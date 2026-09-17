Altın fiyatlarında yön yeniden yukarı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 17 Eylül 2026 Perşembe...

Spot altın, çarşamba günü yaklaşık altı haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra yüzde 1,1 yükselerek ons başına 4.310,49 dolara çıktı.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.723 TL Çeyrek altın 10.968 TL Cumhuriyet altını 43.719 TL Ons altın 4.297 dolar Yarım altın 21.930 TL Tam altın 44.202 TL Gremse altın 110.845 TL

ABD altın vadeli kontratlarında ise farklı bir seyir izlendi. Aralık teslimli altın vadeli kontratları yaklaşık yüzde 1 gerileyerek 4.348,70 dolara indi.

PETROLDEKİ GELİŞMELER ALTINA DESTEK OLDU

Altındaki yükselişte petrol fiyatlarının seyri de etkili oldu. Suudi Arabistan’ın Umman üzerinden ek ham petrol kargoları sunacağına yönelik haberler, piyasalardaki arz kesintisi endişelerini azaltırken petrol fiyatlarındaki yükseliş ivmesini de zayıflattı.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, petrol fiyatlarının altın açısından önemli bir gösterge olmaya devam ettiğini belirtti. Wong, petrol fiyatlarında düşüşün sürmesi halinde bunun özellikle orta vadede altın fiyatlarını destekleyebileceğini ifade etti.

Wong ayrıca, altındaki son yükselişin büyük ölçüde teknik faktörlerden kaynaklandığını ve Fed’in şahin mesajlarının piyasalarda büyük ölçüde fiyatlandığını söyledi.

FAİZ BEKLENTİLERİ FİYATLAMALARI ŞEKİLLENDİRİYOR

Fed, çarşamba günü faiz oranlarını artırırken önümüzdeki dönemde ilave faiz artışlarının gelebileceğinin sinyalini verdi.

Güncellenen ekonomik projeksiyonlar da para politikasında sıkılaşma beklentilerinin güçlendiğine işaret etti. Buna göre 18 Fed politika yapıcısından 16’sı yıl sonuna kadar en az bir kez daha 25 baz puanlık faiz artışı beklerken, iki politika yapıcısı faizlerin mevcut seviyede kalacağını öngördü.

Yüksek faiz ortamı ise faiz getirisi sunmayan altın üzerinde baskı oluşturuyor. Faiz oranlarının yükselmesi, yatırımcılar açısından faiz getirili varlıkların cazibesini artırarak altının alternatif maliyetini yükseltiyor.

İNGİLTERE’NİN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Piyasalarda perşembe günü İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararı da takip edilecek. Bankanın faiz oranlarını sabit tutması beklenirken, yatırımcılar özellikle yüksek enerji fiyatlarının para politikasına ilişkin mesajları nasıl etkileyebileceğine odaklanıyor.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM DA YÜKSELDİ

Altındaki toparlanma diğer değerli metallere de yansıdı.

Spot gümüş yüzde 1,4 yükselerek 63,83 dolara çıkarken, platin yüzde 1,6 değer kazanarak 1.780,55 dolara ulaştı. Paladyumun fiyatı ise yüzde 2 artışla 1.295 dolara yükseldi.