Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 9 Eylül 2026 Çarşamba...

Altın fiyatları, çarşamba günü doların yatay seyretmesinden destek bularak yükseldi. Spot altının ons fiyatı TSİ 05.30 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 4.372,19 dolara çıktı.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.821 TL Çeyrek altın 11.139 TL Cumhuriyet altını 44.399 TL Ons altın 4.379 Dolar Yarım altın 22.271 TL Tam altın 44.581 TL Gremse altın 111.796 TL

ABD altın vadeli işlemlerinde ise aşağı yönlü hareket görüldü. Vadeli altın kontratları yüzde 0,5 düşüşle 4.416 dolar seviyesine geriledi.

ALTINDA YÖN ARAYIŞI SÜRÜYOR

Altın piyasasında kısa vadeli fiyat hareketlerine ilişkin belirsizlik devam ediyor. Yükseliş beklentileri ile satış baskısının karşı karşıya gelmesi, değerli metalde dalgalı bir görünüm yaratıyor.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, piyasadaki hareketliliğin ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin açıklanacağı haftanın sonuna kadar sürebileceğini belirtti.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİLERİNDE

Yatırımcılar, altının yönü açısından kritik önemde olan ABD enflasyon verilerine odaklandı.

Açıklanacak TÜFE verisinin Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olması ve buna bağlı olarak altın fiyatlarında yeni hareketlere yol açması bekleniyor.

Haftanın ilk önemli verisi perşembe günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) olacak. Üretici fiyatlarındaki değişim, enflasyonun seyri açısından yakından takip edilecek.

Piyasaların asıl odağında ise cuma günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi bulunuyor.

TÜFE verisinin beklentilerin üzerinde veya altında gelmesi, Fed’in önümüzdeki dönemde izleyeceği faiz politikasına yönelik beklentileri değiştirebilir. Bu nedenle yatırımcılar, verinin ardından dolar ve altın başta olmak üzere küresel piyasalarda yaşanabilecek hareketliliğe odaklanıyor.

FED FAİZ BEKLENTİSİ ALTINI BASKILIYOR

Altın fiyatları üzerindeki en önemli baskı unsurlarından biri, Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler olmaya devam ediyor.

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed’in yaklaşan toplantısında faiz artırımı ihtimalini yaklaşık yüzde 60 seviyesinde fiyatlıyor.

Faiz oranlarının yüksek seyretmesi, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltıyor ve değerli metal üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

DOLAR VE BÜTÇE AÇIĞI ALTINA DESTEK VERİYOR

Altın fiyatlarını destekleyen unsurlar da bulunuyor.

Doların değer kaybedebileceğine yönelik beklentiler ile ABD’nin yüksek bütçe açıklarına ilişkin endişeler, yatırımcıların altına yönelik ilgisini canlı tutuyor.

Böylece piyasalarda bir yandan yüksek faiz beklentileri altını baskılarken, diğer yandan dolar ve ABD ekonomisine yönelik endişeler değerli metale destek sağlıyor.

BATI ASYA’DAKİ GERİLİM GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ ARTIRIYOR

ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden şiddetlenmesi de yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yönelmesini destekliyor.

İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’daki çeşitli kentlere saldırılar düzenlemesiyle çatışmanın bölgesel etkisi genişlerken, ABD güçlerinin İran’a ait petrol tankerlerini vurduğu, İran’ın ise Ürdün’deki bir ABD üssünü hedef aldığı bildirildi.

Batı Asya’daki jeopolitik risklerin artması, altına yönelik güvenli liman talebini güçlendiren unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

SAVAŞIN ETKİSİ PETROL FİYATLARINA DA YANSIDI

Bölgede artan gerilim yalnızca değerli metallerde değil, enerji piyasalarında da yakından takip ediliyor.

Çatışmaların petrol arzını ve sevkiyatını tehdit edebileceği endişesiyle Brent petrol üst üste dördüncü işlem gününde de yükseldi.

Petrol fiyatlarındaki artışın küresel ekonomi üzerindeki en önemli etkilerinden biri ise enflasyon üzerinden ortaya çıkabilir.

Enerji maliyetlerindeki yükselişin enflasyonist baskıları güçlendirmesi, Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentileri de doğrudan etkileyebilir.

Bu nedenle yatırımcılar bir yandan Batı Asya’daki gelişmeler ve petrol fiyatlarını, diğer yandan ABD’den gelecek enflasyon verilerini yakından izliyor.

Altın açısından ise jeopolitik risklerin desteklediği güvenli liman talebi ile yüksek faiz beklentilerinin yarattığı baskı arasındaki denge önemini koruyor.