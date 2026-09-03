Altın fiyatlarında sert yükseliş: Düşüş serisi sona erdi

Altın fiyatları, üç işlem günü süren düşüş serisinin ardından yeniden yükselişe geçti. Piyasaların yarın açıklanacak ABD istihdam verilerine odaklandığı ortamda değerli metal, önceki günlerdeki kayıplarını telafi ederek yönünü yukarı çevirdi.

Ons altın dün yaşanan sert satışların ardından 4 bin 281 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Bugün sabah saatlerinde yeniden toparlanan ons altın, TSİ 07.56 itibarıyla 4 bin 435 dolar seviyesinde işlem gördü.

Gram altın da ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle kayıplarına ara verdi. Gram altın aynı saatlerde 6 bin 889 Türk Lirası seviyesine yükseldi.

PİYASALARIN GÖZÜ ABD İSTİHDAM VERİLERİNDE Altındaki yükselişte doların zayıflaması ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki gerileme etkili oldu.

Doların değer kaybetmesi, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale getirerek talebi destekledi.

Piyasaların gözü ise yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi. ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdam raporu, ağustos ayında özel sektör istihdamının ılımlı bir artış gösterdiğine işaret etti.

Yatırımcılar, tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması durumunda ABD Merkez Bankası'nın eylül ayında faiz artırma ihtimalinin azalabileceğini ve bu durumun altın fiyatlarını destekleyebileceğini değerlendiriyor.

Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak da istihdam raporunun haftanın en önemli gelişmesi olacağını belirtti.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER Spivak'a göre ons altının 4.400 dolar seviyesinin üzerinde kalması, fiyatlarda yeni bir yükseliş hareketinin önünü açabilir.

Analist, altının bu seviyenin üzerinde tutunması halinde önce 4.500 dolar, ardından 4.700 dolar seviyesine doğru hareket edebileceğini belirtti.

Ons altının 4.436 dolar seviyesinde bulunması, piyasaların 4.500 dolarlık psikolojik dirence yeniden odaklanmasına neden oldu.

PİYASALAR FED'İN FAİZ KARARINI BEKLİYOR CME FedWatch verilerine göre piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın bu ay faiz artırma ihtimalini yaklaşık yüzde 62 olarak fiyatlıyor.

Fed'in 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği toplantı öncesinde açıklanacak istihdam verileri, faiz beklentilerinin yönü açısından kritik önem taşıyor.

Yüksek faiz oranları, yatırımcısına faiz getirisi sağlamayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor. Buna karşılık faiz artırımı beklentilerinin zayıflaması ise altın için destekleyici bir unsur olarak görülüyor.

EKONOMİK GÖRÜNÜMDEN KARIŞIK SİNYALLER Fed'in çarşamba günü yayımladığı ekonomik değerlendirmede, ABD'de ekonomik faaliyetlerin son haftalarda ılımlı şekilde arttığı belirtildi.

Raporda istihdamın hafif yükseldiği ve fiyatların da ılımlı bir artış gösterdiği ifade edildi.

Ekonomik göstergelerden gelen karışık sinyallerin, Fed yetkililerinin eylül ayındaki toplantısında para politikasına ilişkin kararını daha da önemli hale getirdiği değerlendiriliyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER DE ALTININ GÜNDEMİNDE Altın fiyatları üzerinde jeopolitik gelişmeler de etkili olmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın üst düzey yardımcılarının, kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde İran savaşının daha fazla tırmanmasını engellemeye çalıştığı bildirildi.