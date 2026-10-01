Altın gerilerken dev bankadan dikkat çeken tahmin: 2027'de 5.250 dolar öngörülüyor

Altın fiyatlarında teknik görünüm zayıflarken, 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalıcılık sağlanamaması satış baskısını artırdı. Değerli metal kritik destek seviyelerine doğru geri çekilirken, Societe Generale hem teknik görünüm hem de çoklu varlık portföyündeki yeni pozisyonlarını açıkladı.

200 GÜNLÜK ORTALAMA AŞILAMADI, DÜŞÜŞ BASKISI SÜRÜYOR

Societe Generale’nin notunda, altının son toparlanma girişiminde 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde tutunmakta zorlandığına dikkat çekildi. Banka, bu görünümün aşağı yönlü momentumun sürdüğüne işaret ettiğini belirtti.

Altının 4 bin 315 dolar civarındaki son tepe seviyesini yeniden aşamaması halinde geri çekilmenin devam edebileceği ifade edildi.

Aşağı yönlü harekette ilk izlenen seviye 4 bin 95 dolar olarak öne çıkarken, asıl kritik bölgenin haziran ve temmuz aylarında oluşan diplerin bulunduğu 3 bin 960-3 bin 940 dolar bandı olduğu belirtildi. Bu bölgenin orta vadeli yön açısından belirleyici olabileceği, bandın altına inilmesi halinde düzeltmenin daha da derinleşebileceği kaydedildi.

SOCIETE GENERALE HİSSE AĞIRLIĞINI YÜKSELTTİ

Societe Generale, çoklu varlık portföyündeki pozisyonlarında da değişikliğe gitti. Banka altın ağırlığını yüzde 10'da, genel emtia ağırlığını ise yüzde 10'da tuttu.

Hisse senetlerinin portföydeki payı yüzde 55'ten yüzde 58'e çıkarılırken, devlet tahvillerinin ağırlığı yüzde 15'ten yüzde 12'ye düşürüldü.

2026'nın başından bu yana varlık sınıfları arasında belirgin bir ayrışma yaşandığı, hisse senetleri ve emtianın güçlü performans gösterdiği, tahvillerin ise baskı altında kaldığı belirtildi. Bankanın SGMAP portföyünün hisse senedi ve emtia ağırlıklı yapısıyla bu süreçte güçlü getiri sağladığı ifade edildi.

Önümüzdeki dönem açısından ise yüzde 60 hisse, yüzde 20 tahvil ve yüzde 20 emtiadan oluşan portföy dağılımının daha dengeli bir yapı sunabileceği değerlendirildi.

DOLARDAKİ KREDİBİLİTE ENDİŞESİ ALTIN TALEBİNİ DESTEKLİYOR

Societe Generale'ye göre altının portföylerdeki rolü yeniden güçleniyor. Jeopolitik parçalanma ile ABD'nin mali yapısı ve para birimine ilişkin kredibilite endişelerinin, rezerv varlıklarda çeşitlendirme ihtiyacını artırdığı belirtildi.

Bu görünümün, değer kaybına karşı korunma arayışını yeniden öne çıkardığı ifade edildi. Merkez bankalarının altın alımlarını sürdürürken ABD Hazine tahvillerine yönelik maruziyetlerini azalttığına dikkat çekildi.

Yapısal çeşitlenme eğiliminin yanı sıra reel faizlerde beklenen gerilemenin altının taşıma maliyetini düşürmesi, dolarda beklenen zayıflama ve yatırımcıların ETF'lere yeniden yönelmesi de altın açısından yukarı yönlü unsurlar arasında gösterildi.

Küresel altın ETF varlıklarının yeniden 3 bin ton seviyesine yaklaşmasının da yatırım talebindeki toparlanmayı teyit ettiği belirtildi.

SOCIETE GENERALE’DEN ALTINDA 5 BİN DOLAR ÜZERİ TAHMİN

Banka, teknik görünümdeki kısa vadeli baskıya karşın altındaki yükseliş potansiyelinin sürdüğünü düşünüyor.

Societe Generale'nin tahminlerine göre altının 2026'nın dördüncü çeyreğinde 4 bin 750 dolar, 2027'nin ikinci çeyreğinde 5 bin dolar ve üçüncü çeyreğinde 5 bin 250 dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.

Banka, yıllık ortalama altın fiyatı beklentisini 2026 için 4 bin 500 dolar, 2027 için ise 5 bin 125 dolar seviyesinde koruyor.