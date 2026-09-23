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Altın fiyatlarında yön yeniden aşağı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 23 Eylül 2026 Çarşamba...

Altın fiyatlarında yön yeniden aşağı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 23 Eylül 2026 Çarşamba...

23.09.2026 09:10:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altın fiyatlarında yön yeniden aşağı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 23 Eylül 2026 Çarşamba...

23 Eylül 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 23 Eylül 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
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Spot altının ons fiyatı çarşamba günü yüzde 0,2 düşüşle 4.345,99 dolara geriledi. ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 0,2 yükselerek 4.382,70 dolara çıktı. Yatırımcılar, enflasyonun kalıcı olabileceğine yönelik endişeler nedeniyle büyük merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini fiyatlıyor.

Altın Türü Altın Fiyatı
Gram altın 6.818 TL
Çeyrek altın 11.130 TL
Cumhuriyet altını 44.375 TL
Ons altın 4.344 dolar
Yarım altın 22.251 TL
Tam altın 44.156 TL
Gremse altın 110.729 TL

Yüksek faiz ortamı, faiz getirisi sağlamayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltırken, güçlü dolar da değerli metal üzerinde baskı oluşturuyor.

GÜÇLÜ DOLAR ALTINI BASKILIYOR

Dolar, iki ayın en güçlü seviyelerine yakın seyrini korurken, bu durum altın fiyatları üzerinde ek baskı oluşturuyor.

Doların güçlenmesi, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getiriyor. Faiz beklentilerindeki değişimle birleşen güçlü dolar, altının kısa vadeli görünümünü olumsuz etkiliyor.

PİYASALARIN GÖZÜ FED'İN FAİZ POLİTİKASINDA

Fed, geçen hafta politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltti. Banka ayrıca yıl sonundan önce bir faiz artışının daha gelebileceğine ilişkin sinyal verdi.

Boston Fed Başkanı Susan Collins de son faiz artışını destekledi. Collins, enflasyonun yüzde 2'lik hedefin üzerinde kalması riskine dikkat çekerken, yeni bir faiz artışına ilişkin net bir mesaj vermedi.

Bu nedenle yatırımcılar, Fed yetkililerinden gelecek yeni açıklamalar ve ABD'deki enflasyon verileri üzerinden faiz politikasının geleceğine ilişkin ipuçları arıyor.

BATI ASYA GELİŞMELERİ DE FİYATLAMADA ETKİLİ

Altının kısa vadeli seyrinde Batı Asya'daki gelişmeler de önemini koruyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varılmaması halinde İran'a yönelik sert adımlar atabileceği uyarısında bulunurken, Birleşmiş Milletler'deki diplomatik girişimler kapsamında bir anlaşmanın yakın olabileceğini de ifade etti.

Capital.com Kıdemli Finansal Piyasa Analisti Kyle Rodda, altındaki kısa vadeli oynaklığın büyük ölçüde petrol fiyatları ve Batı Asya'daki gelişmelere bağlı olacağını belirtti.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN TALEBİ DESTEK SAĞLIYOR

Yüksek faiz ortamı altın üzerinde baskı oluştursa da merkez bankalarının altın alımları ve jeopolitik riskler değerli metal için uzun vadeli destek unsurları olmayı sürdürüyor.

BMI analistleri, 2026 yılı için ortalama altın fiyatı tahminini ons başına 4.400 dolar seviyesinde korudu. Kurum, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının devam eden alımlarının altın fiyatında yaklaşık 3.800 dolar seviyesinde güçlü bir taban oluşturabileceğini öngörüyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLER DE GERİLEDİ

Altındaki düşüş diğer değerli metallerde de görüldü.

Spot gümüş yüzde 0,4 düşüşle 66,78 dolara gerilerken, platin yüzde 0,8 kayıpla 1.818,21 dolara indi. Paladyumun fiyatı da yüzde 0,4 düşerek 1.302,61 dolar oldu.

ALTINDA ÜÇ KRİTİK BAŞLIK ÖNE ÇIKIYOR

Piyasalar kısa vadede Fed'in faiz politikası, doların seyri ve Batı Asya'daki gelişmelere odaklanmış durumda.

Yüksek faiz ve güçlü dolar altın fiyatları üzerinde baskı oluştururken, jeopolitik riskler ile merkez bankalarının altın talebi değerli metali destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Bu tablo, altın piyasasında kısa vadeli dalgalanmalarla uzun vadeli destekleyici faktörlerin aynı anda izlenmesine neden oluyor.

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