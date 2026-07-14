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Altın fiyatlarında sert yükseliş: Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı

Altın fiyatlarında sert yükseliş: Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı

14.07.2026 16:07:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altın fiyatlarında sert yükseliş: Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı

ABD'de haziran ayı tüketici enflasyonunun petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle beklentilerin altında kalması, küresel piyasalarda dolar endeksi ve tahvil faizlerini geriletirken altın fiyatlarında sert yükseliş getirdi.
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ABD'de haziran ayı enflasyonu piyasa beklentilerinin altında gerçekleşerek yatırımcıların odağına yerleşti. Beklenenden zayıf gelen verilerin ardından tahvil faizleri ve ABD Doları gerilerken, altın fiyatları sert yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 0,4 geriledi. Mayıs ayında endeks aylık yüzde 0,5 artış göstermişti. Aylık düşüşte petrol fiyatlarındaki sert gerileme etkili olurken, gıda ve enerji hariç çekirdek TÜFE ise aylık bazda değişim göstermedi.

Yıllık bazda manşet enflasyon yüzde 3,5'e, çekirdek enflasyon ise yüzde 2,6'ya geriledi. Her iki veri de mayıs ayına kıyasla yavaşlarken, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

TAHVİL FAİZLERİ VE DOLAR GERİLEDİ

Beklentilerin altında kalan enflasyon verisinin ardından ABD tahvil faizlerinde düşüş yaşandı.

ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi yaklaşık 7 baz puan gerileyerek yüzde 4,19'a inerken, 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,61'den yüzde 4,56'ya düştü.

ABD Doları'nın başlıca para birimleri karşısındaki performansını gösteren Dolar Endeksi (DXY) ise yüzde 0,5 değer kaybetti.

ALTIN FİYATLARI SERT YÜKSELDİ

Enflasyon verilerinin ardından güvenli liman talebinin artmasıyla birlikte altın fiyatları güçlü yükseliş kaydetti.

Ons altın yüzde 2,2 prim yaparak 4 bin 90 doların üzerine çıktı ve seans içinde 4 bin 100 dolar seviyesini test etti. Ons gümüş fiyatlarında da yükseliş görüldü.

Piyasalarda, petrol fiyatlarındaki yükselişe rağmen beklentilerin altında kalan enflasyon verisinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı yönündeki baskısını hafiflettiği değerlendirmesi öne çıktı.

İlgili Konular: #ABD #dolar #altın #enflasyon

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