Altın fiyatlarında yön yeniden aşağı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 30 Eylül 2026 Çarşamba...

Altının ons fiyatı, önceki seansta yüzde 1,63 yükselerek günü 4.182 dolardan tamamladı. 30 Eylül saat 07.25 itibarıyla ise ons altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,14 gerileyerek 4.176,39 dolar seviyesine indi.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.578 TL Çeyrek altın 10.794 TL Cumhuriyet altını 43.038 TL Ons altın 4.175 dolar Yarım altın 21.582 TL Tam altın 42.833 TL Gremse altın 107.410 TL

Pazartesi günü yaklaşık yüzde 4 değer kaybeden altın, salı günü gelen alımlarla kayıplarının bir bölümünü telafi etti. Buna karşın değerli metalin eylül ayını yaklaşık yüzde 6 düşüşle tamamlaması bekleniyor.

PETROLDEKİ GERİLEME ALTINA SINIRLI DESTEK SAĞLADI

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, yüksek tahvil getirilerinin altın üzerindeki baskısına karşın değerli metale sınırlı destek verdi.

Batı Asya’da enerji arzının toparlanabileceğine yönelik sinyaller ve ABD’nin acil durum petrol rezervlerinden yeni miktarda petrolü piyasaya sürmesi, petrol fiyatlarında sert düşüşe neden oldu.

Enerji fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon üzerindeki baskıya ilişkin endişeleri bir miktar hafifletmesi, altındaki satış baskısını sınırlayan unsurlardan biri oldu.

30 YILLIK TAHVİL FAİZİ 2002’DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

Altın fiyatları üzerinde baskı oluşturan temel unsurlardan biri ABD tahvil getirilerindeki yükseliş olmaya devam ediyor.

ABD’nin 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5,62’ye kadar çıkarak Haziran 2002’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisinin devam edebileceğine yönelik endişeler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen şahin mesajlar, tahvil getirilerindeki yükselişi destekledi.

WILLIAMS’TAN FAİZ ARTIŞI SİNYALİ

New York Fed Başkanı John Williams, Batı Asya’daki çatışmaların yanı sıra yapay zekânın ekonomik etkilerinin de enflasyon üzerinde baskı oluşturmayı sürdürebileceğini söyledi.

Williams, bu gelişmeler doğrultusunda Fed’in yılın ilerleyen dönemlerinde bir faiz artırımına daha gidebileceğini ifade etti.

Faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisinin güçlenmesi, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini sınırlayan unsurlar arasında yer alıyor.

ALTINDA 4.230 DOLAR SEVİYESİ YAKINDAN İZLENİYOR

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, altının 4.230 dolar seviyesinin altına gerilemesinin ardından tahvil getirilerindeki yükseliş ve doların güçlenmesinin satış baskısını artırdığını belirtti.

Hansen, değerli metalin önemli bir teknik desteğini kaybetmesinin ardından fiyatların daha fazla baskı altında kalabileceğine dikkat çekti. Uzman, mevcut piyasa koşullarında altını destekleyebilecek en önemli unsurlardan birinin ETF’lere yönelik yatırım talebi olduğunu ifade etti.

KISA VADELİ NAKİT İHTİYACI ÖNE ÇIKIYOR

Hansen’e göre piyasalardaki kısa vadeli likidite ihtiyacı, yatırımcıların uzun vadeli altın beklentilerinin önüne geçebilir.

Hafta başında yaşanan sert fiyat hareketinin, altının yükselen tahvil getirileri karşısında yatırım talebini koruma kapasitesi açısından önemli bir sınama olduğunu belirten Hansen, mevcut koşulların değerli metal açısından daha zorlu bir görünüm oluşturduğunu söyledi.

ÇİN’DEKİ KÂR SATIŞLARI BASKIYI ARTIRABİLİR

Hansen, altındaki son zayıflamanın tek bir nedene dayanmadığını belirterek yükselen tahvil getirileri, güçlenen dolar ve önemli destek seviyelerinin kırılmasıyla tetiklenen teknik satışların birlikte etkili olduğunu değerlendirdi.

Çin’deki Altın Hafta tatili öncesinde yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesinin de piyasadaki baskıyı artırabileceğini belirten Hansen, kısa vadede altın fiyatlarının kritik bir eşikte bulunduğuna işaret etti.