Altın fiyatlarında yön arayış sürüyor: Yükselişin önündeki engeller neler?

Altın fiyatlarında yön arayışı sürüyor. Fed'in faiz politikası, petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve Batı Asya'daki jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağında bulunurken, altın fiyatları önemli destek ve direnç seviyeleri arasında sıkışmış durumda. Piyasalar, yeni bir hareket için Fed'den gelecek mesajları ve küresel gelişmeleri takip ediyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELMİYOR? Altın, son dönemdeki yükselişin ardından yeniden baskı altında kalırken fiyatlarda belirgin bir yön oluşmadı. Petrol fiyatlarındaki düşüş enflasyon endişelerini bir miktar hafifletirken, ABD Hazine tahvil getirilerindeki baskının azalması da altın üzerindeki bazı etkileri sınırladı.

Piyasaların gözü hâlâ Fed'in para politikasında. Merkez Bankası'nın son faiz artışının ardından faizlerin yüksek seviyelerde kalacağı beklentisi güçlenirken, bu durum faiz getirisi sağlamayan altın üzerinde baskı oluşturuyor.

Yüksek faiz ortamında yatırımcıların getirili varlıklara yönelme ihtimali artarken, altının cazibesi azalabiliyor. Bu nedenle Fed yetkililerinin önümüzdeki dönemde yapacağı açıklamalar, altın fiyatlarının yönü açısından önem taşıyor.

PETROL VE İRAN GELİŞMELERİ DE TAKİP EDİLİYOR Altının yönünü belirleyebilecek bir diğer önemli başlık ise petrol piyasası. Petrol arzına ilişkin belirsizlikler ve Batı Asya'daki gelişmeler, hem enerji fiyatlarını hem de enflasyon beklentilerini etkileyebiliyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında ABD ve İran arasındaki gelişmeler de yakından izleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olduğunu belirtirken, şu ana kadar resmi bir görüşme teyit edilmedi.

ABD ile İran arasında diplomatik bir ilerleme sağlanması, bölgedeki enerji arzına yönelik endişeleri azaltabilir. Buna karşılık gerilimin tırmanması, petrol arzı ve enflasyon konusunda yeni soru işaretleri yaratabilir.

Piyasaların takip ettiği bir diğer gelişme ise ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında yapılması beklenen görüşme. Ticaret, yapay zeka ve jeopolitik başlıkların gündeme gelmesi beklenen görüşme, dolar ve ABD tahvil getirileri üzerinden altın fiyatlarını da etkileyebilir.

ALTINDA KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ Altının grafik görünümünde ise fiyatların bir süredir iki önemli seviye arasında hareket ettiği görülüyor. Yukarı tarafta, daha önceki zirvelerden başlayan düşüş eğilimli direnç çizgisi bulunuyor. Bu bölgeye yönelik yükselişlerde satış baskısı ortaya çıkarken, fiyatın yukarı yönlü hareketini sürdürmesi zorlaşıyor.

Aşağı tarafta ise önceki dip seviyelerden geçen yükseliş eğilimli bir destek bulunuyor. Altın son geri çekilmesinde yaklaşık 4.000 dolar seviyesini test ettikten sonra yeniden toparlanarak 4.650 dolara kadar yükseldi. Bu bölgede yeniden satışlarla karşılaştı.

Şu anda yaklaşık 4.300 dolar seviyesinde hareket eden altın, bu iki sınır arasında yön arıyor. Fiyatın yukarıdaki direnci aşması veya aşağıdaki desteğin altına gerilemesi, piyasadaki belirsizliğin azalmasına ve daha belirgin bir hareket oluşmasına yol açabilir.

ALTININ YÖNÜNÜ HANGİ GELİŞMELER BELİRLEYECEK? Önümüzdeki dönemde Fed'in faiz politikasına ilişkin mesajları, petrol fiyatlarındaki hareketler ve jeopolitik gelişmeler altın piyasasının ana gündem maddeleri olacak.

Yüksek faiz beklentisi altın üzerinde baskı oluştururken, jeopolitik risklerde yaşanabilecek artış fiyatlara destek sağlayabilir. Bu nedenle yatırımcıların gözü hem merkez bankalarından gelecek açıklamalarda hem de küresel piyasalardaki gelişmelerde olacak.