülmemesi halinde ilave faiz artışlarını destekleyebileceğini belirterek sıkı para politikasının sürebileceği mesajını verdi.

PİYASALAR ARALIK AYINDA FAİZ ARTIŞINI FİYATLIYOR

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed'in aralık ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 73 seviyesinde fiyatlamayı sürdürüyor. Bu beklenti, yılın geri kalanında sıkı para politikasının devam edeceğine işaret ediyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Diğer değerli metallerde de satış baskısı devam etti.

Spot gümüş yüzde 0,5 düşüşle 55,22 ABD Doları'na, platin yüzde 0,7 gerileyerek 1.605,62 ABD Doları'na, paladyum ise yüzde 0,4 değer kaybederek 1.244,86 ABD Doları'na indi. Üç değerli metal de haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.

İlgili Konular: #altın #çeyrek altın #gram altın #Cumhuriyet altını #altın fiyatları

İlgili Haberler

Gümüşte rüzgar tersine döndü: Fiyatlar 8 ayın en düşüğünde
Gümüşte rüzgar tersine döndü: Fiyatlar 8 ayın en düşüğünde Hürmüz Boğazı'nda yeniden tırmanan askeri gerilimin petrolü tetiklemesi, emtia piyasalarında rüzgarı tersine çevirerek gümüş fiyatlarında sert bir çöküşü beraberinde getirdi.
Dünyada ev sahipliği oranları açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?
Dünyada ev sahipliği oranları açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada? Dünyada kendi evinin sahibi olma oranlarında ülkeler arasında adeta bir uçurum yaşanırken, zirvedeki ülkelerde kiracı bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Eski Doğu Bloğu ülkelerinin zirveyi domine ettiği küresel tabloda Türkiye kaçıncı sırada? İşte tüm ayrıntılar...
ABD'nin en zengin göçmenleri belli oldu: Listedeki Türkler dikkat çekti...
ABD'nin en zengin göçmenleri belli oldu: Listedeki Türkler dikkat çekti... Forbes'un ABD'nin bağımsızlık yılı anısına hazırladığı göçmen milyarderler listesinde rekor sayıda isim yer alırken, göçmen girişimcilerin ülke ekonomisindeki ağırlığının hızla arttığı görüldü. Toplam servetleri trilyonlarca dolara ulaşan bu isimlerin başında Elon Musk yerini korurken, Türkiye doğumlu isimler de listede kendilerine yer buldu.