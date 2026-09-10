Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 10 Eylül 2026 Perşembe...

Spot altın, yüzde 0,3 yükselişle 4 bin 412,84 dolar seviyesine çıktı. ABD altın vadeli kontratları ise aralık tesliminde yüzde 0,1 gerileyerek 4 bin 457,10 dolara indi.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.875 TL Çeyrek altın 11.207 TL Cumhuriyet altını 44.686 TL Ons altın 4.407 Dolar Yarım altın 22.415 TL Tam altın 44.688 TL Gremse altın 112.062 TL

Altın piyasasında gözler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki dönemde atacağı faiz adımlarına ilişkin yeni sinyaller verebilecek ABD enflasyon verilerine çevrildi.

PİYASALAR ABD ENFLASYON VERİLERİNİ BEKLİYOR

ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin TSİ 15.30’da açıklanması beklenirken, tüketici enflasyonu verileri cuma günü yayımlanacak.

Ekonomistlerin büyük bölümü, Fed’in 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği toplantıda faiz oranlarını değiştirmeyeceğini ve yılın kalan bölümünde de faiz indirimi ya da artırımına gitmeyeceğini öngörüyor.

Bu beklenti, son dönemde piyasalarda güçlenen faiz artışı senaryolarıyla ayrışıyor.

CME FedWatch Tool verilerine göre piyasalar, Fed’in bu ay faiz artırma ihtimalini yüzde 60 seviyesinde fiyatlıyor. Faizlerin yükselmesi ise faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltan unsurlar arasında yer alıyor.

'DOLARIN ZAYIFLAMASI ALTINI DESTEKLİYOR'

Marex analisti Edward Meir, Basra Körfezi’ndeki jeopolitik gelişmelerin şu aşamada altın fiyatları üzerinde ikincil önemde olduğunu belirtti.

Meir, altının esas olarak doların zayıflamasından destek bulduğuna dikkat çekerek, ABD faizleri yükselmesine rağmen doların belirgin bir değer kazanımı göstermediğini ifade etti.

ABD'NİN KAMU BORCU 40 TRİLYON DOLARI AŞTI

ANZ Kıdemli Emtia Stratejisti Daniel Hynes ise ABD’nin mali görünümüne ilişkin endişelerin altın fiyatlarını destekleyen önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi.

Hynes, ABD’deki mali baskıların devlet borcuna ve bu borcun finansmanında kullanılan doların uzun vadeli değerine yönelik güveni zayıflatmayı sürdürdüğünü belirtti.

ABD’nin toplam kamu borcunun geçen ay ilk kez 40 trilyon doların üzerine çıkması, ülkenin mali görünümüne ilişkin riskleri yeniden gündeme taşıdı.

GÜMÜŞ VE PLATİNDE FARKLI SEYİR

Diğer değerli metallerde ise karışık bir görünüm izlendi.

Spot gümüş yüzde 0,2 yükselerek 67,42 dolara çıkarken, platin yüzde 0,6 düşüşle 1.885,02 dolara geriledi.

Paladyum ise yüzde 0,2 artışla 1.355,50 dolar seviyesinde işlem gördü.