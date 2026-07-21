Altın fiyatlarında yön yeniden yukarı: Gözler Fed ve Ortadoğu'da

Salı günü altın fiyatlarında yukarı yönlü bir hareketlilik yaşandı. Piyasalar, ABD ile İran arasındaki gerginliği yumuşatmaya dönük diplomatik çabaların, petrol fiyatları kaynaklı enflasyon risklerini ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz patikasını nasıl şekillendireceğini yakından takip ediyor.

ALTIN TEKRAR YÜKSELİŞTE Yaşanan bu gelişmelerin ışığında spot altın yüzde 1,6 oranında değer kazanarak ons başına 4.072,69 dolara ulaştı. ABD'de ağustos vadeli altın kontratları ise yüzde 1,36'lık bir primle 4.070,6 dolar seviyesinden işlem gördü.

YATIRIMCI KARARI Tastylive Küresel Makro Araştırmalar Başkanı Ilya Spivak piyasadaki duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, altının 4 bin dolar bandında bir taban oluşturma çabasında olduğunu ve bu noktadan itibaren yeniden yükseliş trendine girmeyi hedeflediğini belirtti. Spivak ayrıca, Ortadoğu eksenli haber akışının piyasalar üzerindeki etkisinin sürdüğünü ancak yatırımcıların bu gelişmeleri artık daha kısıtlı bir oranda fiyatladığını ifade etti.

PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ Öte yandan petrol piyasasında kısmi bir geri çekilme gözlemlendi. Bu düşüşte; ABD-İran arasındaki arabuluculuk faaliyetlerine dair haber akışları, tarafların bölgedeki karşılıklı hamleleri ve Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası tehdidi etkili oldu.

ORTADOĞU'DA ATEŞKES İHTİMALİ Husilerin abluka kararı, Washington ve Tahran arasında geçen ay sağlanan hassas geçici mutabakatı kurtarmaya yönelik diplomatik adımların atıldığı bir döneme denk geldi. Reuters haber ajansına bilgi veren üst düzey bir İranlı yetkili, arabulucuların geçici anlaşmayı korumak adına Tahran'a 10 günlük bir ateşkes teklifi sunduğunu bildirdi. Bu teklifin nihai hedefinin, çatışmaları tamamen sonlandıracak kalıcı bir barış anlaşmasına zemin hazırlamak olduğu belirtiliyor.

ENFLASYON ENDİŞESİ VE FAİZ BEKLENTİLERİ Pazartesi günü artan jeopolitik tansiyon petrol fiyatlarını son bir ayın zirvesine taşımış, bu durum politika yapıcılar arasında kalıcı enflasyonla mücadele için yeni faiz artırımlarının gerekebileceği yönündeki beklentileri güçlendirmişti. Yüksek faiz oranları, herhangi bir sabit faiz getirisi sunmayan altının elde tutulma maliyetini (fırsat maliyetini) artırarak fiyatlar üzerinde baskı yaratabiliyor.

FED KARARI Piyasa aktörleri, Fed'in önümüzdeki hafta gerçekleştireceği toplantıda faiz oranlarını değiştirmemesini beklerken, CME FedWatch verileri yatırımcıların eylül ayında olası bir faiz artırımını yüzde 64 ihtimalle fiyatladığına işaret ediyor.