Altın fiyatlarında tarihi zirve: Ortadoğu iyimserliği piyasaları hareketlendirdi

ABD ile İran arasında yeni bir anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimserlik, küresel piyasalarda risk iştahını belirgin şekilde artırdı. Ortadoğu'da kalıcı barış görüşmeleri kapsamında tarafların yakın zamanda uzlaşı sağlayacağına ilişkin beklentiler varlık fiyatlarına doğrudan yansırken; bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Jeopolitik risklerin azalacağına yönelik beklentilerin, şirket bilançolarından alınan olumlu sinyallerle birleşmesiyle New York borsasında rekor kapanışlar görüldü.

ORTADOĞU İYİMSERLİĞİ PETROLÜ DÜŞÜRDÜ

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dün CNBC televizyonunda katıldığı yayında İran ile müzakerelerin sürdüğünü belirterek, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin bir anlaşmaya varılması ihtimali için bugünü işaret etti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da söz konusu muhtemel anlaşma hakkında, "Bu süreçte ilerleme olduğunu ancak nihayetlendirilmediğini söyleyebilirim, umarım en yakın zamanda olur." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar Hürmüz Boğazı'nın açılacağına dair umutları tazelerken, petrol fiyatları ve tahvil getirilerini aşağı çekti. Ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 5,5 düşüşle 79,4 dolara inerek yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesini gördü.

Analistler, Ortadoğu'da tansiyonun yatışmasıyla petrol fiyatlarında görülen geri çekilmenin, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar bir kez faiz artırabileceğine yönelik beklentilerini zayıflattığını belirtiyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylül toplantısında politika faizini 25 baz puan artırma ihtimali yüzde 56'ya inerken, söz konusu adımın ekim toplantısında atılabileceğine yönelik beklenti ise yüzde 83'e düştü.

Öte yandan, ABD'de JOLTS açık iş sayısı haziran ayında 7 milyon 359 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. Geçen hafta enflasyon göstergelerinin yavaşlamaya işaret etmesinin ardından, bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verileri iş gücü piyasasının gidişatını yansıtacak. Asıl net mesajın ise cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinden alınması bekleniyor.

TRUMP YÖNETİMİNE GÜMRÜK VERGİSİ DAVASI

ABD iç siyasetinde ve ticaret politikalarında da hareketli saatler yaşanıyor. ABD'de 25 eyalet, ülkenin 60 ticaret ortağından ithal edilen ürünlere gümrük vergisi getiren ABD Başkanı Donald Trump yönetimine karşı dava açtı.

Dava dilekçesinde, Trump yönetiminin 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında uygulamaya koyduğu tarifelerde yasal yetkisini aştığı ve İdari Usul Yasası'nı ihlal ettiği savunuldu. Başsavcılar, bu tarifelerin gerçek bir gerekçeye dayanmadığını, iddia edilen zorla çalıştırma uygulamalarını hedef almak amacıyla tasarlanmadığını ve daha önce mahkemeler tarafından yasaya aykırı bulunan tarifeleri yeniden uygulamaya koyma amacı taşıdığını ileri sürdü.

BİLANÇO SEZONUNDA GÜÇLÜ SONUÇLAR: SPACEX VE PALANTİR

Bilanço sezonunda açıklanan güçlü finansal sonuçlar piyasaları destekleyen bir diğer unsur oldu:

SpaceX: Haziran ayındaki halka arzının ardından ilk bilançosunu açıklayan uzay, havacılık ve yapay zeka şirketi, bu yılın ikinci çeyreğinde gelirini yıllık bazda yüzde 92 artışla 7,81 milyar dolara taşıdı. Şirketin bağlantı alanından elde ettiği gelir yüzde 66 artarak 4,29 milyar dolara, yapay zeka segmentindeki geliri yüzde 247 artışla 2,56 milyar dolara, uzay ve fırlatma hizmetlerinden elde ettiği gelir ise yüzde 29 artarak 962 milyon dolara çıktı.

Palantir Technologies: Yazılım şirketi, ikinci çeyrek gelirinin yıllık bazda yüzde 93 artarak 1,9 milyar dolara ulaştığını bildirirken, yıllık gelir tahminini yukarı yönlü revize etti. Şirketin hisseleri günü yüzde 29,5 yükselişle tamamladı.

Bu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 1,79, Nasdaq endeksi yüzde 2,59 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,71 yükseldi. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri günü tarihi zirvelerde kapattı.

TAHVİL FAİZLERİ GEVŞEDİ, ALTIN TIRMANIŞTA

Gelişmelerin ardından dün yaklaşık 6 baz puan azalışla yüzde 4,62'ye inen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yeni günde yüzde 4,61'de seyrediyor. Son 19 yılın zirvesini gören ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi ise düşüşünü sürdürerek yüzde 5,16'ya çekildi.

Fed'in şahin duruşuna ilişkin beklentilerin zayıflamasıyla dolar endeksi kritik eşik olan 100 seviyesinin altına sarktı ve dünü 99,9 seviyesinden kapattı. Dolardaki değer kaybı ve tahvil faizlerindeki gevşemeden destek bulan altının ons fiyatı ise yüzde 1,4 artışla 4 bin 135 dolardan alıcı buluyor.

BP VE HSBC KÂRLARINI KATLADI

Avrupa borsalarında alıcılı bir seyir öne çıkarken, gözler bölgede açıklanacak üretici enflasyonu verilerine çevrildi. Enerji ve bankacılık sektörlerinden gelen güçlü bilançolar dikkat çekti:

İngiliz enerji şirketi bp'nin yılın ikinci çeyreğindeki kârı yıllık bazda yaklaşık yüzde 150 artarak 5,7 milyar dolara çıktı. Bu artışta, Ortadoğu'daki savaş sonrası yaşanan enerji krizi nedeniyle yükselen petrol fiyatları belirleyici oldu.

HSBC'nin vergi öncesi kârı ise ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 80 artışla 10,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Makroekonomik verilerde Euro Bölgesi imalat sanayi PMI, temmuzda son 4,5 yılın en hızlı artışıyla 51,9 puana yükseldi. İngiltere'de ise imalat PMI temmuzda son 4 ayın en düşüğüne gerileyerek 51,9 puan oldu. Öte yandan, AB Komisyonu'nun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'deki gelişmelerin kontrol altına alındığını ve gerekli derslerin çıkarılması gerektiğini belirtti. Dün İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,2, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,61, İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 1,26 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,77 yükseldi.

ASYA BORSALARI VE JAPONYA'DA GÖRÜNÜM

ABD ve Avrupa'daki risk iştahı Asya'ya da taşındı. Petrol fiyatlarındaki gerilemeyle enflasyonist baskıların hafifleyeceği beklentisi, Japonya'da 10 yıllık tahvil faizini 4 baz puan düşüşle yüzde 2,80'e indirdi.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yayımlanan haziran ayı toplantı tutanaklarında; üyelerin Ortadoğu kaynaklı belirsizliklere dikkat çektiği, ancak piyasa duyarlılığının yapay zeka şirketlerinin güçlü performansıyla desteklendiği vurgulandı. Bölgedeki kapanışlara yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,5, Güney Kore'de Kospi yüzde 4,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng yatay seyretti. (Hizmet ve bileşik PMI verileri Japonya'da sırasıyla 51,2 ve 52,7; Çin'de ise 50,4 ve 50,8 olarak gerçekleşti).

YURTİÇİNDE BORSA YÜKSELİŞTE

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,07 değer kazanarak 13.687,93 puandan tamamladı. VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise akşam seansında yüzde 0,16 oranında yükseliş kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, tüketici enflasyonunun ana eğiliminin bir önceki aya kıyasla gerilediği vurgulandı. Dolar/TL dünü 47,5340'tan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 47,5730'dan işlem görüyor.

Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.900 puanın direnç, 13.600 ve 13.500 puanın ise destek konumunda olduğunu belirtiyor.

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