Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Deutsche Bank'tan dikkat çeken tahmin...

Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcılar tarafından yakından izlenirken, Deutsche Bank’tan dikkat çeken bir tahmin geldi. Alman bankası, küresel piyasalara ilişkin eylül ayı görünüm raporunda altın, petrol, dolar ve bakıra yönelik 12 aylık beklentilerini açıkladı.

Deutsche Bank, ons altının 12 aylık dönemde 5 bin dolar seviyesine ulaşmasını beklerken, değerli metali destekleyen unsurların önümüzdeki dönemde de etkisini sürdüreceğini öngördü.

ONS ALTINDA 5 BİN DOLAR BEKLENTİSİ Deutsche Bank, altının önümüzdeki 12 ay içinde ons başına 5 bin dolara yükselmesini bekliyor.

Banka, merkez bankalarının yeniden güçlenen altın talebi, yatırım fonlarına girişler, doların bir miktar zayıflaması, ABD ve küresel bütçe açıkları ile küresel ticarete ilişkin belirsizlikleri altın fiyatlarını destekleyen başlıca unsurlar arasında gösterdi.

BRENT PETROL İÇİN 79 DOLAR TAHMİNİ Petrol piyasasına ilişkin değerlendirmede Deutsche Bank, Batı Asya kaynaklı arz kesintilerinin hafiflemesi halinde ham petrol ve petrol ürünlerinin küresel piyasalardaki bulunabilirliğinin artmasını bekliyor.

Bankanın Eylül 2027 için Brent petrol tahmini varil başına 79 dolar seviyesinde bulunuyor.

Batı Asya’daki arz kesintilerinin devam etmesi ise petrol fiyatları açısından yukarı yönlü risk olarak değerlendiriliyor.

DOLARDA ZAYIF SEYİR BEKLENTİSİ Deutsche Bank, ABD’nin mali görünümüne ilişkin endişelerin dolar üzerinde baskı oluşturabileceğini öngörüyor.

Buna karşılık güçlü şirket kârları ve ABD’nin yapay zeka ekosistemine yönelik sermaye girişlerinin dolardaki değer kaybını sınırlayabileceği değerlendiriliyor.

Bankanın 12 aylık Euro/dolar tahmini 1,20 seviyesinde bulunuyor.

BAKIRDA 15 BİN 100 DOLAR TAHMİNİ Deutsche Bank’ın bakıra ilişkin beklentileri de yüksek seviyelerde bulunuyor.

Raporda elektrik şebekeleri, yenilenebilir enerji yatırımları, yapay zekâ veri merkezleri ve altyapı harcamalarından kaynaklanan talebin bakır fiyatlarını desteklediği belirtildi.