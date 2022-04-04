Altın fiyatlarında son durum: Düşüş sürüyor (4 Nisan 2022)
Geçtiğimiz hafta altın fiyatları Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen barış müzakeresi sonrası düşüşe geçmişti. Altın, yatırımcıların Fed’in enflasyonu dizginlemek için daha agresif bir sıkılaşma politikası izleyeceği beklentisiyle düşüşe geçti.
Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin geçen hafta tarafların restleşme ile uzlaşma arasında gidip gelen açıklamaları, jeopolitik risklere yönelik belirsizliklerin gündemde kalmasına neden oldu.
Müzakerelerden çıkacak sonucun fiyatlamaların seyri açısından temel faktör olmaya devam etmesi beklenirken, ABD'de geçen hafta genel olarak pozitif bir tablo ortaya koyan makroekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin 'şahin' açıklamaları, bankanın mayıs ayında 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği öngörülerini artırdı.
GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
Fed yetkililerinin 'şahin' açıklamaları sonrası gram altın güne 903 TL seviyesinde başladı.
Son kapanışta gram altın 907 TL olmuştu.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 478 TL'den alıcı bulurken, bin 493 TL'den satılmaya başladı.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın 2 bin 956 TL'den alınırken, 2 bin 988 TL'den işlem görmeye başladı.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?
Cumhuriyet altını ise, 5 bin 903 TL'den alınırken, 5 bin 955 TL'den satılmaya başladı.
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