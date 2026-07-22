Altın fiyatlarında yükseliş: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 22 Temmuz 2026 Çarşamba...

Ortadoğu’daki jeopolitik gerilimlerin etkisindeki altın fiyatları yükselişini sürdürerek son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. İran ile ilgili diplomatik temasların devam edeceğine yönelik sinyallere rağmen piyasalardaki tedirginliğin altını desteklemeye devam ettiği görülüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

İşte 1 gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları...

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.254 TL Çeyrek altın 10.228 TL Cumhuriyet altını 40.762 TL Ons altın 4.114 ABD Doları Yarım altın 20.475 TL Tam altın 40.075 TL Gremse altın 100.496 TL





Gram altın iki hafta aranın ardından tekrar 6 bin 250 TL seviyelerine yükseldi.