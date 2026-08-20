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Altın fiyatlarında son durum ne? Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 20 Ağustos 2026 Perşembe...

Altın fiyatlarında son durum ne? Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 20 Ağustos 2026 Perşembe...

20.08.2026 09:36:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altın fiyatlarında son durum ne? Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 20 Ağustos 2026 Perşembe...

20 Ağustos 2026 Perşembe güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 20 Ağustos 2026 Perşembe güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
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Spot altın, 4.512,19 dolar/ons seviyesinde yatay seyrederken gün içinde 4.525,79 dolara çıkarak 2 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Altın, çarşamba günü yüzde 4'ten fazla değer kazanmıştı.

Altın Türü Altın Fiyatı
Gram altın 6.937 TL
Çeyrek altın 11.293 TL
Cumhuriyet altını 44.994 TL
Ons altın 4.497 ABD Doları
Yarım altın 22.580 TL
Tam altın 44.410 TL
Gremse altın 111.366 TL

Aralık vadeli ABD altın kontratı ise yüzde 0,6 yükselerek 4.569,80 dolara çıktı.

ABD HAZİNESİ'NİN TAHVİL HAMLESİ ALTINI DESTEKLEDİ

ABD Hazinesi'nin uzun vadeli tahvil geri alımlarındaki likidite desteğini iki katına çıkaracağını açıklaması, uzun vadeli tahvil getirilerinin gerilemesine neden oldu.

Tahvil getirilerindeki düşüş, faiz getirisi sağlamayan altının yatırımcılar açısından fırsat maliyetini azaltarak değerli metale destek verdi.

DOLARIN ZAYIF SEYRİ ALTINA YARADI

Dolar zayıf seyrini korurken, dolar üzerinden fiyatlanan altın diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale geldi.

Öte yandan ABD'nin toplam borcunun ilk kez 40 trilyon doları aşması, artan sosyal harcamalar ve faiz maliyetleriyle birlikte bütçe açığı ve mali krize ilişkin endişeleri güçlendirdi.

FED'İN FAİZ MESAJLARI YAKINDAN İZLENİYOR

Fed'in son toplantısına ilişkin tutanaklar, enflasyonun yüzde 2 hedefine gerilememesi halinde bazı yetkililerin faiz artırmaya hazır olduğunu ortaya koydu.

Bloomberg'ün aktardığına göre piyasa, eylül ayında Fed'in faizi sabit tutma ihtimalini yüzde 67,3, faiz artırma ihtimalini ise yüzde 32,7 olarak fiyatlıyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Gümüş yüzde 0,2 artışla 67,06 dolar, platin yüzde 0,4 düşüşle 1.816,78 dolar, paladyum ise yüzde 0,3 yükselişle 1.339,05 dolar seviyesine geldi.

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