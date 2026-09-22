Altın fiyatlarında yön belli oluyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 22 Eylül 2026 Salı...

Piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasının geleceğine ilişkin yeni sinyaller için Fed yetkililerinin açıklamalarına odaklandı.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.816 TL Çeyrek altın 11.123 TL Cumhuriyet altını 44.335 TL Ons altın 4.342 dolar Yarım altın 22.239 TL Tam altın 44.157 TL Gremse altın 110.731 TL

Spot altın ons başına 4.344,29 dolardan işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri ise 4.381,80 dolarda yatay seyretti.

Altın, geleneksel olarak enflasyon ve jeopolitik risklere karşı korunma aracı olarak değerlendiriliyor. Ancak faizlerin yüksek seyrettiği dönemlerde yatırımcılara getiri sağlayan varlıkların cazibesinin artması, altın üzerindeki baskıyı artırabiliyor.

PİYASALARIN GÖZÜ FED YETKİLİLERİNDE

Pepperstone Araştırma Başkanı Chris Weston, ABD’de bu hafta ekonomik veri akışının sınırlı olması nedeniyle yatırımcıların Fed yetkililerinin açıklamalarını yakından izleyeceğini belirtti.

Weston, yapılacak açıklamaların Fed’in ekim ayında yeni bir faiz artırımına gidip gitmeyeceğine ilişkin sinyaller verebileceğini ifade etti. Piyasanın aynı zamanda ham petrol fiyatlarındaki hareketleri de takip ettiğini belirten Weston, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon beklentilerini etkileyebileceğine dikkat çekti.

Weston, ham petrolün son dönemdeki zirvelerinden sınırlı ölçüde gerilemesine rağmen yeniden yükselmesi halinde enflasyon beklentilerinin güçlenebileceğini ve bunun faiz görünümüne ilişkin beklentileri destekleyerek altın üzerinde baskı oluşturabileceğini söyledi.

FED’DEN FAİZ ARTIŞI SİNYALİ

Fed, geçen hafta politika faizini 25 baz puan artırırken, önümüzdeki aylarda ilave faiz artışlarının gelebileceğine ilişkin sinyal vermişti.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem de güçlü talebin yanı sıra petrol dışındaki emtia fiyatlarında yaşanan şokların enflasyonu beslemesi halinde Fed’in faizleri daha fazla artırması gerekebileceğini belirtti.

Musalem, enflasyonla mücadelede beklemek yerine daha erken harekete geçmenin daha uygun olabileceği görüşünü dile getirdi.

PETROL FİYATLARI YENİDEN YÜKSELDİ

Petrol fiyatları, birkaç günlük düşüşün ardından piyasanın dengelenmesiyle yeniden yükseldi.

Yatırımcılar, bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında gerçekleşmesi beklenen olası ABD-İran görüşmelerine ilişkin gelişmeleri de yakından takip ediyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE YÜKSELİŞ

Değerli metallerde ise genel olarak pozitif bir görünüm öne çıktı.

Spot gümüş yüzde 0,3 yükselerek ons başına 66,19 dolara çıktı. Platin yüzde 0,3 artışla 1.792,76 dolara, paladyum da yüzde 0,3 yükselişle 1.305,10 dolara ulaştı.