Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 13 Ağustos 2026 Perşembe...

Altın fiyatları, ABD'de enflasyonun yavaşladığına işaret eden verilerin ardından yükselişini sürdürerek perşembe günü iki ayın en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.768 TL Çeyrek altın 11.066 TL Cumhuriyet altını 44.087 TL Ons altın 4.396 Dolar Yarım altın 22.131 TL Tam altın 44.321 TL Gremse altın 111.142 TL

Spot altının ons fiyatı TSİ 06.36 itibarıyla 4.408,55 ABD Doları seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde yaklaşık yüzde 1 yükselen ons altın, 5 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini test etti.

ABD'de aralık vadeli altın kontratları ise 4.467 ABD Doları civarında yatay hareket ediyor.

ABD ENFLASYONU GERİLEDİ, ALTIN YÜKSELDİ

Altındaki yükselişte ABD'de açıklanan enflasyon verileri etkili oldu. Temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 3,4 arttı. Haziran ayında yüzde 3,5 olan yıllık enflasyonun gerilemesi, fiyat baskılarının hafiflediğine ve Fed'in para politikasında daha gevşek bir tutum izleyebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

Bu gelişme, faiz indirimi beklentilerini destekleyerek faiz getirisi sağlamayan altına yönelik talebin artmasına neden oldu.

ALTINDA YENİ YÜKSELİŞ İÇİN GÖZLER ÜFE'DE

CNBC-e'de yer alan habere göre KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, ABD TÜFE verisinin ardından yaşanan yükselişin sonrasında altın fiyatlarının konsolidasyon sürecine girdiğini belirtti.

Waterer, yatırımcıların yeni bir yükseliş hareketi öncesinde ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisini beklediğini ifade etti.

FED'İN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ ZAYIFLADI

ABD enflasyon verisinin ardından Fed'in para politikasına ilişkin piyasa beklentileri de değişti.

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed'in eylül toplantısında faiz artırma ihtimalini yüzde 40 olarak fiyatlıyor. Bu oran bir hafta önce yaklaşık yüzde 54 seviyesindeydi.

Faiz artışı ihtimalindeki gerileme, altın açısından pozitif değerlendiriliyor. Faizlerin daha düşük seviyelerde kalması, faiz getirisi bulunmayan altının elde tutulmasının fırsat maliyetini azaltarak değerli metale olan talebi destekliyor.

ABD ÜFE VERİSİ ALTININ YÖNÜNÜ BELİRLEYEBİLİR

Piyasaların yeni odağında ABD'de gün içinde açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi bulunuyor.

Yatırımcılar, üretici enflasyonunun fiyat baskılarındaki yavaşlamayı teyit edip etmeyeceğini izleyecek. Beklentilerin altında gelecek bir ÜFE verisinin Fed'in faiz artırımı ihtimalini daha da azaltarak altın fiyatlarındaki yükselişi desteklemesi bekleniyor.

Buna karşılık üretici enflasyonunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, faiz artışı beklentilerini yeniden güçlendirerek altındaki yükselişi sınırlayabilir.

ALTINDA JEOPOLİTİK DESTEK SÜRÜYOR

Altın fiyatlarında para politikası ve ekonomik verilerin yanı sıra jeopolitik gelişmeler de etkili olmaya devam ediyor.

İran ile ABD arasında Batı Asya'daki savaşın kalıcı şekilde sona erdirilmesine yönelik görüşmelerde henüz ilerleme sağlanamadığı bildirildi. İranlı üst düzey bir kaynağa göre, haziran ayında varılan geçici anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesine yönelik müzakerelerde de ilerleme kaydedilmedi.

ABD-İran hattındaki belirsizliğin devam etmesi, güvenli liman talebini canlı tutarak altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

GÜMÜŞ DE YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Diğer değerli metallerde ise farklı bir fiyatlama görüldü. Spot gümüş yaklaşık yüzde 0,3 yükselerek 65,47 ABD Doları seviyesine çıktı. Gümüş, bir önceki seansta 22 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini test etmişti.

Platin yüzde 0,4 düşüşle 1.749,70 ABD Doları seviyesine, paladyum ise yüzde 0,5 gerileyerek 1.362,10 ABD Doları seviyesine indi.

Altın piyasasında gözler şimdi ABD'de açıklanacak ÜFE verisine ve Fed'in önümüzdeki dönemde izleyeceği faiz politikasına ilişkin beklentilere çevrildi.