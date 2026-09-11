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Altın fiyatlarında yön bugün belli olacak: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 11 Eylül 2026 Cuma...

Altın fiyatlarında yön bugün belli olacak: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 11 Eylül 2026 Cuma...

11.09.2026 09:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altın fiyatlarında yön bugün belli olacak: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 11 Eylül 2026 Cuma...

11 Eylül 2026 Cuma güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 11 Eylül 2026 Cuma güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
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Altın fiyatları, ABD’de açıklanacak enflasyon verisi öncesinde sınırlı yükseldi. Yatırımcılar, Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek dönemde izleyeceği faiz politikasına ilişkin vereceği sinyalleri takip ediyor.

Altın Türü Altın Fiyatı
Gram altın 6.733 TL
Çeyrek altın 11.007 TL
Cumhuriyet altını 43.882 TL
Ons altın 4.303 Dolar
Yarım altın 22.012 TL
Tam altın 44.275 TL
Gremse altın 111.027 TL

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,2 yükselerek 4 bin 324,79 dolara çıktı. Buna karşın değerli metal, hafta başından bu yana yüzde 2’nin üzerinde değer kaybetti.

ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 1 düşüşle 4 bin 364,70 dolara geriledi.

ÜFE SONRASI FED BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ

Perşembe günü açıklanan verilere göre nihai talebe ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık yüzde 0,4 arttı. Temmuz ayındaki yüzde 0,1’lik artış da yukarı yönlü revize edildi.

Beklentilerin üzerinde gelen ÜFE verisinin ardından Fed’in gelecek haftaki toplantısında faiz artıracağı yönündeki beklentiler güçlendi. Verinin ardından spot altın yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti.

Exness Finansal Piyasalar Başstratejisti Wael Makarem, güçlü bir enflasyon verisinin faiz artışı beklentilerini destekleyebileceğini belirtti.

Makarem’e göre TÜFE’nin de beklentilerin üzerinde gelmesi, Fed’in birden fazla faiz artırımına gidebileceği beklentisini güçlendirebilir. Böyle bir durumda ABD Hazine tahvil getirileri ve doların yükselmesi, altın fiyatları üzerinde yeni baskı oluşturabilir.

YÜKSEK FAİZ ALTININ CAZİBESİNİ AZALTIYOR

Altın, enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de faiz oranlarının yükselmesi değerli metal açısından olumsuz bir unsur olarak öne çıkıyor.

Faizlerin yükselmesi, faiz getirisi bulunmayan altına kıyasla tahvil gibi araçların cazibesini artırıyor. Doların güçlenmesi de altın fiyatları üzerinde ek baskı yaratıyor.

BATI ASYA'DAKİ GERİLİM DE İZLENİYOR

Piyasalarda ABD enflasyon verisinin yanı sıra Batı Asya’daki gelişmeler de yakından takip ediliyor.

İran’la bağlantılı Husilerin Yemen’in liman kenti Mocha’nın kontrolünü ele geçirdiği ve Kızıldeniz kıyısı boyunca ilerleyerek stratejik adalara ulaştığı bildirildi.

Bölgedeki gelişmeler petrol fiyatlarını da yukarı taşırken, iki önemli petrol göstergesinin mayıs ortasından bu yana ilk kez haftayı varil başına 100 doların üzerinde tamamlamaya hazırlandığı belirtiliyor.

GÜMÜŞTE HAFTALIK KAYIP YÜZDE 4'Ü AŞTI

Diğer değerli metallerde ise düşüş eğilimi sürdü.

Spot gümüş yüzde 0,3 gerileyerek ons başına 63,39 dolara düştü. Gümüşün hafta genelindeki kaybı yüzde 4’ü aştı.

Platin yüzde 0,2 düşüşle 1.773,93 dolara gerilerken, paladyum yüzde 0,3 değer kaybederek 1.278,51 dolara indi. Her iki değerli metalin de haftayı düşüşle tamamlaması bekleniyor.

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