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Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Deutsche Bank'tan dikkat çeken tahmin...
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Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Deutsche Bank'tan dikkat çeken tahmin...

10.09.2026 12:12:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Deutsche Bank'tan dikkat çeken tahmin...

Altın fiyatlarının seyri yatırımcıların gündemindeki yerini korurken, Deutsche Bank’tan yeni tahminler geldi. Banka altın, petrol, dolar ve bakıra ilişkin beklentilerinde küresel belirsizlikler, merkez bankası talebi, mali görünüm ve enerji arzındaki riskleri öne çıkardı.

Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Deutsche Bank'tan dikkat çeken tahmin...

Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcılar tarafından yakından izlenirken, Deutsche Bank’tan dikkat çeken bir tahmin geldi. Alman bankası, küresel piyasalara ilişkin eylül ayı görünüm raporunda altın, petrol, dolar ve bakıra yönelik 12 aylık beklentilerini açıkladı.

Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Deutsche Bank'tan dikkat çeken tahmin...

Deutsche Bank, ons altının 12 aylık dönemde 5 bin dolar seviyesine ulaşmasını beklerken, değerli metali destekleyen unsurların önümüzdeki dönemde de etkisini sürdüreceğini öngördü.

Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Deutsche Bank'tan dikkat çeken tahmin...

ONS ALTINDA 5 BİN DOLAR BEKLENTİSİ

Deutsche Bank, altının önümüzdeki 12 ay içinde ons başına 5 bin dolara yükselmesini bekliyor.

Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Deutsche Bank'tan dikkat çeken tahmin...

Banka, merkez bankalarının yeniden güçlenen altın talebi, yatırım fonlarına girişler, doların bir miktar zayıflaması, ABD ve küresel bütçe açıkları ile küresel ticarete ilişkin belirsizlikleri altın fiyatlarını destekleyen başlıca unsurlar arasında gösterdi.

Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Deutsche Bank'tan dikkat çeken tahmin...

BRENT PETROL İÇİN 79 DOLAR TAHMİNİ

Petrol piyasasına ilişkin değerlendirmede Deutsche Bank, Batı Asya kaynaklı arz kesintilerinin hafiflemesi halinde ham petrol ve petrol ürünlerinin küresel piyasalardaki bulunabilirliğinin artmasını bekliyor.

Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Deutsche Bank'tan dikkat çeken tahmin...

Bankanın Eylül 2027 için Brent petrol tahmini varil başına 79 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Deutsche Bank'tan dikkat çeken tahmin...

Batı Asya’daki arz kesintilerinin devam etmesi ise petrol fiyatları açısından yukarı yönlü risk olarak değerlendiriliyor.

Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Deutsche Bank'tan dikkat çeken tahmin...

DOLARDA ZAYIF SEYİR BEKLENTİSİ

Deutsche Bank, ABD’nin mali görünümüne ilişkin endişelerin dolar üzerinde baskı oluşturabileceğini öngörüyor.

Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Deutsche Bank'tan dikkat çeken tahmin...

Buna karşılık güçlü şirket kârları ve ABD’nin yapay zeka ekosistemine yönelik sermaye girişlerinin dolardaki değer kaybını sınırlayabileceği değerlendiriliyor.

Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Deutsche Bank'tan dikkat çeken tahmin...

Bankanın 12 aylık Euro/dolar tahmini 1,20 seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Deutsche Bank'tan dikkat çeken tahmin...

BAKIRDA 15 BİN 100 DOLAR TAHMİNİ

Deutsche Bank’ın bakıra ilişkin beklentileri de yüksek seviyelerde bulunuyor.

Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Deutsche Bank'tan dikkat çeken tahmin...

Raporda elektrik şebekeleri, yenilenebilir enerji yatırımları, yapay zekâ veri merkezleri ve altyapı harcamalarından kaynaklanan talebin bakır fiyatlarını desteklediği belirtildi.

Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Deutsche Bank'tan dikkat çeken tahmin...

Banka, Eylül 2027 için bakırın ton fiyatının 15 bin 100 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor.

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