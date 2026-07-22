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Altın fiyatlarında yükseliş: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 22 Temmuz 2026 Çarşamba...

Altın fiyatlarında yükseliş: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 22 Temmuz 2026 Çarşamba...

22.07.2026 10:11:00
Güncellenme:
cumhuriyet
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Altın fiyatlarında yükseliş: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 22 Temmuz 2026 Çarşamba...

22 Temmuz 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 22 Temmuz 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
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Ortadoğu’daki jeopolitik gerilimlerin etkisindeki altın fiyatları yükselişini sürdürerek son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. İran ile ilgili diplomatik temasların devam edeceğine yönelik sinyallere rağmen piyasalardaki tedirginliğin altını desteklemeye devam ettiği görülüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 

İşte 1 gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları...

Altın Türü Altın Fiyatı
Gram altın 6.254 TL
Çeyrek altın 10.228 TL
Cumhuriyet altını 40.762 TL
Ons altın 4.114 ABD Doları
Yarım altın 20.475 TL
Tam altın 40.075 TL
Gremse altın 100.496 TL

Gram altın iki hafta aranın ardından tekrar 6 bin 250 TL seviyelerine yükseldi.

 

 

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