Altın fiyatlarında yükseliş serisi sürüyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 5 Ağustos 2026 Çarşamba...

Altın fiyatları, çarşamba günü üst üste üçüncü işlem gününde de yükselişini sürdürdü. ABD Doları'ndaki değer kaybı ve petrol fiyatlarındaki gerileme, güvenli liman talebini desteklerken yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin yeni sinyaller verebilecek istihdam verilerine çevrildi.

Altın Türü Altın Fiyatları Gram altın 6.315 TL Çeyrek altın 10.276 TL Cumhuriyet altını 40.942 TL Ons altın 4.135 Dolar Yarım altın 20.553 TL Tam altın 40.351 TL Gremse altın 101.188 TL

Piyasalarda açıklanacak verilerin Fed'in faiz politikasına yönelik beklentileri şekillendirmesi beklenirken, spot altının ons fiyatı yüzde 1,3 yükselerek 4.127,04 Dolara çıktı. ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 0,8 artışla 4.184,40 Dolardan işlem gördü.

ABD DOLARI'NDAKİ DÜŞÜŞ ALTINI DESTEKLEDİ

ABD Doları'ndaki zayıf seyir, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale getirdi. Doların değer kaybetmesiyle birlikte altına yönelik talep artarken, fiyatlardaki yükseliş de ivme kazandı.

PETROL FİYATLARINDAKİ GERİLEME ENFLASYON BASKISINI AZALTIYOR

Petrol fiyatları, önceki iki işlem gününde yaşanan sert düşüşlerin ardından yatay bir görünüm sergiledi. Enerji maliyetlerindeki gerilemenin enflasyon üzerindeki baskıyı hafifletmesi, piyasalarda daha yüksek faiz beklentilerinin zayıflamasına katkı sağladı.

KATAR'DAN ABD-İRAN GERİLİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Katar, ABD ile İran arasındaki gerilimin sona erdirilmesine yönelik arabuluculuk girişimlerinde ilerleme sağlandığını açıkladı. Buna karşın Tahran yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasında görüşmelerin başladığı yönündeki açıklamalarını reddetmeyi sürdürdü.

ANALİSTTEN ALTIN DEĞERLENDİRMESİ

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, petrol ile altın fiyatları arasındaki güçlü ilişkinin devam ettiğini belirtti.

Wong, petrol fiyatlarının enflasyon beklentileri üzerinden küresel ekonomi üzerinde önemli etkisi bulunduğunu ifade ederek, jeopolitik gerilimin azalmasına yönelik net sinyallerin güçlenmesi halinde altın fiyatlarında yükselişin hızlanabileceğini söyledi.

FED BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ

Piyasalarda, Fed'in 15-16 Eylül tarihlerindeki toplantısında faiz artırımı ihtimali yüzde 59 olarak fiyatlanıyor. Bu oran bir önceki gün yüzde 67 seviyesinde bulunuyordu.

Öte yandan Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, ekonomik görünümün gerekli kılması halinde daha yüksek faiz oranlarına gidilmesine açık olduklarını ifade etti.

GÖZLER ABD İSTİHDAM VERİLERİNDE

Küresel piyasalarda yatırımcılar bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisi ile cuma günü yayımlanacak tarım dışı istihdam verisini yakından izleyecek. Söz konusu verilerin Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 1,9 artışla 60,64 Dolara yükseldi.

Platin yüzde 1,4 değer kazanarak 1.758,35 Dolarla haziran ortasından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Paladyum ise yüzde 0,9 yükselerek 1.365,62 Dolara çıktı ve üst üste ikinci işlem gününde de değer kazandı.